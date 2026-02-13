Frontex detecta un aumento del 57% en la migración irregular en el Estrecho en enero con 1.183 intervenciones

La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) registró un incremento del 57% en los intentos de inmigración irregular en el área del estrecho de Gibraltar en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2025. Se trata del mayor incremento porcentual en las zonas de control migratorio que abarca la agencia, mientras que en Canarias se produjo el fenómeno contrario, con un descenso del 79%.

Los datos, difundidos este viernes, constatan que en la ruta del Mediterráneo occidental, que incluye al estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, registró la mayor subida en el número de casos de entradas ilegales de enero, con 1.183 intervenciones frente a las 843 del mismo mes del año pasado, el ya citado 57% de incremento.

Por el contrario, en Canarias, Frontex contabilizó 1.010 intervenciones en la ruta de África occidental frente a las 4.471 que hubo en enero del año pasado, lo que supone el mayor descenso (del 79%) en todas las fronteras exteriores de la Unión.

En el Mediterráneo central se produjeron el pasado mes 1.166 intervenciones de los agentes de Frontex, un 67 % menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que el Mediterráneo oriental tuvo la mayor actividad migratoria ilegal en toda la Unión en términos absolutos, con 1.857 intervenciones de Frontex, a pesar de que se registraron un 50% menos de casos que en enero de 2025.

Migraciones irregulares en Europa, datos de enero de 2026. / Frontex

En total Frontex registró 5.500 detenciones en el conjunto de las fronteras exteriores de la UE el pasado enero, un número inferior en un 60% al del mismo mes del año pasado, lo que se achaca a las duras condiciones meteorológicas de este invierno. "Las duras condiciones en el Mediterráneo y los fuertes vientos a lo largo de las fronteras terrestres hicieron que los viajes fueran significativamente más peligrosos e interrumpieron las salidas", según Frontex.

Precisamente el frío y las tormentas marinas han sido la principal causa de que en el primer mes de 2026 se hayan triplicado las víctimas de naufragios de embarcaciones ilegales, con el trágico de balance de 450 muertes en el Mediterráneo según la Organización Mundial para la Migración. Las nacionalidades más frecuentes fueron la afgana, la argelina y la bangladesí.

"La meteorología pudo haber ralentizado las salidas, pero no detuvo a los despiadados contrabandistas. Incluso con temperaturas gélidas y mar gruesa, continuaron lanzando embarcaciones abarrotadas e inservibles, enviando a personas vulnerables a condiciones que ponían en peligro su vida para proteger sus ganancias", achaca la entidad.

Con más de 3.000 agentes a lo largo de las fronteras exteriores de la UE, Frontex sigue apoyando a las autoridades nacionales en la protección de las fronteras europeas y en la salvación de vidas en el mar, incluso en las condiciones más duras.