Gibraltar: un flagrante delito ambiental

En principio, puede parecer exagerado el titular. Esperemos al final.

Las cuatro principales razones de los riesgos para nuestra salud, nuestro medio ambiente y los potenciales desastres ambientales en el Campo de Gibraltar provienen de Gibraltar y de sus actos. Y son:

A) Pésimas infraestructuras ambientales, energéticas y de depuración en el Peñón

B) Elevado riesgo de accidente por manipulación inadecuada en la realización del bunkering en zonas de alto valor ecológico por parte de compañías gibraltareñas

C) El afán depredador de algunos promotores inmobiliarios del Peñón

D) Las paradas de buques de propulsión nuclear en el Peñón, ya sean para avituallamiento o para el arreglo de averías en dichas naves (este capítulo solo se menciona, pero no se profundiza en él porque requiere un amplio espacio).

Vamos a analizar las infraestructuras y acciones ambientales básicas en Gibraltar para poder evaluar objetivamente su política ambiental:

Depuración de las aguas residuales

Gibraltar vierte todas las aguas residuales sin depurar al estrecho de Gibraltar. Más de 1 millón de metros cúbicos de aguas sucias (heces, orín, toallitas, etc.), se vierten junto al faro de Punta Europa, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES6120032 del Estrecho Oriental de la región biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 2000.

Las corrientes llevan estos residuos al mar de Alborán, al estrecho de Gibraltar o a las playas de la bahía de Algeciras (La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras).

Por mucho que anuncien la construcción de una instalación depuradora como han hecho en diversas ocasiones, no se hará. La falta de espacio y los olores que se generarían a dos kilómetros a la redonda, imposibilitan tal instalación.

'Bunkering'

Gibraltar sigue incumpliendo las normas reguladas en el Anexo 1 sobre los usos y actividades en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

Los buques petroleros, butaneros y cargueros, fondean para hacer bunkering en la bahía de Algeciras y en la cara este de Gibraltar, incumpliendo el Plan de Usos de la ZEC.

En concreto, el artículo 10 prohíbe el fondeo permanente de buques-tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido.

Actualmente, Gibraltar se ha convertido en el puerto más grande del Mediterráneo haciendo la competencia desleal al Puerto de Algeciras, que al cumplir estrictamente la normativa, la ejecución del trasvase de fuel se ralentiza y los costes se incrementan. En Algeciras se hace, lo que hay que hacer; en Gibraltar, en cambio, no se hace como se tendría que hacer.

Para colmo, se sigue fomentando el incremento de los fondeaderos exteriores de buques, con el consiguiente incumplimiento de la normativa y la colonización de aguas en litigio. En el fondo, se trata de una zona con una especial sensibilidad ambiental que se ha convertido en una gasolinera flotante.

Además del fondeadero exterior de 400 hectáreas a 2 millas del este de Gibraltar en el LIC del Estrecho Oriental de la Red Natura, se está preparando otro fondeadero de más de 1.000 hectáreas fuera de las aguas en litigio y dentro del citado LIC.

La central eléctrica de ciclo combinado North Mole se inauguró en 2022. Después de hecha, surgió un problema: no cabían los barcos que transportan el gas natural licuado, por lo que empezaron a traer el gas en camiones

Generación de energía eléctrica

La central eléctrica de ciclo combinado North Mole se inauguró en 2022. Después de hecha, surgió un problema: no cabían los barcos que transportan el gas natural licuado, por lo que empezaron a traer el gas en camiones. Supongo que el coste se les dispararía y, al final, la solución ha sido quemar gasóleo.

Como curiosidad, en unas primeras pruebas que se hicieron de la planta el 21 de enero de 2019, durante media hora generaron 5 MW de electricidad al sistema de distribución y el ministro de Energía, John Cortés dijo que era un honor para él presenciar la primera generación de electricidad con gas natural licuado en Gibraltar. Añadió que eran los MW más limpios que jamás se habían generado en el Peñón. Finalizó con: “Debemos estar orgullosos del progreso que estamos logrando en este ámbito". Que poco dura la alegría en la casa del pobre.

Para colmo de males y de desastres, la planta está dando fallos y las posibilidades de apagón general, se multiplican.

Suministro de agua potable por desalinizadora

Actualmente, el suministro de agua potable está gestionado por AquaGib, sociedad entre Northumbrian Water y el Gobierno de Gibraltar, con una capacidad de 1,4 millones de galones (5,3 millones de litros) por día.

El suministro de agua potable desalada tiene dos problemas: el coste de su consecución y el qué hacer con la salmuera, que es el residuo.

La salmuera tiene concentraciones de salinidad de más del doble de la salinidad del agua marina. En el proceso, además, surgen otros líquidos a desechar como los de la limpieza de membranas, fangos, detergentes, metales pesados y demás, que tienen que ser filtrados y depurados antes de verterse al mar. Para su vertido, las técnicas están reguladas y necesitan ser implementadas antes de realizar dicho vertido al mar. Los daños o efectos principales en la vida marina son el estrés osmótico, la alteración del ecosistema, la reducción del oxigeno y la contaminación química si no se depurara adecuadamente.

