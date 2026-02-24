España y Reino Unido ejercerán de forma conjunta el control fronterizo en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar

Uno de los aspectos más controvertidos del Tratado de Gibraltar para la supresión de la Verja era el de los controles de pasaportes y visados en el puerto y el aeropuerto de la colonia británica. Ambos puntos calientes, en la práctica, se convertirán en fronteras exteriores del territorio Schengen. El entuerto se ha resuelto con un acuerdo de responsabilidad en comandita. "A los efectos, las autoridades competentes de España y de Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, ejercerán el control fronterizo", reza el texto del acuerdo al que ha tenido acceso Europa Sur y que el jueves, 26 de febrero, hará público la Comisión Europea (CE). El pacto, para más señas, "comprende los controles y la vigilancia fronterizos, de conformidad con la Ley de inmigración, asilo y refugiados de Gibraltar, en su versión modificada o sustituida" y la legislación de la UE.

La supresión de "todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la Unión [Europea] y Gibraltar" conllevará el establecimiento de "pasos fronterizos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, en los que se llevarán a cabo los controles" a todos los pasajeros.

La medida no es baladí, puesto que salvo excepciones se evitará la presencia uniformada de policías españoles en el Peñón, algo que levantaría ampollas en buena parte de su población

No obstante, la presencia de agentes de la Policía Nacional española podría ceñirse al aeropuerto, ya que el acuerdo prevé trasladar hasta allí a los pasajeros de los barcos. "Los controles fronterizos podrán realizarse en el paso fronterizo del aeropuerto, si el volumen de tráfico que transita por el puerto" lo permite. Reino Unido y España "velarán por que los pasajeros y los miembros de la tripulación que lleguen al puerto sean escoltados desde el puerto hasta el paso fronterizo aeroportuario".

La medida no es baladí, puesto que salvo excepciones se evitará la presencia uniformada de policías españoles en el Peñón, algo que levantaría ampollas en buena parte de su población. El caso del aeropuerto es distinto, puesto que una posible ampliación de su terminal se realizaría sobre suelo de La Línea de la Concepción, conforme al diseño proyectado años atrás, y sería en ese espacio -en un futuro- donde se situaría la línea de control de pasaportes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tanto para los viajeros que llegasen al aeródromo como para los que quisieran tomar un vuelo desde él.

"Los controles fronterizos a la entrada serán realizados por las autoridades competentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, y posteriormente por las autoridades competentes del Reino de España. Los controles fronterizos a la salida serán realizados por las autoridades competentes del Reino de España y, posteriormente, por las autoridades competentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar", se lee en el texto del futuro tratado.

Libre circulación entre los Estados

"Las partes velarán por que las personas puedan circular entre Gibraltar y los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen sin que se efectúen controles fronterizos", detalla el acuerdo. Este posibilita, en concreto, que los ciudadanos comunitarios puedan permanecer en Gibraltar 90 días en un periodo de 180 y, en reciprocidad, que los residentes gibraltareños puedan permanecer en la UE otros 90 días en un periodo de 180.

Sin embargo, de aprobarse el tratado, los llanitos gozarán del privilegio de que el periodo de 90 días en 180 se calcule por separado según el país UE por el que vayan transitando. El residente gibraltareño se convertirá así en la persona de fuera de la UE que más tiempo podrá permanecer en Europa. En un hipotético viaje por España, Francia y Alemania podría sumar 270 días de estancia.