Establecimientos del Campo de Gibraltar adheridos a la campaña 'Cádiz vale más' con bonos descuento que pueden ahorrarte hasta 50 euros en tus compras
La iniciativa activa desde el 23 de febrero permite descargar cinco vales de 10 euros para gastar en comercios, mercados y hostelería con una compra mínima de 20 euros y pago con tarjeta
Así se piden los bonos de descuento de 'Cádiz Vale Más'
El comercio local del Campo de Gibraltar se prepara para un pequeño gran impulso. La campaña Cádiz vale más aterriza en la comarca con una propuesta directa al bolsillo del consumidor: bonos descuento de 10 euros para gastar en establecimientos adheridos de toda la provincia. Una medida de estímulo a la demanda que busca dinamizar mercados municipales, tiendas de barrio y negocios de hostelería justo en un momento clave para el consumo.
La mecánica es sencilla y atractiva. Cada persona mayor de 18 años podrá descargarse hasta cinco vales de 10 euros, lo que supone un ahorro potencial de 50 euros, siempre que realice compras mínimas de 20 euros por cada bono en los establecimientos participantes. Eso sí, todas las compras deberán abonarse con tarjeta bancaria.
La descarga de vales estará disponible desde el 23 de febrero de 2026 a las 9:00 a través de la plataforma oficial cadizvalemas.com. Una vez descargados, los bonos tendrán una validez de siete días. El canje se realiza en el propio establecimiento, mediante lector de código QR o introduciendo el código en la aplicación habilitada.
Algeciras
Alimentación
- Carnicería Hermanos Pinteño
- Pajarería Aguamarina
- Pescadería Ana y Cristina
Calzado y piel
- Fantasia Kids
- Vanessa Calzados (C/ Tarifa, 3)
- Vanessa Calzados (C/ Regino Martínez, 20)
Deportes
- Aim Education
- Base Sport Galaxia
Electrodomésticos
- Euronics Algeciras
Hogar
- Colchonería Su Descanso
- Nuva Descanso
- Rutes Hogar
Joyería / Relojería
- Alejandro Joyerías
- Joyería Alejandro
- Joyería Villatoro Algeciras
Juguetería
- Rizitos Crianza Respetuosa
Librerías
- Amuleto
- Bahía de Letras Algeciras
- La Caléndula
Moda y complementos
- Bebelin
- Intaya
- Merigor
- Sara Muñoz
- Urban Wear CC
Ópticas
- Óptica Argüelles
- Óptica Baños
Perfumería
- Parafarmacia Zakia
Restaurantes
- Fonda El Mexicano
- Gastro Iruña
- La Mafia se Sienta a la Mesa – Algeciras
- Surban
- Telepizza (Avda. Victoria Eugenia)
- Telepizza (Avda. Guardia Civil)
La Línea de la Concepción
Calzado y piel
- Vanessa Calzados
Hogar
- Rutes Hogar
Librerías
- La Gorgo Libros & Café
- Librería Ares
Moda y complementos
- DEWE
- Esteban del Mar
- La Escocesa
Bar / Restauración
- Mesón La Serrana
San Roque
Restaurantes
- Mapache Burger
- Sal Verde
Los Barrios
Calzado y piel
- H&I Calzados
- Vanessa Calzados (C/ La Plata, 32)
- Vanessa Calzados (Ctra. Acceso Central Térmica)
Electrodomésticos
- Tiendas Electrofactory Los Barrios
Joyería
- Marinjoyeros
Juguetería
- La Escuelina
Librerías
- Bahía de Letras
- Librería-Papelería Trazos
Moda y complementos
- Diamonds HSR
- Maruja Tacón
- Modas Inma Duarte
- Nube Boutique Infantil
- Pistacho
Restaurantes
- Mesón El Copo
- Restaurante Willy
- Telepizza (CC Bahía Plaza)
Tarifa
Alimentación
- Congelados Amar-Tarifa
Calzado y piel
- Vanessa Calzados
Deportes
- Hurley Tarifa
- Ozu Tarifa
- Surfertarifa
Electrodomésticos
- Electrodomésticos Gálvez
- Electrodomésticos Hermanos Álvarez
- Euronics Eleccom
Ferretería
- Ferretería La Calzada
Joyería
- Joyería Villatoro Tarifa
Moda y complementos
- Bellini
- Malamujer
Ópticas
- Óptica Tarifa
- Opticalia Tarifa
Restauración
- Restaurante Dock
- Cafetería La Tarifeña Playa
- Cafetería La Tarifeña Puerto
Jimena de la Frontera
Alimentación
- Comestibles Araceli
Moda y complementos
- Mi Mercería Cristina Godino
Perfumería
- Frizzy Peluquería
Restauración
- Restaurante Camping Los Alcornocales
Castellar de la Frontera
Moda y complementos
- Mercería y Complementos Rosi
Restauración
- Lakomuna
San Martín del Tesorillo
Juguetería
- La Tienda de María Jesús
Cómo conseguir los vales paso a paso
- Accede a la web oficial cadizvalemas.com.
- Regístrate en la plataforma.
- Descarga hasta cinco vales de 10 euros.
- Utilízalos en un plazo de siete días desde su descarga.
- Realiza una compra mínima de 20 euros y paga con tarjeta.
El descuento se aplica en el momento de la compra.
La campaña Cádiz vale más no solo supone un alivio directo para el consumidor, sino también un balón de oxígeno para el pequeño comercio y la hostelería del Campo de Gibraltar. Una oportunidad para redescubrir tiendas de proximidad, apoyar al tejido empresarial local y, de paso, ahorrar en la cesta de la compra, en moda, tecnología o una comida fuera de casa.
Porque, ahora más que nunca, comprar en casa tiene premio.
