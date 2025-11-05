'Emplea-fest', una nueva feria de empleo en la Mancomunidad los días 13 y 14 de noviembre

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre la primera feria de muestras y oportunidades laborales Emplea-Fest. La cita será en la sede del parque de Las Acacias de 9:00 a 13:30.

Durante dos jornadas, la sede comarcal será un punto de encuentro entre las empresas, instituciones y ciudadanía para ofrecer información, orientación y contacto directo con el mercado laboral.

Entre las entidades participantes se encuentran Grupo Barberán, Adecco Group, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort, Ferrotek Suministros S.A., Quantum Blue, la Residencia Escolar Campo de Gibraltar e Inserta Empleo – Fundación ONCE.

A ellas se suman los programas institucionales Europe Direct Campo de Gibraltar, el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía (PICGA) y el Centro Comarcal de Información a la Mujer, gestionados por la Mancomunidad, que aportarán actividades y recursos en materia de igualdad, inclusión social y orientación laboral.

Emplea-Fest está organizada por el área de Empleo y Formación dentro del programa Innova Campo de Gibraltar 2025 e impulsada por la Diputación Provincial de Cádiz. La feria nace con el objetivo de fomentar la inserción laboral, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social de la comarca.

Cada entidad dispondrá de un expositor para atender al público y ofrecer información sobre sus ofertas de empleo, itinerarios de inserción y programas formativos. Paralelamente, el salón de plenos acogerá un programa de ponencias para divulgar las tendencias del mercado laboral y las estrategias de empleabilidad.

Ponencias

La jornada inaugural del jueves 13 de noviembre incluirá las intervenciones de Quantum Blue sobre innovación y transición ecológica; Adecco Group, que expondrá los perfiles más demandados; y el Grupo Barberán, que abordará la sostenibilidad y diversificación industrial.

El viernes 14 de noviembre, las ponencias correrán a cargo de la Cámara de Comercio, sobre emprendimiento e innovación; Inserta Empleo-Fundación ONCE, sobre la inclusión laboral y talento con discapacidad; SO/ Sotogrande para exponer las oportunidades en el sector hotelero, y la Residencia Escolar Campo de Gibraltar, sobre recursos educativos y formativos.

Las empresas ofrecerán una amplia variedad de oportunidades laborales en sectores clave como la industria, la hostelería, la logística, los servicios, la administración y las energías renovables. Destacan los puestos técnicos e industriales, el personal de hostelería y atención al cliente, y los profesionales especializados en mantenimiento, energías limpias y gestión ambiental. Además, se promoverán iniciativas para personas con discapacidad, así como programas de emprendimiento y formación especializada, reforzando el compromiso conjunto con la inclusión y la mejora de la empleabilidad en el Campo de Gibraltar.

La presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, destaca que Emplea-Fest se configura como un punto de encuentro esencial para fortalecer el tejido económico y social de la comarca. "Se ofrece un espacio donde el talento local puede conectar con las oportunidades que brindan las empresas de la zona. Esta feria refleja el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades”, según Pérez.

La vicepresidenta de Empleo y Formación, María Teresa García, resalta la vocación de continuidad con la que nace la feria para ser un referente comarcal en materia de empleo y formación.