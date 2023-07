El fenómeno de los Kinder Joy de Harry Potter llega al Campo de Gibraltar

Las colecciones que ofrecen cada cierto tiempo los famosos huevos de chocolate de Kinder hacen las delicias de miles de aficionados que con esmero buscan completar el lote temático. Si a eso se suma una de las franquicias cinematográficas y literarias más rentables de la historia como es Harry Potter, el resultado es inabarcable.

Un fenómeno de tal calado tenía que llegar al Campo de Gibraltar. No son pocos los niños y mayores que, en las últimas semanas, están arrasando con las existencias de los Kinder Joy de quioscos y supermercados en busca de las figuras de Harry, Hermione y Ron. Como en cualquier colección, la aparición de repes fomenta el intercambio y, con las nuevas tecnologías, todo es mucho más fácil.

A través de plataformas de compraventa en línea como Wallapop, muchos coleccionistas de la comarca se han lanzado a buscar intercambios con personas del entorno e, incluso, vender los que les sobran y comprar los que les faltan.

Una de ellas es Coral que, a sus 39 años, lleva dos años coleccionando las diferentes figuras que los huevos más famosos del mundo incluyen. "La de Harry Potter la he completado dos veces, para mi hija y mi hermana, que son fans, y estoy haciendo la tercera para mi sobrino", explica a Europa Sur. Esta tarifeña asegura haber gastado "entre 30 y 40 euros" en busca de conseguir todos los elementos coleccionables, aunque ya ha vendido e intercambiado varios a través de la aplicación e, incluso, de un grupo de Facebook con más coleccionistas.

María, de 22 años, también ejerce de intermediaria para su hermano, que es quien los colecciona. Ella ya ha vendido dos muñecos y publica los que tienen repetidos. "Solo he comprado tres lotes, los demás me los han ido regalando", puntualiza.

Por su parte, Yeray presume de haber podido completar la colección. "En Kinder hemos gastado unos 40 euros, pero no vendo los repetidos, solo los cambio", relata este vecino de La Línea. No obstante, en busca de los que faltaban para cerrar el lote, ha comprado algunos para que su hijo de nueve años disfrute de sus personajes favoritos.

Nexo entre generaciones

El amor por el coleccionismo no entiende de edades. Cyntia, de 29 años, es seguidora de la saga literaria Potter desde los ocho años y está en proceso de conseguir la selección completa. "Tengo seis de momento, pero aparte tengo 12 muñecos más de Harry Potter", explica la algecireña. Aunque no haya podido vender ni comprar ninguno por el momento, sí que ha recibido interesados. "No es tan fácil encontrar los que me faltan", comenta entre risas.

Estas colecciones también sirven de nexo entre generaciones. A sus 45 años, Esther comparte su pasión por la saga con su hija en Los Barrios y ya tiene completo el lote del mago más famoso de la ficción. "Yo no he vendido ninguno, pero sí he cambiado, que es lo más habitual, y regalado", explica.

Todo un mercado

El movimiento de compra y venta de elementos coleccionables en España es muy concurrido, más aún cuando aparecen colecciones cápsula como la de Harry Potter con Kinder. Hay un auténtico mercado en línea que, con la facilidad de los envíos, sirve para recuperar parte de la inversión realizada en los huevos de chocolate que no da frutos.

Más allá de la comarca podemos encontrar ventas de algunos de los muñecos de la colección por más de dos euros, cuando el precio de la unidad de este famoso dulce ronda los 1,50 euros. Aun así, la mayoría de intercambios se ofertan en torno al euro. Incluso se puede encontrar la colección completa a la venta por 45 euros en la web especializada Todocolección