Gibraltar vigila "eventos públicos y bodas" tras triplicar los casos activos de Covid de toda la comarca

El Peñón tiene algo menos de 34.000 habitantes, pero el número de personas que en estos momentos padece el coronavirus (183) triplica al registrado en el conjunto de las ocho poblaciones del Campo de Gibraltar (62), donde residen aproximadamente 274.000 ciudadanos.

Esta diferencia desproporcionada de contagios a uno y otro lado de la Verja obedece al progresivo aumento de casos registrado en la Roca en los últimos días mientras que en la comarca, con la que mantiene tantos lazos afectivos y laborales, las cifras no han hecho más que bajar. En La Línea de la Concepción, con la que forma una gran urbe solo separada por el paso fronterizo, hay este viernes tan solo 5 casos activos, pese a que su población duplica a la de la Roca. En San Roque, que tiene más o menos el mismo número de habitantes, también hay cinco personas con el Covid-19. En Gibraltar ya van por 183.

¿A qué obedece esta tendencia tan distinta? Las autoridades sanitarias del Peñón, dependientes del Gobierno, afirman que "hay evidencia de que las grandes reuniones, por ejemplo, eventos públicos y bodas, han sido vectores de transmisión en muchos de los casos comunitarios recientes".

Además resaltan que ese aumento de casos experimentado por Gibraltar en los últimos días se ha producido "especialmente en el grupo de edad de 10 a 19 años", a pesar de lo cual es importante que "esta transmisión ocurre fuera del entorno escolar".

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, afirmó el jueves que los expertos de la Comunidad Autónoma están vigilantes ante este crecimiento en el número de contagios en Gibraltar tras la confirmación por parte el Gobierno británico de la aparición de una descendiente de la variante Delta del coronavirus. Sin embargo, el Gobierno gibraltareño destaca que, de momento, no ha detectado un solo caso de esta cepa -nombrada AY.4.2 y conocida fuera del ámbito científico como Delta Plus- entre sus ciudadanos. Según el último informe sanitario, de los 183 contagios identificados, 100 corresponden a la variante Delta (B.1.617.2) -todos ellos residentes en la Roca-, tres están pendientes de confirmar y 80 están a la espera de procesar.

En España, según ha explicado este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tampoco se ha detectado la variante Delta Plus, aunque ya ha sido confirmada su presencia en los contagios de varios países europeos.

No hay casos detectados de la Delta Plus, la nueva variante del coronavirus, ni en España ni en Gibraltar

Gibraltar afirma que ya ha adoptado varias medidas ante estas cifras. Asegura que trabaja con los lugares de celebración de eventos "para revisar evaluaciones de riesgo y promover el distanciamiento social". En realidad estas "medidas" son recomendaciones, porque el Peñón ya hace meses que suspendió sus restricciones relativas a la obligatoriedad de las mascarillas, los aforos y los horarios comerciales. Sin embargo, aunque deja bajo responsabilidad personal de cada ciudadano todas estas acciones contra la pandemia, el Gobierno "recuerda" a los gibraltareños y visitantes que "usen las mascarillas y promuevan el distanciamiento social". Basta con darse un paseo por el Peñón para comprobar que todas estas medidas de protección apenas se contemplan, al menos en la calle y en las tiendas. El mismo paseo por cualquier localidad del Campo de Gibraltar, como en el resto de España, es suficiente para darse cuenta no solo de que las restricciones son mayores, sino de que los ciudadanos están más atentos a ellas.

Las autoridades sanitarias gibraltareñas destacan el inicio del programa de vacunación de niños de 12 a 15 años como otra de las acciones frente al aumento de los contagios. Comenzó el miércoles, tras la llegada de 8.000 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer BioNtech la semana pasada. Aunque estaba inicialmente previsto para después de las vacaciones escolares de mitad de curso, la entrega temprana de las vacunas desde el Reino Unido a Gibraltar permitió que el equipo de la Autoridad Sanitaria adelantara el programa. En total se han administrado hasta ahora en el Peñón 85.576 vacunas, entre primeras, segundas y hasta terceras dosis.La última medida consiste en que todos los pasajeros de los aviones que llegan desde Reino Unido son sometidos a un test dentro de las 24 horas posteriores a su llegada.

La realidad es que Gibraltar detecta desde hace tiempo un gran número de contagios entre personas que ya han completado la pauta de vacunación. El Gobierno gibraltareño sí ofrece este dato, que en el Campo de Gibraltar no se hace público. De los 18 casos detectados este viernes en la Roca, seis habían sido inmunizados, 11 no y uno no se sabe todavía.

En Gibraltar se han realizado hasta ahora 379.429 test de coronavirus, lo cual también aumenta la capacidad de detectar contagios, y se han diagnosticado 5.842 casos. De ellos se han recuperado 5.557 [+33].

El número de personas en autoaislamiento ha bajado en 16 hasta los 204 [-16]. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

En la planta Covid del hospital de San Bernardo hay este viernes tres enfermos de coronavirus después de que uno la haya abandonado. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está vacía.