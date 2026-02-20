La Guardia Civil detiene en la A-381, autovía Jerez-Los Barrios, a un conductor con seis kilos de hachís

Hachís localizado por la Guardia Civil en el vehículo del detenido, en la A-381 a su paso por Jerez.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en la autovía A-381, que une Jerez de la Frontera con Los Barrios, a una persona que viajaba en un turismo mientras transportaba más de seis kilos de hachís ocultos en los bajos de los asientos.

El turismo fue interceptado en un control de personas y vehículos el pasado 18 de febrero sobre las 12:00. Tras ser inspeccionado, se localizaron ocultos en los bajos de los asientos más de seis kilos de hachís, por lo que se procedió a la detención de su conductor y único ocupante del turismo, identificado como F. B.

La Guardia Civil ha explicado en un comunicado que se dio el alto al conductor del vehículo porque este comenzó a realizar maniobras sospechosas al detectar la presencia policial y hasta llegar a la altura del control, donde se le dio el alto para su identificación.

Los agentes percibieron un fuerte olor que provenía de la parte trasera del coche, donde la droga se ocultaba bajo los asientos. Ante esto, se detuvo al conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, en unión de la droga y el vehículo utilizado, para su posterior remisión al Juzgado en funciones de guardia.