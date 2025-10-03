Gibraltar arranca los trabajos previos para la construcción de una depuradora en Europa Point

El Ministerio de Medio Ambiente de Gibraltar ha anunciado el inicio de los trabajos preliminares para la futura estación depuradora de aguas residuales en Europa Point tras adjudicar el proyecto a la empresa Ecowaters Limited, con el objetivo de que entre en funcionamiento de un par de años.

La compañía será la encargada de realizar las evaluaciones iniciales y las labores de preparación necesarias en el terreno, un paso clave para que la infraestructura pueda avanzar hacia su construcción definitiva. Durante los próximos meses, Ecowaters trabajará junto a los contratistas designados para perfilar el diseño, completar la solicitud de planificación y llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental que requiere el proyecto.

El Ministerio ha subrayado la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre cada fase, dada la urgente necesidad de contar con esta estación depuradora.

El ministro de Medio Ambiente, John Cortés, expresó su satisfacción por el inicio de las actuaciones: “Me complace enormemente que por fin podamos poner esto en marcha, después de todas las dificultades que hemos encontrado en el pasado. La estación depuradora estará operativa en un par de años y, junto con otros avances en el tratamiento de residuos sólidos, supondrá un giro de 180 grados en la forma en que gestionamos nuestros desechos, garantizando una eliminación sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

Retrasos en la construcción

La construcción de la estación depuradora acumula en todo este tiempo retraso tras retraso. En octubre de 2015, el Gobierno de Gibraltar anunció que, de acuerdo a su programa electoral, había firmado un contrato para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Para ello seleccionó a una empresa conjunta formada por Northumbrian Services Limited y Modern Water Services Limited (MWSL) que se encargaría del diseño y la construcción del proyecto, a través de un contrato con un valor actual de aproximadamente 22 millones de libras (más de 28 millones de euros). Estaba previsto que la planta se ubicara en Brewery Crusher, en Europa Point, con un diseño compacto y bajas necesidades energéticas y que entrara en funcionamiento en 2020. Sin embargo, en diciembre 2022 el Ejecutivo de Picardo anunció un nuevo proyecto después de que el licitador preferente entrara en liquidación.

En septiembre de 2023, el número 6 de Convent Place informó de que la compañía ECO Waters Ltd fue designada como nuevo licitador preferente para hacerse cargo del proyecto para el diseño, construcción, financiación y explotación de esta infraestructura. El ministro principal, Fabian Picardo, reconoció que el proceso se había demorado por la insolvencia de las empresas a las que se había concedido anteriormente el estatus de licitador preferente. "Este proyecto significa que seremos capaces de atender las necesidades de Gibraltar de una forma que no ha sido posible hasta ahora. Espero que la construcción pueda comenzar lo antes posible", valoró.

Aguas fecales al mar

Gibraltar vierte sus aguas fecales sin tratar, de forma ilegal, desde 1998. Así lo entende el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en 2017 dictaminó que la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en Gibraltar, que debería estar en funcionamiento desde el reseñado 1998, incumplía la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales. Por ello, condenó a Reino Unido al pago de las costas de un procedimiento que comenzó en marzo de 2015, cuando la Comisión Europea, a raíz de un proceso de infracción, elevó a la Justicia Europea el caso de varias poblaciones británicas, entre ellas el Peñón.

Cuando se hizo efectiva la salida de Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea, el escenario cambió. En junio de 2024, el entonces comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, respondió a una pregunta de Miguel Urbán, europarlamentario de The Left, sobre “delitos medioambientales y posibles sanciones en la zona de especial conservación de Gibraltar”. El comisario respondió sobre el vertido de aguas residuales que la Comisión “está negociando actualmente con el Reino Unido, en nombre de la Unión, un acuerdo relativo a Gibraltar. Dicho acuerdo también debería abarcar cuestiones medioambientales, como la contaminación marítima, las normas de evaluación de impacto ambiental y el tratamiento de las aguas residuales”, sin ahondar en más detalles.