El Gobierno esquiva concretar medidas ante la subida del precio de la vivienda en La Línea tras la eliminación de la Verja

El Gobierno central ha respondido de forma genérica a una pregunta presentada por los senadores del Partido Popular por Cádiz, entre ellos José Ignacio Landaluce, sobre las posibles consecuencias que la futura supresión de la Verja entre España y Gibraltar podría tener en el mercado inmobiliario del Campo de Gibraltar, especialmente en La Línea de la Concepción.

En su respuesta, el Ejecutivo se ha limitado a señalar que “la evolución del precio de la vivienda responde a múltiples factores económicos, sociales y territoriales”, como la oferta, la demanda o la capacidad de atracción de determinados entornos. Añade que “se están desplegando políticas públicas de vivienda orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en todo el territorio, siempre en coordinación con las administraciones autonómicas y locales".

Los senadores del PP habían planteado si el Gobierno prevé tras la eliminación de la Verja, una vez que entre en vigor el tratado que aún deben firmar Reino Unido y la Unión Europea, un incremento de los precios de venta y alquiler de las viviendas en la comarca, cómo piensa controlar una posible especulación y si impulsará ayudas específicas para paliar sus efectos. La respuesta no concreta ninguna medida específica para el Campo de Gibraltar.

Preocupación en La Línea por el encarecimiento del mercado

El Ayuntamiento de La Línea ha expresado en los últimos meses su preocupación por el encarecimiento del mercado inmobiliario local, agravado por la expectativa de una mayor demanda residencial derivada del fin de los controles fronterizos con Gibraltar.

El concejal de Urbanismo, Daniel Martínez, informó el pasado octubre de que el Consistorio ha puesto en marcha una batería de medidas para promover vivienda protegida y asequible, con el objetivo de frenar la tendencia alcista de los precios. “Ya estamos implementando estudios en suelos municipales para acometer lo más pronto posible la ejecución de viviendas protegidas que aminoren esta tendencia. Es algo que preocupa mucho y estamos trabajando para dar el mejor servicio a la ciudadanía local”, explicó Martínez.

El edil recordó que la reciente aprobación del nuevo PGOU ha permitido desbloquear suelos urbanizables y que varias promotoras ya han iniciado trámites para nuevos desarrollos, aunque advirtió que los precios que se manejan “no son tan competitivos como deberían”.

El Ayuntamiento insiste en que su estrategia pasa por incrementar la oferta regulada mediante herramientas urbanísticas propias, con el fin de “equilibrar el mercado y garantizar que los linenses puedan acceder a un hogar”.

La administración local vincula la presión sobre los precios no solo a la dinámica del mercado nacional, sino también al efecto llamada que podría generar la apertura total de la frontera, con la posible llegada de trabajadores y residentes gibraltareños atraídos por la oferta de vivienda en La Línea.