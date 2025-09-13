De ghosting a shippear: las palabras que usan los jóvenes de la Generación Z (y que sus padres no entienden)

El uso extendido de las redes sociales ha hecho que el vocabulario de los jóvenes se enriquezca a una velocidad inasumible para padres, docentes y lingüistas. En esta lista, encontrarás un glosario necesario para actualizar algunos términos populares y entender la jerga más reciente.

Entre ellas están aesthetic, cringe, creepy, doxxear, flexear, FOMO, ghosting, gatekeeping, hype y grooming. También veremos términos como NPC, simpear, shippear, random, slay, you ate, stanear y PEC.

Estas palabras nos ayudarán a entender mejor cómo se comunican los jóvenes en redes sociales, videojuegos y conversaciones cotidianas.

Aesthetic

El adjetivo aesthetic proviene directamente del inglés y, a su vez, del griego aisthētikós (“relativo a la percepción, a lo sensible”). Su traducción literal es “estético”. En la jerga de internet y entre jóvenes, se usa para referirse a un estilo visual o de vida que transmite armonía, belleza y coherencia, normalmente ligado a modas en redes sociales. No solo describe lo “bonito”, sino una identidad estética completa, desde la ropa y la música hasta la decoración o la edición de fotos. Ejemplo: “Su habitación con luces LED y vinilos en la pared es súper aesthetic”.

Cringe

Cringe viene del verbo inglés to cringe, que significa “encogerse” o “estremecerse”. En español puede traducirse como “vergüenza ajena”. Se emplea para señalar una situación incómoda o ridícula que provoca rechazo. Ejemplo: “Me dio mucho cringe ver cómo intentaba ligar con frases tan anticuadas”.

Creepy

El adjetivo creepy procede del verbo inglés to creep, que significa “arrastrarse” o “acechar”. En inglés actual se traduce como “espeluznante” o “que da mal rollo”. Se utiliza para describir algo o alguien que genera incomodidad, miedo o rechazo por un comportamiento extraño. Ejemplo: “Ese tipo que miraba fijamente en la parada del bus era bastante creepy”.

Doxxear

La palabra doxxear deriva de docs (documentos), deformado en inglés como doxx. Su traducción aproximada sería “divulgar documentos”. Se refiere a la acción de publicar información privada o sensible de una persona sin su consentimiento. Ejemplo: “Al youtuber lo doxxearon y tuvo que cerrar sus cuentas por seguridad”.

Flexear

El término flexear se origina en el inglés to flex, literalmente “flexionar”. En la cultura urbana adquirió el sentido de “presumir” o “mostrar con orgullo algo material o personal”. Ejemplo: “Está todo el día flexeando su ropa en las redes”.

Un joven con varias prendas ante un espejo.

FOMO

La sigla FOMO significa fear of missing out, que en español se traduce como “miedo a perderse algo”. Designa la ansiedad que provoca pensar que los demás disfrutan de experiencias de las que uno queda excluido. Ejemplo: “Me apunté a la fiesta por puro FOMO, aunque no tenía muchas ganas de ir”.

Ghosting

Ghosting surge del inglés ghost (“fantasma”) con el sufijo -ing. Puede traducirse como “desaparecer como un fantasma”. Se utiliza para describir la acción de cortar toda comunicación con alguien sin dar explicaciones. Ejemplo: “Después de la tercera cita, simplemente le hizo ghosting y no volvió a contestar”.

Gatekeeping

El sustantivo gatekeeping viene de gatekeeper, que significa “portero” o “guardián de la puerta”. Se traduce como “poner barreras de acceso”. En el lenguaje de internet alude a quienes deciden arbitrariamente quién pertenece o no a una comunidad, a menudo despreciando a los recién llegados. Ejemplo: “Aquí no hacemos gatekeeping, toma diez consejos para tener los mejores apuntes”.

