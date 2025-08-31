Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar
Familias, parejas y amigos aprovechan las altas temperaturas y el sol radiante para saborear las últimas horas de verano antes de la vuelta a la rutina

Vanessa Pérez

Campo de Gibraltar, 31 de agosto 2025 - 17:15

El Campo de Gibraltar vive este domingo un auténtico día de playa, ideal para despedir el mes de agosto y, para muchos, también las vacaciones. Aunque la temporada oficial aún no ha concluido —en Algeciras, por ejemplo, se prolonga hasta el 7 de septiembre—, este fin de semana marca para muchos el final del verano real, ya que mañana, lunes 1 de septiembre, toca volver a la rutina.

La inminente vuelta al colegio y al trabajo lleva a exprimir al máximo la jornada, en la que las temperaturas rondan los 30 grados, suavizadas por una ligera brisa. Las playas de la comarca, como corresponde a un domingo de agosto, se muestran repletas de bañistas: familias, parejas y grupos de amigos que disfrutan del sol y del mar. Paseos por la orilla, lecturas bajo la sombrilla y niños construyendo castillos de arena ponen la nota entrañable a un día que sabe a verano hasta el último instante.

Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar
1/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
2/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
3/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
4/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
5/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
6/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
7/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
8/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
9/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
10/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
11/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
12/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
13/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
14/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
15/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
16/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
17/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
18/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
19/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
20/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
21/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
22/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
23/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
24/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
25/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ
26/26 Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar / VANESSA PÉREZ

