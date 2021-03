La estafa a través SMS del falso aviso de Fedex vuelve a la carga

Muchos usuarios han vuelto a sufrir la estafa que llega vía SMS que suplanta a empresas de mensajería, especialmente Fedex, con puede acceder a las cuentas bancarias.

Se calcula que 60.000 dispositivos han sido infectados ya en todo el mundo, la mayor parte en España, con más de 11 millones de números de teléfono españoles recopilados y almacenados por los atacantes, según ha avisado la concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de San Roque. Los investigadores han dado un nombre a este nuevo virus: FluBot.

Los atacantes son capaces de acceder al dispositivo infectado y a las cuentas bancarias en muchos casos, e incluso a operar con ellas y retirar el dinero sin hacer ruido. Un virus muy peligroso que ha disparado su propagación en los últimos días.

Una forma de detectar que se trata de un virus es que el mensaje no se dirige al destinatario con un nombre no oficial, sino con el que aparece en la lista de contactos del móvil infectado. Al pulsar en el enlace, este lleva a una página que indica que hay que descargar una app para continuar con la gestión. Este paso es crítico. Una vez se instala la aplicación (no se debe hacer bajo ningún concepto), llegan los problemas.La estafa de la aplicación afecta a smartphones con Android, pero eso no quiere decir que los usuarios de iPhone no reciban el mismo SMS.

La aplicación falsa de FedEx es extremadamente peligrosa porque secuestra la aplicación de SMS y la sustituye por otra con un aspecto similar para acceder a todos los mensajes antiguos y aquellos que se reciban a partir de la instalación. Al tener también la capacidad de enviar SMS, la aplicación envía la estafa a otros números de teléfono obtenidos por los atacantes gracias a que también accede a las agendas. Al dar permisos a la aplicación, esta toma el control y los ladrones pueden acceder a las cuentas bancarias.

La única manera de erradicar el problema es borrando la aplicación Fedex que se habrá instalado en el teléfono, pero no es tarea fácil, por lo que en alguna ocasión quizás haya que acudir a un centro especializado.