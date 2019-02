Una provincia de bandera

El Teatro Florida de Algeciras ha acogido este lunes el acto de entrega de las Banderas de Andalucía a personas y entidades por su trayectoria en distintos campos en favor de la provincia de Cádiz. En la comarca se quedaron tres de estos 12 galardones, que fueron para el colectivo vecinal Fapacsa, de Algeciras; la Asociación Histórico Cultural Tarifa 1812 y la directora del centro de menores de La Línea, María Jesús Sánchez. También han visto reconocida su labor el paratriatleta chiclanero José Manuel Quintero Macías, el Centro Inglés de El Puerto de Santa María, el doctor Mario Velarde Zevallos, el ganadero vejeriego Eduardo Mongar, la diseñadora Elisa Cortés, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Arcos de la Frontera, el investigador Luis Gonzalo González, el grupo roteño Ecos del Rocío y al municipio de Prado del Rey.

El acto estuvo presidido por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, dio la bienvenida a los asistentes como anfitrión de estos premios, a cuya entrega acudió Gabriela Canseco, viuda de Paco de Lucía, de cuya muerte se cumplieron ayer cinco años.

Ana Mestre destacó que con estos galardones se reconoce “que Cádiz es una provincia que merece la pena y en la que hay gente que se levanta todos los días para hacer grande esta tierra”. La delegada del Gobierno andaluz repasó la trayectoria de los galardonados: “Tomemos ejemplo de los distinguidos”, conminó a los asistentes.

El primero en recoger el galardón que otorga la Junta de Andalucía fue el paratriatleta José Manuel Quintero Macías, que entre otros título tiene el de subcampeón del mundo de duatlón. “La vida de deportista de alto rendimiento es muy dura y esto es una carga de energía para que la próxima temporada sea más brillante que la de 2018. Quiero conseguir el sueño de acudir a unos juegos paralímpicos. Quiero dar las gracias a la Junta por este reconocimiento, a mi familia y patrocinadores. Como deportista he visitado tierras bonitas, pero no cambio por nada Andalucía y voy a intentar llevarla lo más alto posible en el podium”, agradeció el deportista.

David Randell recogió la bandera de excelencia educativa para El Centro Inglés, colegio situado en El Puerto de Santa María que ha cumplido 50 años. David recordó que madre, Linda, decidió crear su propio jardín de infancia “y medio siglo después es un colegio para toda la Bahía de Cádiz y un referente a nivel andaluz y nacional”. “Es un reconocimiento para todo el equipo que ha conformado durante 50 años la familia del centro inglés. Me gustaría dar las gracias a las familias que creen en nosotros porque sin ellos esto no hubiese sido posible”, destacó el director general del centro.

El doctor Mario Velarde Zevallos dijo al recoger la bandera en la categoría de salud que el de ayer fue “un día grande para la medicina”. “Siempre he querido traer todos los avances a los hospitales gaditanos. Me gustaría enaltecer a las autoridades políticas por entender que la salud no entiende de ideologías. Comparto mis éxitos con mis compañeros, mi unidad de trabajo son los que hacen posibles mis éxitos a nivel nacional e internacional”, afirmó el especialista en traumatología y ortopedia, neurocirugía y cirujano.

La bandera en la categoría de agricultura y desarrollo fue para Eduardo Mongar Valdés, que hace 30 años empezó en el sector de la ganadería en extensivo y en la actualidad ha conformado una empresa familiar con la ternera de La Janda como protagonista. El galardonado agradeció el reconocimiento para su labor.

En nombre de la diseñadora Elisa Cortés, que cuenta con tiendas en toda España y una en Camboya, recogió el premio su hijo Alejandro García Cortés. La tienda se caracteriza por llevar a Cádiz por bandera, provincia en la que tiene tres tiendas, y porque confecciona toda la ropa en España. El representante de la firma expresó su agradecimiento en nombre de todos los que forman parte del equipo de la marca.

Sor Concepción Martín Prieto fue la representante de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que desde 1890 han desarrollado una importante labor social en Arcos de la Frontera. La congregación deja ahora la ciudad y parte a otro lugar para ayudar a los más necesitados. “Gracias a la Junta por haberse acordado de las Hijas de la Caridad, que tanto hacemos al servicio de los pobres. Este premios es también para los pobres que hemos dejado en Arcos”, indicó.

El doctor en Bellas Artes y Ciencias de la Salud Luis Gonzalo González, de Jerez de la Frontera e Hijo Adoptivo de Cádiz, recogió la bandera en la categoría de investigación e innovación científica. Expresó su agradecimiento a la Junta de Andalucía y a sus representantes, al igual que a sus amigos, “que siempre han estado apoyando mis iniciativas”, a Jerez, a Cádiz y en especial a Teófila Martínez. “Ella fue la que avaló mi nombramiento como Hijo Adoptivo de Cádiz y muchos de mis trabajos”.

María Jesús Sánchez Rodríguez, directora del Centro de Menores La Concepción, en La Línea, fue galardonada con el premio a la promoción de la integración e igualdad. Diplomada en Educación General Básica, especializada en Ciencias por la Universidad de Málaga, esta linense ha destacado por su labor pedagógica en defensa de la integración e igualdad. Desde 1994 es directora del centro, que en los últimos meses ha atravesado por momentos complicados de saturación por la llegada de menores migrantes no acompañados. “Comparto con los profesionales del centro este premio porque sin su trabajo no podríamos atender a un sector de la población tan vulnerable como la infancia y la adolescencia”.

La Asociación Histórico-Cultural Tarifa 1812 se llevó el premio a la acción cultural y lo recogió Juan Antonio Patrón, que reconoció que la bandera de Andalucía otorgada es un “acicate” para la entidad, que pretende volver a organizar la recreación histórica del Sitio de Tarifa que tanto éxito tuvo.

José Méndez representó a la federación vecinal Fapacsa, de Algeciras, galardonada por su trayectoria asociativa desde 2005. “Es una distinción para la ciudad de Algeciras y un enorme reconocimiento para las personas que de forma altruista se dedican a la mejora de los barrios y de toda la ciudad”, afirmó.

El grupo musical Ecos del Rocío se llevó la bandera por la promoción de la provincia. Miguel Moyares recogió el galardón en nombre del grupo roteño y pronunció un discurso lleno de gaditanismo. “Ser gaditano es lo más grande que te puede pasar en el mundo. Aquel que llega a Cádiz se convierte en gaditano. Otro dicho bonito dice que el gaditano nace dónde le da la gana. Siempre hemos presumido de ser gaditanos y seguiremos haciéndolo. Gracias a las madres que no parieron por habernos parido gaditanos”, dijo entre aplausos.

El municipio de Prado del Rey se llevó el premio especial en el 250 aniversario de su fundación. Su alcalde, José Ramón Becerra Orellana, recordó que el pueblo se formó en el plan de colonización que puso en marcha Carlos III y promocionó las bondades de su tierra, como la miel y el cerdo ibérico. “Hay gente que se va de viaje al extranjero, pero tenemos cosas muy bonitas en nuestra Andalucía y en nuestra provincia”, destacó.

Antes de que Ecos del Rocío cerrase el acto con la interpretación del himno de Andalucía, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, felicitó a los premiados, agradeció el acogimiento de Algeciras e hizo un repaso de los objetivos del nuevo Gobierno de la Junta.