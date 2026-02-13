El Grupo Ornitológico del Estrecho exige la reapertura urgente del centro de recuperación de Huerta Grande en Pelayo

El Grupo Ornitológico del Estrecho (GOES) ha mostrado su preocupación por lo que considera un “abandono institucional” de la fauna silvestre en el Campo de Gibraltar, uno de los principales corredores migratorios de Europa, y ha reclamado a la Junta de Andalucía la reapertura inmediata del antiguo Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Huerta Grande, situado en Pelayo y cerrado desde hace años.

La organización recuerda que el entorno del estrecho de Gibraltar constituye un enclave estratégico para el tránsito anual de millones de aves migratorias entre África y Europa, especialmente aves planeadoras que se concentran en la zona por el conocido “efecto embudo”. Según expone en una nota, esta riqueza biológica contrasta con la falta de recursos asistenciales en la comarca, pese a las inversiones anunciadas recientemente por la administración autonómica en infraestructuras ambientales.

El Grupo Ornitológico del Estrecho sostiene que el cierre operativo del CREA de Huerta Grande respondió a “criterios administrativos y no científicos”, en el marco del modelo de “un centro por provincia”, que en Cádiz concentra la atención en el CREA Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María. Como consecuencia, los animales heridos en el Campo de Gibraltar deben ser trasladados a más de 100 kilómetros, lo que, a juicio del colectivo, incrementa el riesgo durante el transporte. La entidad califica la situación como una “paradoja cruel”, al considerar que se destinan recursos a nuevas infraestructuras mientras permanece cerrado el punto donde, aseguran, “más aves necesitan auxilio”. Además, afirma que con una inversión “relativamente reducida” las instalaciones de Pelayo podrían reabrirse y recuperar su función como centro de atención primaria para la fauna silvestre de la comarca.

Ante la falta de medios inmediatos, ciudadanos y colectivos ambientales asumen con frecuencia el traslado de ejemplares heridos. Aunque existe un protocolo oficial gestionado por los Agentes de Medio Ambiente, GOES considera que la escasez de personal limita su aplicación efectiva. Entre los casos recientes mencionan el traslado de un flamenco común y un alcatraz hasta El Puerto de Santa María por iniciativa de voluntarios, así como la muerte de un frailecillo antes de poder ser atendido. La organización advierte de que esta situación se agrava durante la migración primaveral y el paso otoñal de juveniles de buitre leonado, y recuerda que todas las especies, estén o no catalogadas como amenazadas, tienen derecho a ser auxiliadas y, en casos irreversibles, a recibir una atención que evite sufrimientos innecesarios.

El traslado de un ejemplar de flamenco común al GREA de Cádiz.

El colectivo también ha destacado la profesionalidad del personal del CREA Dunas de San Antón, cuya labor permite salvar cientos de ejemplares cada año cuando finalmente llegan a sus instalaciones, y valora positivamente las inversiones destinadas a mejorar este centro. No obstante, insiste en que estas mejoras no sustituyen la necesidad de reabrir el de Pelayo. En su comunicado, GOES hace un llamamiento a la responsabilidad pública, recordando que la administración es la garante legal de la protección de la naturaleza, y exige a la Junta de Andalucía que “abandone la propaganda institucional” y proceda de forma “inmediata” a la reapertura del CREA Huerta Grande como punto de atención primaria en el Campo de Gibraltar. A su juicio, esta medida permitiría evitar traslados prolongados, reducir la carga sobre el voluntariado, reforzar el sistema de protección de la fauna en el Estrecho y generar empleo en la comarca.