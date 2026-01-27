Gran Sur celebra el Día Internacional del Mago con una gran Fiesta de la Magia para toda la familia

El centro comercial Gran Sur se suma a la celebración del Día Internacional del Mago el próximo sábado 31 de enero con una completa Fiesta de la Magia pensada para disfrutar en familia. Desde las 17 hasta las 20.30 horas, el centro se transformará en un auténtico universo mágico, donde pequeños y mayores podrán sumergirse en un ambiente de fantasía, ilusión y sorpresas.

Durante toda la tarde, los visitantes podrán encontrarse con personajes mágicos que recorrerán el centro, participar en originales talleres como la creación de pociones mágicas en formato lámpara de lava o la elaboración de su propia varita mágica, y disfrutar de un gran caldero mágico con efectos especiales y atrezo, diseñado como photocall para llevarse un recuerdo único de la jornada. La ambientación se completará con llamativos hinchables decorativos de tres metros inspirados en el universo de Harry Potter, que convertirán Gran Sur en un escenario digno de una escuela de magia.

El momento más esperado del día llegará entre las 19 y las 20 horas, con un gran show de magia para toda la familia, un espectáculo de aproximadamente una hora que promete asombrar, divertir y despertar la imaginación del público con trucos sorprendentes y mucha participación.

Con esta iniciativa, Gran Sur refuerza su apuesta por ofrecer experiencias de ocio originales y gratuitas, vinculadas a fechas señaladas y pensadas para dinamizar el centro comercial como un espacio de encuentro y diversión para todos los públicos.

“La Fiesta de la Magia es una oportunidad perfecta para celebrar el Día Internacional del Mago y ofrecer a nuestros visitantes una experiencia diferente, llena de ilusión y creatividad. Queremos que las familias vivan una tarde especial en Gran Sur, que los niños se sientan protagonistas y que todos se lleven un recuerdo mágico de su visita”, señala Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial Gran Sur.