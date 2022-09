Éxito de la campaña 'Cádiz Vale Más': se agotan 92.000 euros en vales en un día

La campaña Cádiz Vale Más que otorga vales descuento de 10 euros para gastar en tiendas de la provincia gaditana, finaliza con un rotundo éxito al agotar los 92.350 vales en menos de 24 horas. En total, 18.470 usuarios han podido obtener 5 vales cada uno para canjearlos por descuentos en sus compras.

Los usuarios ya han canjeado 2.289 -sólo 24 horas después- que han generado 49.435 euros de actividad económica, según los datos que la propia plataforma de la campañ ofrece en tiempo real.

Quienes no han podido obtenerlos tendrán que esperar 10 días, hasta el 24 de este mes para poder hacerlo, cuando retornen a la plataforma www.cadizvalemas.com aquellos que no hayan sido usados aún y por lo tanto caduquen. Los usuarios que no los hayan agotado no podrán volver a solicitarlos.

Los vales son canjeables con la compra mínima de 20 euros por los que se puede obtener un descuento de diez euros. Dos vales en el tramo de gasto de 40 a 60 euros, y así sucesivamente, pudiendo usarse los cinco vales en una sola compra si es superior a 100 euros.

El 21 de octubre, si no se agotan los bonos antes- acaba la campaña. Posteriormente, del 31 de octubre al 2 de diciembre, será el turno de los vales para la hostelería.

Sobre la campaña

Diputación financia, por segundo año, la campaña que dispone de dos millones de euros que se distribuirán entre negocios hosteleros, a los que se ha reservado un millón de euros, y establecimientos comerciales, para los que se ha consignado otro millón de euros. Las Cámaras de Comercio de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar, y de las patronales Horeca (hostelería) y Fedeco (comercio) son partícipes del proyecto.

Esta intervención se plantea como un medio adicional promovido por Diputación para combatir los estragos económicos causados por la pandemia y que en estos momentos mantiene su sentido en un contexto de alta inflación en unos meses en los que suele bajar el consumo. La primera edición de 'Cádiz Vale Más' se destinó en exclusiva al sector hostelero. Los negocios adheridos generaron ventas por 3.248.448 de euros. Para alcanzar esa cifra Diputación costeó 1.367.630 euros, que fue el importe global de los 136.763 vales de 10 euros que finalmente se canjearon. Ese incentivo provocó un consumo adicional de 1,9 millones de euros. La suma final -de 3,2 millones- benefició a 423 establecimientos participantes de 26 localidades.

'Cádiz Vale Más' se desplegará en varias fases. Hasta el 21 de octubre se llevará a cabo la campaña dedicada a los establecimientos comerciales, englobados en el denominado comercio menor con plantillas que no superan los 10 empleados. Y desde el 31 de octubre y hasta el 2 de diciembre estarán en vigor los incentivos para los negocios hosteleros.

En el enlace https://comercio.cadizvalemas.com/establecimientos-adheridos/ se mantiene actualizado el listado de comercios adheridos. Se distribuyen en diversos sectores: alimentación, calzado y piel, deportes, electrodomésticos, ferretería, herbolarios, hogar, informática y electrónica, joyería/relojería, juguetería, librería, moda y complementos, óptica y perfumería.

Cada comercio o establecimiento hostelero podrá canjear un máximo de 800 vales; es decir, de hasta 8.000 euros financiados por los bonos de Diputación. Desde la plataforma de www.cadizvalemas.com cada negocio y consumidor podrá comprobar su evolución: si su saldo se sitúa por encima de los 1.000 euros se identifica mediante un semáforo en verde; si el saldo desciende de los 1.000 euros el semáforo pasa al naranja; y el saldo agotado, y que por tanto impide el canje de vales, se notifica mediante un semáforo en rojo.