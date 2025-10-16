Las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar inician protestas contra el aumento de ratio que pone en riesgo la atención a los menores

Las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar han dicho “basta ya”. Con ese grito unánime, los trabajadores del sector han iniciado este jueves una ronda de movilizaciones contra el aumento de ratios aprobado por la Junta de Andalucía, una medida que, denuncian, pone en riesgo la atención y el bienestar de los menores de 0 a 3 años.

La primera concentración se ha celebrado esta mañana, a las 9:00, en la puerta de la escuela infantil Virgen de la Luz de Tarifa, donde decenas de trabajadores, familias y representantes sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CSIF se han reunido bajo el lema “Por más recursos para la infancia”.

El decreto que rompió el equilibrio

El motivo de la protesta se remonta al Decreto 76/2025, firmado el pasado 5 de marzo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aumenta el número de alumnos por unidad en las escuelas infantiles sin incrementar el personal docente y de apoyo.

Según la Federación de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar, el cambio supone una auténtica “barbaridad”. En el caso concreto de la escuela de Tarifa, el centro ha pasado de un curso a otro con 29 menores más, mientras la plantilla de trabajadores sigue siendo la misma. “Hablamos de niños completamente dependientes, que necesitan atención constante. Esto no solo sobrecarga a los educadores, sino que también pone en peligro la calidad del cuidado y la seguridad de los pequeños”, advierten desde el sindicato.

UGT recuerda que la nueva normativa fija los ratios en 8 alumnos por unidad para menores de 1 año, 13 para los de 1 a 2 años y 20 para los de 2 a 3 años, cifras que los sindicatos consideran "desproporcionadas" sin un refuerzo paralelo de personal. El sindicato denuncia que la Junta aumenta las ratios pero no los recursos, lo que “asfixia” a los trabajadores con una carga laboral insostenible.

Próximas movilizaciones

Tras la concentración de este jueves en Tarifa, las protestas continuarán la próxima semana en otros centros del Campo de Gibraltar. Habrá concentraciones de 9:00 a 9:30 en la E.I. Atunara el 22 de octubre, en la E.I. Inmaculada el día 23 y en la E.I. Santísima Trinidad el 24, todas ubicadas en La Línea de la Concepción. Además, los trabajadores han acordado paros parciales de dos horas los días 29 de octubre y 5 de noviembre.

“No se trata solo de condiciones laborales; se trata del futuro y del bienestar de los niños”, subrayan desde UGT, que avisa de que no descartan nuevas acciones si la Junta no rectifica. “Estamos ante una manera de asfixiar a los trabajadores y deteriorar un servicio esencial para la infancia y la conciliación familiar”.

Las protestas marcan el inicio de un otoño caliente en las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar, donde los sindicatos ya preparan una respuesta coordinada en toda la comarca si la administración autonómica mantiene su política de “más niños, mismos medios”.