Establecimientos del Campo de Gibraltar adheridos a la campaña 'Cádiz vale más' con bonos descuento que pueden ahorrarte hasta 50 euros en tus compras

En Algeciras, el listado de negocios adheridos es amplio y variado, abarcando alimentación, moda, librerías, joyerías, ópticas y restauración.
El comercio local del Campo de Gibraltar se prepara para un pequeño gran impulso. La campaña Cádiz vale más aterriza en la comarca con una propuesta directa al bolsillo del consumidor: bonos descuento de 10 euros para gastar en establecimientos adheridos de toda la provincia. Una medida de estímulo a la demanda que busca dinamizar mercados municipales, tiendas de barrio y negocios de hostelería justo en un momento clave para el consumo.

La mecánica es sencilla y atractiva. Cada persona mayor de 18 años podrá descargarse hasta cinco vales de 10 euros, lo que supone un ahorro potencial de 50 euros, siempre que realice compras mínimas de 20 euros por cada bono en los establecimientos participantes. Eso sí, todas las compras deberán abonarse con tarjeta bancaria.

La descarga de vales estará disponible desde el 23 de febrero de 2026 a las 9:00 a través de la plataforma oficial cadizvalemas.com. Una vez descargados, los bonos tendrán una validez de siete días. El canje se realiza en el propio establecimiento, mediante lector de código QR o introduciendo el código en la aplicación habilitada.

Consulta el listado completo municipio por municipio.

Algeciras

Alimentación

  • Carnicería Hermanos Pinteño
  • Pajarería Aguamarina
  • Pescadería Ana y Cristina

Calzado y piel

  • Fantasia Kids
  • Vanessa Calzados (C/ Tarifa, 3)
  • Vanessa Calzados (C/ Regino Martínez, 20)

Deportes

  • Aim Education
  • Base Sport Galaxia

Electrodomésticos

  • Euronics Algeciras

Hogar

  • Colchonería Su Descanso
  • Nuva Descanso
  • Rutes Hogar

Joyería / Relojería

  • Alejandro Joyerías
  • Joyería Alejandro
  • Joyería Villatoro Algeciras

Juguetería

  • Rizitos Crianza Respetuosa

Librerías

  • Amuleto
  • Bahía de Letras Algeciras
  • La Caléndula

Moda y complementos

  • Bebelin
  • Intaya
  • Merigor
  • Sara Muñoz
  • Urban Wear CC

Ópticas

  • Óptica Argüelles
  • Óptica Baños

Perfumería

  • Parafarmacia Zakia

Restaurantes

  • Fonda El Mexicano
  • Gastro Iruña
  • La Mafia se Sienta a la Mesa – Algeciras
  • Surban
  • Telepizza (Avda. Victoria Eugenia)
  • Telepizza (Avda. Guardia Civil)

La Línea de la Concepción

Calzado y piel

  • Vanessa Calzados

Hogar

  • Rutes Hogar

Librerías

  • La Gorgo Libros & Café
  • Librería Ares

Moda y complementos

  • DEWE
  • Esteban del Mar
  • La Escocesa

Bar / Restauración

  • Mesón La Serrana

San Roque

Restaurantes

  • Mapache Burger
  • Sal Verde

Los Barrios

Calzado y piel

  • H&I Calzados
  • Vanessa Calzados (C/ La Plata, 32)
  • Vanessa Calzados (Ctra. Acceso Central Térmica)

Electrodomésticos

  • Tiendas Electrofactory Los Barrios

Joyería

  • Marinjoyeros

Juguetería

  • La Escuelina

Librerías

  • Bahía de Letras
  • Librería-Papelería Trazos

Moda y complementos

  • Diamonds HSR
  • Maruja Tacón
  • Modas Inma Duarte
  • Nube Boutique Infantil
  • Pistacho

Restaurantes

  • Mesón El Copo
  • Restaurante Willy
  • Telepizza (CC Bahía Plaza)

Tarifa

Alimentación

  • Congelados Amar-Tarifa

Calzado y piel

  • Vanessa Calzados

Deportes

  • Hurley Tarifa
  • Ozu Tarifa
  • Surfertarifa

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos Gálvez
  • Electrodomésticos Hermanos Álvarez
  • Euronics Eleccom

Ferretería

  • Ferretería La Calzada

Joyería

  • Joyería Villatoro Tarifa

Moda y complementos

  • Bellini
  • Malamujer

Ópticas

  • Óptica Tarifa
  • Opticalia Tarifa

Restauración

  • Restaurante Dock
  • Cafetería La Tarifeña Playa
  • Cafetería La Tarifeña Puerto

Jimena de la Frontera

Alimentación

  • Comestibles Araceli

Moda y complementos

  • Mi Mercería Cristina Godino

Perfumería

  • Frizzy Peluquería

Restauración

  • Restaurante Camping Los Alcornocales

Castellar de la Frontera

Moda y complementos

  • Mercería y Complementos Rosi

Restauración

  • Lakomuna

San Martín del Tesorillo

Juguetería

  • La Tienda de María Jesús

Cómo conseguir los vales paso a paso

  1. Accede a la web oficial cadizvalemas.com.
  2. Regístrate en la plataforma.
  3. Descarga hasta cinco vales de 10 euros.
  4. Utilízalos en un plazo de siete días desde su descarga.
  5. Realiza una compra mínima de 20 euros y paga con tarjeta.

El descuento se aplica en el momento de la compra.

La campaña Cádiz vale más no solo supone un alivio directo para el consumidor, sino también un balón de oxígeno para el pequeño comercio y la hostelería del Campo de Gibraltar. Una oportunidad para redescubrir tiendas de proximidad, apoyar al tejido empresarial local y, de paso, ahorrar en la cesta de la compra, en moda, tecnología o una comida fuera de casa.

Porque, ahora más que nunca, comprar en casa tiene premio.