Hype

Hype viene del inglés hyperbole, que significa “exageración”. Se traduce como “expectación” o “entusiasmo desmedido”. Se emplea cuando algo genera mucha emoción antes de su lanzamiento o aparición. Ejemplo: “La nueva película de superhéroes trae un hype enorme entre los fans”.

Grooming

El término grooming proviene del verbo inglés to groom, que significa “acicalar” o “preparar”. Aunque en inglés neutro tiene un sentido cotidiano, en internet se usa para describir la manipulación de un adulto hacia un menor con el fin de ganarse su confianza y abusar de él. En español puede traducirse como “manipulación con fines de abuso”. Ejemplo: “La policía detuvo a un hombre acusado de grooming en redes sociales”.

NPC

El término NPC procede de non-playable character (“personaje no jugable”). En su origen es un concepto de videojuegos, pero en el lenguaje coloquial se usa para referirse a alguien que parece actuar de forma automática, sin iniciativa propia. Ejemplo: “Ese tipo siempre repite lo que oye en la tele, parece un NPC” o “En la fiesta de ayer no conocí a nadie interesante, todos eran NPCs”.

Jóvenes en una sala de juegos recreativos.

PEC

El término PEC es la abreviatura de “Por El Culo” y se ha “resignificado” en el habla juvenil como una exclamación de entusiasmo o placer intenso. A diferencia de su uso tradicional en rimas burlescas, aquí se emplea de forma positiva y desenfadada, para expresar que algo gusta muchísimo. Ejemplo:

— “¿Quieres tomarte una tarta de queso?”

— “¡Uf, tarta de queso, PEC!”

Random

El vocablo random viene directamente del inglés, donde significa “aleatorio” o “al azar”. En internet se utiliza tanto para cosas sin sentido como para personas desconocidas en un grupo. Ejemplo: “De repente entró un random al chat y empezó a mandar memes extraños”.

Shippear

Shippear procede del sustantivo inglés ship, abreviatura de relationship (“relación”). Puede traducirse como “emparejar” o “imaginar una pareja”. En la cultura fan se refiere a desear o apoyar una relación entre dos personas, sean reales o ficticias. Ejemplo: “Muchos fans empezaron a shippear a los protagonistas de la serie desde el primer capítulo”.

Simpear

La palabra simpear nace del sustantivo inglés simp, que se refiere a una persona que hace todo por otra, generalmente con interés romántico, incluso a costa de sí misma. Se traduce como “adular o complacer en exceso”. Ejemplo: “Está simpeando a esa influencer, le da likes a todas sus fotos y hace comentarios exagerados”.

Slay / Devorar

La palabra slay proviene del inglés antiguo slēan, “golpear, matar”. En el inglés moderno significa “matar”, pero en el argot juvenil se transformó en “lucirse” o “hacer algo de forma espectacular”. Puede traducirse como “arrasar” o “triunfar”. Ejemplo: “¿Cómo me queda este vestido? —Slay”.

Aunque proviene de otro anglicismo, en español es popular y sinónimo el término “devorar”, del inglés “you ate”, que se usa de forma figurada para decir que alguien lo hizo increíblemente bien, “la rompió” o “arrasó” en algo. Ejemplo: “¿Viste su actuación? ¡Devoró!”

Stanear

Stanear nace del término inglés stan, popularizado por la canción Stan de Eminem, donde se describe a un fan obsesivo. Su traducción aproximada sería “ser fan extremo de alguien”. En redes sociales se usa en tono positivo o irónico para expresar admiración intensa. Ejemplo: “Llevo años staneando a Olivia Rodrigo, voy a hacer cola para verla en primera fila”.

El rapero Eminem.

Stalkear

El verbo stalkear se forma a partir de to stalk, en inglés “acechar” o “perseguir”. Su traducción sería “acosar” o “espiar”. Describe la acción de revisar con insistencia la vida de otra persona en redes sociales, a veces con un matiz de acoso. Ejemplo: “Pasó toda la tarde stalkeando el Instagram de su ex”.