En Gibraltar, la salmuera, se echa directamente al mar. Esta es conclusión a la que he llegado después de solicitar diversas opiniones a expertos. Me han provisto de material gráfico que permite aseverar tal cuestión.

La red de aguas fecales del Peñón

La antigüedad y falta de mantenimiento adecuado en la red de fecales de Gibraltar hace que se provoquen filtraciones que acaban en el mar con la consiguiente contaminación, muy especialmente en la zona adyacente de La Línea, en la bahía. En diversas ocasiones se han detectado aguas con una concentración de colis muy superior a las admitidas por la normativa sanitaria y ambiental.

Hace unos cuantos años, las autoridades gibraltareñas engañaron a una alcaldesa socialista de La Línea, diciendo que se trataba de una salida de aguas sin depurar proveniente de La Línea y que ésta lo admitió. Falso. Son filtraciones producidas en la deplorable red de fecales que tienen en el Peñón y que sus roturas se reparan con una camisas internas en los tubos de fibrocemento desechos. Una chapuza.

Terrenos al mar en el Lugar de Interés Comunitario del Estrecho Oriental

Desde 1990, Gibraltar viene utilizando la zona del este del Peñón como vertedero de escombros y acopio de arenas contaminadas. Acumulan más de 1 millón de toneladas en una gran montaña de unas 10 hectáreas ganadas al mar.

En la actualidad, se sigue ganando terreno al mar con piedras de gran tonelaje procedentes de la cantera del Torcal de La Utrera en Casares, Málaga; todo ello, para el proyecto urbanístico llamado Marina Este, que dirige el grupo de empresas TNG Global Foundation.

Aguas residuales visibles en Europa Point.

Ya se han construido 8 rascacielos llamados las Torres de Hassan y TNG pretende llevar a cabo un proyecto de hotel, 1.300 viviendas, un puerto deportivo, etc.; ganando más de 300.000 m2 al mar.

Estos rellenos están impactando en los hábitats naturales de interés comunitario como los bancos de arena, arrecifes y las estructuras submarinas causadas por emisiones de gases, así como, a diferentes especies marinas.

Esta nueva ampliación ganada al mar ya está modificando la dinámica litoral en perjuicio de las playas de La Línea de la Concepción y la Caleta. Si continúan con la ampliación, el impacto será irreversible.

En España este proyecto no sería viable por razones ambientales objetivas.

Por otra parte, de extrema gravedad es la utilización de los residuos del vertedero para rellenar los cofres de hormigón que utilizarán como escollera. En diversos documentos, el Gobierno de Gibraltar reconoce que esas tierras están contaminadas y que provienen principalmente del túnel que se realizó por debajo de la pista de aterrizaje. En un principio iban a sacarlas de Gibraltar, dando a entender lo sensible en las cuestiones ambientales que son en el Gobierno. Como no han podido sacar las tierras contaminadas, las están utilizando para rellenos.

Los hechos de los rellenos en Marina Este con piedras procedentes de la cantera de Casares, fueron denunciados por Verdemar el 1 de octubre de 2024. La Fiscalía, el día 26 de diciembre de 2024, recibió del Seprona de Algeciras el resultado de las indagaciones policiales, indicando que el Ministerio de Transición Ecológica no había recibido comunicación por parte del Gobierno de Gibraltar, ni documento alguno sobre el proyecto del Eastside y puso de manifiesto la imposibilidad de realizar pesquisas debido a las fuerzas de seguridad de Gibraltar.

La Fiscalía, en una primera calificación, considera que con el análisis de las pesquisas practicadas se desprenden indicios racionales de ilícito penal como consecuencia de las obras consistentes en el relleno con piedras de escombreras en la zona norte de la costa este de Gibraltar, la cual estaría dentro del ZEC del Estrecho Oriental. El 7 de abril de 2025, la denuncia por lo penal, se admite. Literalmente, dice: “Acuerdo decretar la conclusión de las diligencias de investigación Pre procesal y la formulación de denuncia criminal ante los Juzgados de Instrucción de Algeciras".

Si analizamos objetivamente el desastre ambiental de Gibraltar, podemos concluir que es debido a varias razones:

Intento de independencia total de España en sus infraestructuras principales, coste elevado de las mismas para una correcta ejecución y falta de espacio en el Peñón.

Falta de supervisión por parte del Reino Unido del cumplimiento de las normativas internacionales, en este caso, ambientales.

El Gobierno gibraltareño es el responsable de las infraestructuras lamentables que tienen en la actualidad, es quien regula y supervisa el bunkering, es quien vende el suelo al actual promotor del Eastside con altas plusvalías, es quien regula el tabaco, es quien regula y supervisa las actividades financieras lícitas e ilícitas, es quien permite el incumplimiento de las normativas ambientales, etc.

Existencia de una serie de empresarios y despachos de abogados amorales y avariciosos, donde solo se piensa en hacer dinero como sea y por encima de todo.

