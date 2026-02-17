La Guardia Civil localiza vertederos ilegales en La Línea y Campamento: más de dos toneladas de textiles procedentes de Marruecos

Guardias Civiles del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras investigan a cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos en La Línea y Campamento (San Roque) en camiones desde el extranjero con Marruecos como principal punto de origen. Las autoridades han contabilizado más de 2.000 toneladas de mercancía acumulada.

La investigación comenzó tras tener conocimiento, a través del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la existencia del acopio de una gran cantidad de restos textiles en una nave de Campamento y en el antiguo vertedero de La Línea de la Concepción. Las actuaciones llevadas a cabo han puesto de manifiesto que la mercancía era transportada en camiones desde terceros países, principalmente de Marruecos, entrando en España a través el puerto de Algeciras.

Los agentes han contabilizado 97 traslados de residuos textiles sin la correspondiente autorización ni licencia para la gestión, depósito y almacenamiento de este tipo de residuos. El total de la mercancía acumulada asciende a más de dos mil toneladas.

Los restos textiles se encontraban en una zona no habilitada para el correcto almacenamiento de estos residuos, incumpliendo la normativa europea e internacional y provocaba una situación de riesgo alto de incendios.

Por estos hechos, la Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos castigado con penas de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres a un año.

Esta práctica delictiva se ha convertido en habitual en la comarca. El pasado mes de septiembre de 2025, el Seprona desmanteló un vertedero de este tipo en La Línea de la Concepción, localizado una parcela del polígono del Zabal repleta de toneladas de material textil amontonado sin ningún tipo de control. Se trató del tercer hallazgo de estas características en apenas dos años en la comarca, lo que refuerza la sospecha de que la zona se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para este tipo de residuos procedentes de Marruecos.