Los guardias civiles exigen a la misión europea medidas urgentes contra la violencia del narco durante su próxima visita a Algeciras

Algeciras/La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha valorado como una "oportunidad histórica" la próxima visita de eurodiputados a Barbate y Algeciras, programada para los días 26 a 28 de mayo, aunque advierte de que no puede limitarse a un mero acto protocolario. La organización exige en un comunicado medidas estructurales urgentes para frenar la violencia del narcotráfico en el Campo de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024.

"Barbate es hoy una línea del frente donde los guardias civiles luchamos con medios obsoletos contra redes criminales cada vez más organizadas, violentas y mejor equipadas", declara Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC. La asociación confía en que esta misión europea marque "un antes y un después" en la lucha contra las mafias del narcotráfico que operan en la frontera sur española.

Exclusión de las viudas genera polémica

Uno de los puntos más controvertidos de la visita europea es la exclusión del programa oficial de la reunión prevista con las viudas de Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, los dos guardias civiles asesinados en el puerto de Barbate. "Su testimonio es esencial para comprender qué ocurre a pie de muelle. Negarse a escucharlas es un acto de insensibilidad institucional y un error político", denunció Fernández.

La asociación profesional insiste en que la tragedia de Barbate no fue un accidente, sino una muerte anunciada. Según IGC, la investigación ha evidenciado que los agentes patrullaban sin medios adecuados, expuestos a un riesgo extremo frente a embarcaciones narco de gran potencia.

Cuatro medidas urgentes

IGC ha aprovechado la coyuntura de la visita europea para reclamar cuatro medidas estructurales inmediatas:

Declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad , dada la peculiaridad de esta frontera con el narcotráfico marroquí

, dada la peculiaridad de esta frontera con el narcotráfico marroquí Reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo , equiparándola con otros cuerpos de seguridad

, equiparándola con otros cuerpos de seguridad Refuerzo inmediato de medios técnicos, embarcaciones y efectivos para hacer frente a la superioridad material de las mafias

para hacer frente a la superioridad material de las mafias Mejora de protocolos operativos y asistencia psicológica continua para el personal desplegado en primera línea

"La lucha contra el narcotráfico no puede depender de la voluntad individual de los guardias civiles. Necesitamos una política de Estado respaldada por Europa", subraya el portavoz de IGC, que considera que esta misión debe marcar "el comienzo de una respuesta seria y sostenida".

Justicia con memoria tras el cuarto arresto

En relación al reciente arresto del cuarto implicado en el asesinato de sus compañeros, Fernández declara que "es una victoria de la Justicia, sí, pero no puede hacernos olvidar que la impunidad también se combate con prevención y medios. Las medallas póstumas no sirven si antes no hubo protección real".

La asociación profesional, que representa a miles de agentes en toda España, mantiene que "no pedimos favores, exigimos justicia, medios y respeto para los guardias civiles que patrullan una frontera invisible". IGC fue creada en 2008 como alternativa a los modelos tradicionales para defender los derechos laborales y sociales de la Guardia Civil desde la independencia y el compromiso con la mejora del servicio público.

"La visita de los eurodiputados debe servir para razonar con hechos, argumentar con datos y proponer soluciones valientes. El silencio y la resignación ya han causado demasiado daño", concluye Fernández, quien exige en el comunicado difundido este lunes "justicia con memoria, medios y compromiso político real" por parte de las instituciones europeas.