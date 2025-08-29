La Guardia Civil del Estrecho intercepta un pesquero con casi dos toneladas de hachís rumbo a Isla Cristina

Operación para detener a dos personas con casi dos toneladas de hachís en un barco frente a Isla Cristina.

La Guardia Civil del Estrecho ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico con la interceptación de un barco pesquero que transportaba casi dos toneladas de hachís en dirección a la costa onubense. La operación, desarrollada de madrugada en aguas cercanas al río Guadiana, se ha saldado con la detención de los dos tripulantes de la embarcación y la incautación de 48 fardos de droga.

El dispositivo conjunto comenzó tras recibir información sobre un posible alijo que pretendía introducirse en territorio nacional por Isla Cristina. Con estos datos, Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria coordinaron un operativo marítimo y terrestre para impedir la entrada de la mercancía ilegal.

A las 2:15 de la madrugada de este miércoles, agentes del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil detectaron e interceptaron la embarcación sospechosa a tres millas al sur de la desembocadura del Guadiana. Una vez a bordo, comprobaron que la cubierta y la bodega estaban repletas de fardos de hachís.

El pesquero fue escoltado hasta el puerto de Isla Cristina, donde agentes de los tres cuerpos inspeccionaron el interior de la embarcación y verificaron el cargamento. En total, se contabilizaron 48 fardos que arrojaron un peso de 1.824 kilogramos de hachís.

Los dos marineros responsables de la embarcación fueron detenidos de inmediato y trasladados junto con las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente. La droga y el pesquero han quedado bajo depósito judicial.

Esta operación conjunta refleja, según fuentes policiales, la importancia de la cooperación entre distintos cuerpos de seguridad para frenar la entrada de grandes cantidades de droga por las costas andaluzas, un punto estratégico para las redes de narcotráfico que operan en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz.