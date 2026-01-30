Endesa restablece el 99% del suministro eléctrico afectado por la borrasca Kristin en el Campo de Gibraltar

Endesa mantiene activo desde el pasado martes su Plan Operativo de Emergencia para hacer frente a los efectos de la borrasca Kristin, que ha provocado importantes incidencias en la red eléctrica del Campo de Gibraltar ya solventadas en un 99%. Durante estos días, la compañía afirma que ha movilizado la totalidad de sus recursos humanos y técnicos para revisar, adecuar y recuperar el servicio en las líneas aéreas dañadas por el temporal.

Tanto el personal técnico de Endesa como el de las empresas contratistas han trabajado de forma ininterrumpida, día y noche, en condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Las labores se han desarrollado con rachas de viento que han superado los 130 kilómetros por hora, además de importantes dificultades de acceso derivadas de la caída de árboles y las inundaciones.

Gracias a este esfuerzo, Endesa ha logrado normalizar el suministro eléctrico al 99% de los clientes afectados por la borrasca. No obstante, los retenes continúan trabajando en tareas de adecuación y normalización definitiva de los tendidos aéreos dañados. Las condiciones de trabajo, explica la compañía, siguen siendo complejas, ya que las fuertes rachas de viento impiden en muchos momentos que los técnicos puedan acceder a apoyos y torres eléctricas, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Las zonas más afectadas por el temporal han sido Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Jimena, Castellar y Tarifa. Durante la pasada noche del jueves al viernes, los equipos técnicos consiguieron restablecer el suministro en estas áreas tras realizar actuaciones provisionales en los apoyos caídos a causa del temporal.

Endesa afirma que mantiene un contacto permanente con las autoridades locales, provinciales y autonómicas para informar de la evolución de los trabajos de recuperación. Asimismo, la compañía ha pedido disculpas a los clientes afectados por las molestias ocasionadas y ha reiterado que continúa destinando todos los recursos disponibles para restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible, siempre garantizando la seguridad.