Las guarderías del Campo de Gibraltar abren sus puertas este viernes con 312 plazas sin cubrir

Septiembre arranca con el inicio del curso para los más pequeños, es decir, para los niños menores de 3 años. Tras las vacaciones, este viernes han abierto sus puertas las guarderías del Campo de Gibraltar para 1.425 pequeños de la comarca que, antes del mes de junio, confirmaron su matriculación.

La Consejería de Desarrollo Educativo había ofertado para este curso 1.737 plazas en los centros campogibraltareños que imparten el primer ciclo de infantil -la misma cifra del año pasado- y, desde la Junta de Andalucía, esperan que las matriculaciones vayan en aumento a lo largo del curso, aunque el descenso de la natalidad ha dejado, por el momento, 312 plazas sin cubrir.

En el Campo de Gibraltar hay 24 guarderías públicas y 22 privadas. Algeciras es el municipio con más alumnos matriculados en esta franja de edad, unos 600.

Igualmente, la Consejería ha indicado que la Educación Infantil se considera en la comunidad andaluza una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno, con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar.

En este ámbito, ha comunicado que los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7:30 a 17:00 y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20:00.

Riesgo de enfermedades

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPaP) advierte que acudir a las escuelas infantiles antes de los dos años puede incrementar el riesgo de que los bebés padezcan enfermedades respiratorias.

“Los datos reflejan que asistir a guarderías es un factor de riesgo para padecer enfermedades infecciosas que aumenta si los niños acuden desde edades tempranas, algo que también sucede con el consumo de fármacos, repercutiendo en los servicios de urgencia y consultas de pediatría”, informa la doctora Begoña Domínguez.

“Asistir a la guardería incrementa el riesgo de padecer neumonía en un 131%, sibilancias recurrentes en un 69%, bronquitis en un 57% y otitis en un 64%”, matiza esta especialista, quien agrega que “la media de ciclos de antibióticos es de 1,7 para los niños que no van a la guardería, de 3,4 si la inician en los seis primeros meses y de dos si comienzan a partir de los 18 meses”. Domínguez considera que las políticas de conciliación deberían tener en cuenta estos datos.

El pasado curso, una generación de niños sin inmunizar a causa de la cuarentena por el Covid-19 llenó las urgencias pediátricas en Algeciras y el resto de la comarca por bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias.

"Los niños menores de tres años son muy débiles ante este tipo de enfermedades porque no son capaces de producir defensas como hacemos los adultos. Hasta los seis años, aproximadamente, no empiezan a fabricar anticuerpos suficientes como para generar una capacidad de respuesta ante los virus respiratorios", explicó en su momento Ana Jiménez Moya, pediatra en Algeciras, quien rechazaba, de plano, la creencia popular que, en las guarderías, donde se producen la mayoría de los contagios, los bebés se inmunizan. "Lo que hacen", enfatizaba en un reportaje publicado por Europa Sur, "es exponerse a una cantidad tremenda de virus cuando su sistema inmunológico aún no está maduro".

"La conciliación del trabajo y la familia, en la práctica, consiste en que los padres tienen que dejar a sus hijos enfermos en la guardería", lamentaba esta especialista.

Calendario de colegios e institutos

Un poco más tarde, el lunes 11 septiembre, volverán a las aulas los escolares del Campo de Gibraltar que pertenecen a Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. En algunos centros privados, esta fecha se adelanta al viernes 8 de septiembre.

Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente retomarán sus clases el viernes 15 de septiembre. El 20 les tocará el turno a los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas en Régimen General.

Las vacaciones de Navidad están señaladas del 23 de diciembre al 7 de enero y las de Semana Santa del 25 al 31 de marzo. El resto de días festivos serán el 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 7 y 8 de diciembre, 26, 27 y 28 de febrero y 1 de mayo.

En cuanto al final del curso, para Infantil, Primaria y Educación Especial será el 21 de junio y el 24 de junio de 2024 para el resto de enseñanzas.