Establecimientos del Campo de Gibraltar adheridos a la campaña 'Cádiz vale más' con bonos descuento que pueden ahorrarte hasta 50 euros en tus compras

El comercio local del Campo de Gibraltar se prepara para un pequeño gran impulso. La campaña Cádiz vale más aterriza en la comarca con una propuesta directa al bolsillo del consumidor: bonos descuento de 10 euros para gastar en establecimientos adheridos de toda la provincia. Una medida de estímulo a la demanda que busca dinamizar mercados municipales, tiendas de barrio y negocios de hostelería justo en un momento clave para el consumo.

La mecánica es sencilla y atractiva. Cada persona mayor de 18 años podrá descargarse hasta cinco vales de 10 euros, lo que supone un ahorro potencial de 50 euros, siempre que realice compras mínimas de 20 euros por cada bono en los establecimientos participantes. Eso sí, todas las compras deberán abonarse con tarjeta bancaria.

La descarga de vales estará disponible desde el 23 de febrero de 2026 a las 9:00 a través de la plataforma oficial cadizvalemas.com. Una vez descargados, los bonos tendrán una validez de siete días. El canje se realiza en el propio establecimiento, mediante lector de código QR o introduciendo el código en la aplicación habilitada.

Consulta el listado completo municipio por municipio.

Alimentación

Carnicería Hermanos Pinteño

Pajarería Aguamarina

Pescadería Ana y Cristina

Calzado y piel

Fantasia Kids

Vanessa Calzados (C/ Tarifa, 3)

Vanessa Calzados (C/ Regino Martínez, 20)

Deportes

Aim Education

Base Sport Galaxia

Electrodomésticos

Euronics Algeciras

Hogar

Colchonería Su Descanso

Nuva Descanso

Rutes Hogar

Joyería / Relojería

Alejandro Joyerías

Joyería Alejandro

Joyería Villatoro Algeciras

Juguetería

Rizitos Crianza Respetuosa

Librerías

Amuleto

Bahía de Letras Algeciras

La Caléndula

Moda y complementos

Bebelin

Intaya

Merigor

Sara Muñoz

Urban Wear CC

Ópticas

Óptica Argüelles

Óptica Baños

Perfumería

Parafarmacia Zakia

Restaurantes

Fonda El Mexicano

Gastro Iruña

La Mafia se Sienta a la Mesa – Algeciras

Surban

Telepizza (Avda. Victoria Eugenia)

Telepizza (Avda. Guardia Civil)

Calzado y piel

Vanessa Calzados

Hogar

Rutes Hogar

Librerías

La Gorgo Libros & Café

Librería Ares

Moda y complementos

DEWE

Esteban del Mar

La Escocesa

Bar / Restauración

Mesón La Serrana

Restaurantes

Mapache Burger

Sal Verde

Calzado y piel

H&I Calzados

Vanessa Calzados (C/ La Plata, 32)

Vanessa Calzados (Ctra. Acceso Central Térmica)

Electrodomésticos

Tiendas Electrofactory Los Barrios

Joyería

Marinjoyeros

Juguetería

La Escuelina

Librerías

Bahía de Letras

Librería-Papelería Trazos

Moda y complementos

Diamonds HSR

Maruja Tacón

Modas Inma Duarte

Nube Boutique Infantil

Pistacho

Restaurantes

Mesón El Copo

Restaurante Willy

Telepizza (CC Bahía Plaza)

Alimentación

Congelados Amar-Tarifa

Calzado y piel

Vanessa Calzados

Deportes

Hurley Tarifa

Ozu Tarifa

Surfertarifa

Electrodomésticos

Electrodomésticos Gálvez

Electrodomésticos Hermanos Álvarez

Euronics Eleccom

Ferretería

Ferretería La Calzada

Joyería

Joyería Villatoro Tarifa

Moda y complementos

Bellini

Malamujer

Ópticas

Óptica Tarifa

Opticalia Tarifa

Restauración

Restaurante Dock

Cafetería La Tarifeña Playa

Cafetería La Tarifeña Puerto

Alimentación

Comestibles Araceli

Moda y complementos

Mi Mercería Cristina Godino

Perfumería

Frizzy Peluquería

Restauración

Restaurante Camping Los Alcornocales

Moda y complementos

Mercería y Complementos Rosi

Restauración

Lakomuna

Juguetería

La Tienda de María Jesús

Accede a la web oficial cadizvalemas.com. Regístrate en la plataforma. Descarga hasta cinco vales de 10 euros. Utilízalos en un plazo de siete días desde su descarga. Realiza una compra mínima de 20 euros y paga con tarjeta.

El descuento se aplica en el momento de la compra.

La campaña Cádiz vale más no solo supone un alivio directo para el consumidor, sino también un balón de oxígeno para el pequeño comercio y la hostelería del Campo de Gibraltar. Una oportunidad para redescubrir tiendas de proximidad, apoyar al tejido empresarial local y, de paso, ahorrar en la cesta de la compra, en moda, tecnología o una comida fuera de casa.

Porque, ahora más que nunca, comprar en casa tiene premio.