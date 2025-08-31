Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar
Galería gráfica
Familias, parejas y amigos aprovechan las altas temperaturas y el sol radiante para saborear las últimas horas de verano antes de la vuelta a la rutina
El Campo de Gibraltar vive este domingo un auténtico día de playa, ideal para despedir el mes de agosto y, para muchos, también las vacaciones. Aunque la temporada oficial aún no ha concluido —en Algeciras, por ejemplo, se prolonga hasta el 7 de septiembre—, este fin de semana marca para muchos el final del verano real, ya que mañana, lunes 1 de septiembre, toca volver a la rutina.
La inminente vuelta al colegio y al trabajo lleva a exprimir al máximo la jornada, en la que las temperaturas rondan los 30 grados, suavizadas por una ligera brisa. Las playas de la comarca, como corresponde a un domingo de agosto, se muestran repletas de bañistas: familias, parejas y grupos de amigos que disfrutan del sol y del mar. Paseos por la orilla, lecturas bajo la sombrilla y niños construyendo castillos de arena ponen la nota entrañable a un día que sabe a verano hasta el último instante.
1/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
2/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
3/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
4/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
5/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
6/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
7/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
8/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
9/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
10/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
11/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
12/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
13/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
14/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
15/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
16/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
17/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
18/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
19/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
20/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
21/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
22/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
23/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
24/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
25/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ
26/26Las fotos del último domingo de playa de agosto en el Campo de Gibraltar/VANESSA PÉREZ