Yo no voy a preguntar al ministro principal de Gibraltar si no le da vergüenza tener esta situación ambiental en el territorio que gobierna desde hace muchos años; por no supervisar el cumplimiento de la normativa europea; ni por no impedir a los empresarios mencionados el actuar ilícitamente al hacer bunkering sin cumplir las normas ambientales; ni a los despachos de abogados en sus negocios turbios; porque considero que en esta carrera alocada de huida hacia adelante, han perdido la vergüenza y la moral. Sería una perdida de tiempo.

Toallitas y otros residuos sólidos en la playa de Levante de La Línea y, de fondo, las nuevas torres Hassan en Gibraltar. / Erasmo Fenoy

En cambio, si quisiera preguntar al gobernador de Gibraltar, al embajador del Reino Unido en España y a los negociadores principales del Reino Unido del Acuerdo en ciernes, lo siguiente:

¿Quién o quienes son los responsables del in vigilando en el Peñón?

¿Saben que si hay una falta de vigilancia adecuada hay un ilícito penal que es la culpa in vigilando?

¿Sabían ustedes que se realizan por parte de empresas gibraltareñas labores de bunkering incumpliendo flagrantemente las normativas internacionales en zonas de especial protección ambiental, poniendo en riesgo (caso de accidente grave) la economía industrial, turística y portuaria del Campo de Gibraltar; comarca con más de 300.000 habitantes? ¿Saben que es porque hay unos pocos empresarios depredadores del sector petrolero que su único afán es el de hacer dinero en connivencia con un Gobierno gibraltareño agotado, con un tufo a corrupción terrible, preparando su retiro dorado?

¿Saben ustedes que se realizan unos rellenos incumpliendo todas las normativas ambientales con total falta de respeto a sus vecinos (España) que han solicitado en diversas ocasiones los estudios de impacto ambiental para saber cómo pueden afectar los rellenos a sus costas, a su flora y a su fauna marina?

¿Saben ustedes que el Gobierno gibraltareño está violando, sistemáticamente, el Tratado de Utrecht con esos rellenos? Esto casi se lo puedo responder yo: Sí. Si, lo saben y no hacen nada.

La ocupación ilegal del istmo

Si analizamos el mayor de los incumplimientos del Tratado, la ocupación del istmo; avala la respuesta que les doy. Se produjo en el marco de las epidemias del siglo XIX. En 1815, tras una epidemia, España permitió la construcción de barracones en el istmo por cuestiones humanitarias.

En 1854, otra epidemia de fiebre amarilla sirvió de pretexto para que Gibraltar ampliara su ocupación del istmo, también por cuestiones humanitarias. Esta vez, se construyó por ustedes una verja al norte del Peñón.

En 1908 se construyó otra verja, más al norte del Peñón, también por ustedes; delimitando frente a Gibraltar un total de 106 hectáreas de las 156 hectáreas de la zona española desmilitarizada.

Luego, en 1938, mientras que los españoles estabamos inmersos en una Guerra Civil en la que murieron unos 700.000 compatriotas, ustedes construyeron una pista militar de aterrizaje.

Sin palabras.

Ustedes, a muchas personas de mi población, las han abocado a la exclusión social. La única razón habida para ello es la de generar riqueza para unos cuantos, sin importar a quien se perjudique

Deberían sentir vergüenza de que cuando se abrió la Verja en el 1982 el Gobierno gibraltareño crease un paraíso fiscal extremo, con las consecuencias conocidas, que aquí y en cualquier lugar del mundo, ocurren; que son: problemas de pérdida de competitividad económica por cuestiones fiscales (dumping fiscal) a los territorios cercanos; el negocio financiero del paraíso fiscal acaba vinculando al blanqueo de capitales; en lo social, se incrementa la pobreza de las zonas aledañas fomentando la desigualdad de oportunidades y se acentúa la caída de los niveles de educación de dichas zonas. En cuestiones de seguridad, se dispara la inseguridad por el contrabando y, sobre todo, cuando este evoluciona al trafico de estupefacientes. Ustedes, a muchas personas de mi población, las han abocado a la exclusión social. La única razón habida para ello es la de generar riqueza para unos cuantos, sin importar a quien se perjudique.

Todas estos asuntos ambientales y otros que se han tratado en anteriores artículos con profusión de datos (por ejemplo, el que demuestra que el desfalco a las arcas españolas por parte de Gibraltar supone de 1.500 a 1.700 millones de euros al año) no permiten que el Acuerdo que se está pretendiendo que sea aprobado sin haber sido, ni siquiera, redactado, pueda ser de esa manera ratificado.

Los que necesitan imperiosamente el Acuerdo, que son los gibraltareños, serán los que tengan que ofrecer a la otra parte que tiene que aprobar el Acuerdo y que no tienen necesidad del mismo, todo lo que esté en su mano para convencer de lo interesante del mismo. Cada parte tendrá que pagar el peaje que le toque asumir.

Si de mi dependiera, no tendrían, en ningún caso, un ego te absolvo.