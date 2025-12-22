No se lo esperaba. En el rostro se le notaba la alegría. Un pellizco. No había tenido suerte antes, tampoco le había ido mal pero jamás nada fuera de su trabajo y su sueldo; porque hay quien tiene herencias o, de repente, recibe un pago de algo por lo que sea: lo suyo, ingreso mensual y no siempre con las extras.

Eso sí, hijoputa antes que tonto; nadie debía notar su algarabía, toda por dentro, y mientras un puñado más de afortunados agitaban las botellas de champán y las cámaras recién llegadas a la barriada comenzaban a transmitir el espectáculo del Gordo, él caminaba hacia el bar con cierta parsimonia.

Se acercó a la mesa del Titi. Lo conocía desde niño; a él sí le había ido bien, sin trabajar, claro.

-Cómo estamos... ― dijo.

-Esperando que me toque la lotería ―contestó con la sonrisa de medio lado, porque siempre se acordaba de esa canción al saludarlo.

Miró fijo a los ojos del Titi. Levantó la cabeza y vio por la ventana la fiesta. Volvió a los ojos del hombre sentado, a su lado dos amigos, o socios, o lo que fueran, con sus risas bien implantadas con cara de sabelotodos.

-¿Queréis tomar algo? ―volvió a preguntar.

-Claro. ¿Diez mil?