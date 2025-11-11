El Campo de Gibraltar recibe casi 300.000 euros de la Diputación de Cádiz para impulsar su oferta cultural, gastronómica y deportiva

La Diputación de Cádiz ha resuelto las ayudas correspondientes al Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte para el ejercicio 2025, destinando 294.000 euros al Campo de Gibraltar. Esta inversión, que forma parte de un fondo global de 1,5 millones de euros distribuidos entre 49 localidades gaditanas, beneficiará a nueve municipios y entidades locales autónomas de la comarca.

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de Diputación, coordinada por el vicepresidente segundo Javier Vidal, ha publicado el decreto definitivo en el que se especifican las asignaciones para cada localidad. Los beneficiarios del Campo de Gibraltar son las entidades locales autónomas de Facinas y Tahivilla, además de los municipios de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque, Tarifa y San Martín del Tesorillo.

Distribución territorial de las ayudas

La cuantía asignada varía en función del tamaño poblacional de cada municipio, siguiendo los criterios aprobados por el Pleno de Diputación. Las entidades locales autónomas y los municipios de hasta 10.000 habitantes reciben 28.000 euros, mientras que aquellos con población entre 10.001 y 20.000 habitantes perciben 34.000 euros. Los municipios de mayor tamaño, con población entre 20.001 y 75.000 habitantes, son destinatarios de 40.000 euros.

En el caso del Campo de Gibraltar, La Línea de la Concepción, como la localidad más poblada de las beneficiarias, ha obtenido la asignación máxima de 40.000 euros para su proyecto Actividad Cultural Miradas La Línea 2025. Tarifa, por su parte, ha recibido 34.000 euros destinados a actuaciones para rescatar su patrimonio histórico cultural.

Tradición y modernidad en la programación cultural

Las entidades locales autónomas del interior campogibraltareño han apostado por reforzar sus señas de identidad. Facinas destinará sus 28.000 euros a una completa programación cultural anual, mientras que Tahivilla y Castellar de la Frontera han optado por potenciar sus ferias y romerías, eventos que año tras año congregan tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas. Estas celebraciones tradicionales se han consolidado como auténticos motores de dinamización social y económica en el medio rural.

Jimena de la Frontera ha dirigido su inversión de 28.000 euros a su emblemática feria de mayo y feria del ganado, incluyendo la contratación de dos grupos musicales con sonorización completa. Esta apuesta refuerza el carácter festivo y ganadero de un municipio con profundas raíces rurales.

Apuestas duales: cultura y deporte

Tres localidades han aprovechado la posibilidad que ofrece el Plan de distribuir la subvención entre las dos líneas disponibles: cultura-gastronomía y deporte-hábitos saludables. Los Barrios ha equilibrado su asignación con 20.000 euros para su plan cultural y otros 20.000 euros para el plan deportivo, demostrando su compromiso con una oferta diversificada para sus ciudadanos.

San Martín del Tesorillo ha priorizado el ámbito cultural con 22.348 euros, complementándolo con 5.652 euros destinados al Plan Deportivo. San Roque, por su parte, ha distribuido equitativamente sus 40.000 euros: la mitad se destinará a una estación literaria, una Ruta Artístico-Patrimonial y un taller de creación artística, mientras que los otros 20.000 euros financiarán su programa de eventos deportivos populares 2025.