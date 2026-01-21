Las energéticas piden a España y Portugal un refuerzo de la industria para potenciar las moléculas verdes, sector clave en el Campo de Gibraltar

Grandes energéticas y grupos industriales de España y Portugal han llamado a la "acción urgente" de los Estados y a la adopción de las medidas necesarias para desbloquear el potencial ibérico y liderar la transición energética y la reindustrialización europea. Uno de los sectores que centran las propuestas es el de las moléculas verdes, clave en el desarrollo industrial del Campo de Gibraltar.

En el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey & Company junto con líderes industriales como EDP, Moeve y Repsol, con importante presencia en la comarca, además de otras como ACS, Galp, Iberdrola, Naturgy y Técnicas Reunidas. La entidad ha presentado su perspectiva actualizada sobre la contribución de la Península Ibérica a la competitividad europea a través de la reindustrialización impulsada por la transición energética.

La iniciativa plantea cinco ejes principales: elevar la ambición y la coordinación en sectores estratégicos; ofrecer una regulación orientada a la competitividad y centrada en resultados; acelerar el despliegue de infraestructuras críticas como las redes eléctricas; redoblar la apuesta por la innovación; y desbloquear la productividad del talento.

Estas prioridades, señala la IETI, permitirían a España y Portugal atraer inversiones en sectores clave de crecimiento como los centros de datos y la movilidad electrificada, reforzar y preparar para el futuro industrias competitivas ya consolidadas como el refino y la petroquímica, acelerar el desarrollo de infraestructuras, dinamizar el mercado laboral y posicionar a España como un hub de exportación de moléculas renovables y materiales. Este último punto resulta especialmente sensible para el futuro industrial del Campo de Gibraltar dada su apuesta por el hidrógeno verde.

Además, aboga por reforzar la ambición y la coordinación en torno a la competitividad, creando y escalando ecosistemas industriales en ámbitos estratégicos como los combustibles y moléculas renovables, las baterías, la defensa, la habilitación tecnológica y la inteligencia artificial. También señala la necesidad de redoblar la apuesta por la innovación y de desbloquear la productividad del talento.

Esta perspectiva y propuestas de IETI se presentaron durante una sesión de trabajo multilateral con Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y autor del informe homónimo, la directora de Política Energética de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, así como otras instituciones, junto con consejeros delegados y presidentes de empresas miembro de la iniciativa.

En este sentido, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha valorado que el último informe de IETI muestra "un fuerte impulso" de la transición energética en España y Portugal, aunque ha destacado la necesidad de ahora "acelerar". "Desplegar soluciones de energía limpia, escalar la demanda y construir infraestructuras transfronterizas que permitan trasladar la abundante energía de Iberia allí donde Europa más la necesita. Eso es lo que convertirá el impulso actual en una verdadera ventaja competitiva y en una mayor seguridad energética para Europa", dijo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que iniciativas como la simplificación a través de paquetes ómnibus, la revisión de determinados sectores y políticas industriales, y la nueva propuesta sobre normas de emisiones de CO2 para los vehículos ligeros "están orientando a la Unión Europea en la dirección correcta".

Asimismo, el consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, ha resaltado como la región Iberia "ya ha demostrado que la energía limpia puede escalar" y ha asegurado que la ventaja competitiva de Europa "ya no vendrá de más regulación, sino de una ejecución más rápida".

Mientras, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha defendido "impulsar la innovación como punta de lanza del desarrollo futuro". Mientras, el responsable de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola, Agustín Delgado, ha indicado que la electrificación "es imparable", ya que la demanda "crecerá con fuerza" en la climatización de edificios, el transporte, la industria y los nuevos usos relacionados con la digitalización, y "eso hará necesario contar con más redes eléctricas, más almacenamiento y más renovables".