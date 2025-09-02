La Fundación Moeve lanza la 21ª edición de sus Premios al Valor Social con 375.000 euros para proyectos solidarios

La Fundación Moeve ha abierto este lunes la convocatoria de la 21ª edición de sus Premios al Valor Social, una iniciativa consolidada que busca apoyar proyectos que mejoren el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social. En esta ocasión, la entidad destinará hasta 375.000 euros para respaldar iniciativas en los territorios donde Moeve desarrolla su actividad: Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, provincia de Huelva y Portugal.

Cada territorio contará con una dotación máxima de 75.000 euros, que se repartirá entre tres proyectos seleccionados por jurados locales compuestos por representantes vinculados a la acción social. De esta forma, cada iniciativa podrá recibir hasta 25.000 euros para poner en marcha o consolidar su desarrollo. Además, profesionales de Moeve acompañarán las propuestas como padrinos y madrinas solidarios.

Las entidades interesadas podrán presentar sus proyectos desde el 2 hasta el 19 de septiembre a través de la página web de la fundación.

La directora general de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, ha subrayado que el objetivo es “apoyar a entidades que conocen de cerca las necesidades de sus comunidades e impulsar sus proyectos. En Fundación Moeve creemos firmemente en el poder transformador de la acción social y en la importancia de generar impacto, cohesión y oportunidades donde más se necesita, especialmente en el contexto de transición ecológica”.

En línea con ese compromiso, los premios valorarán positivamente aquellos proyectos que incorporen criterios de sostenibilidad y fomenten la transición ecológica justa entre los colectivos a los que se dirigen, aunque no será un requisito excluyente.

Desde su creación en 2005, los Premios al Valor Social de Fundación Moeve han aportado más de 5,25 millones de euros a 512 proyectos, beneficiando de forma directa a más de 105.000 personas.

Fundación Moeve es una entidad sin ánimo de lucro y de interés general que centra su actividad en tres grandes ámbitos: las personas, la biodiversidad y la innovación social, con el propósito de dar respuesta a los principales retos de la sociedad en los territorios donde desarrolla su actividad.