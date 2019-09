“Hay incertidumbre y, además, cada vez con más contundencia”, explica junto al hotel Caleta el linense Alfredo Valencia, veterano trabajador en Gibraltar. “La controversia que se traen los dos gobiernos a la hora de aplicar medidas y qué hacer frente a esto, deja mucho que desear”, critica.

“Primero tendrían que intentar alcanzar un acuerdo, algo que no vemos que ocurra, y luego, los que estamos en el perímetro, que en realidad somos los más afectados, los que lo vamos a vivir más directamente, no sabemos nada”, continúa. “Cada vez tenemos más incógnitas sobre lo que puede ocurrir. De hecho, la primera repercusión que tuvimos cuando el Reino Unido dijo que se salía de Europa fue que bajó la libra. Esa misma noche fuimos los primeros perjudicados del Brexit”, manifiesta.

Valencia considera que el Brexit “no es nada más y nada menos que un Gobierno que se ha metido en un embrollo porque lanzó un órdago y le salió mal. Han dimitido ministros, hay partidos que están a favor, otros en contra y otros que están a favor y en contra a la vez. Entre ellos no se ponen de acuerdo, no hay un frente común, de modo que hay una disputa interior en el Gobierno inglés cuyas consecuencias se exteriorizan. Ellos tienen que saber qué quieren antes de intentar llegar a un acuerdo con Europa que evite un salida dura. Tienen que eliminar las tensiones porque eso se refleja en las personas que trabajamos en Gibraltar”.

“Pero es que además, si el Gobierno español tarda tanto no ya en aplicar soluciones, o en encontrar remedios, sino simplemente, en decir qué es lo que va a hacer, todo empeora mucho la situación. Solo si se aclaran podrán ponerlo en práctica y estudiar cuánto van a tardar en que funcione y se note”, apostilla.

Valencia cree que es una buena idea celebrar ahora elecciones en Gibraltar “para que todos los partidos y todos los ciudadanos tengan una voz” y no descarta que elBrexit no se produzca. “La esperanza es lo último que se pierde, lo que no queremos es perder la esperanza y el trabajo”, sentencia.