La Guardia Civil investiga a tres personas por vender un tiburón martillo pescado en el Estrecho, una especie protegida

La Guardia Civil de Ceuta tuvo conocimiento, a través de redes sociales, de varias fotografías y vídeos que mostraban el cuerpo de un tiburón expuesto a la venta en un puesto del mercado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra tres personas por la presunta comisión de un delito contra la flora y fauna después de detectar la venta de un tiburón martillo en el Mercado Central de abastos de Ceuta. El ejemplar, que fue pescado en aguas del Estrecho de Gibraltar, pertenece a una especie en peligro crítico de extinción y cuya captura está prohibida en España desde 2009.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuando el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta tuvo conocimiento, a través de redes sociales, de varias fotografías y vídeos que mostraban el cuerpo de un tiburón expuesto a la venta en un puesto del mercado.

Tras las primeras comprobaciones, los agentes confirmaron que se trataba de un tiburón martillo (familia Sphyrnidae), una especie incluida en la Orden ARM/2689/2009, de 28 de septiembre, que prohíbe expresamente su captura, transbordo, desembarque y comercialización.

Una especie amenazada y peligrosa para el consumo

El tiburón martillo figura en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su población se ha visto drásticamente reducida por la sobrepesca y la pérdida de hábitat, lo que ha llevado a catalogarlo como una especie en riesgo crítico de desaparición.

Además del daño ecológico que supone su pesca, la Guardia Civil ha advertido de que su consumo puede suponer un peligro para la salud humana, ya que estos grandes depredadores acumulan en su organismo metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden generar efectos adversos y un riesgo elevado de toxicidad.

Capturado en el Estrecho y vendido en el mercado

La investigación ha permitido reconstruir el recorrido del animal: fue capturado en aguas del Estrecho, trasladado después al puerto pesquero de Ceuta, vendido en la lonja de pescadores y finalmente adquirido por un comerciante que lo puso a la venta en el Mercado Central de abastos.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil ha identificado a tres personas que están siendo investigadas por su presunta implicación en un delito contra la flora y fauna. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial.

Concienciación y respeto a la biodiversidad

La Benemérita ha aprovechado este caso para recordar la importancia de respetar la legislación que protege a las especies marinas. Estas normas no solo son esenciales para preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sino también para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública.

“El respeto a estas especies no solo protege el medio ambiente, sino que también evita riesgos importantes para la salud humana asociados a su consumo”, subraya la Guardia Civil.