Colectivos ecologistas piden la ampliación y mejora del Parque Natural del Estrecho

Los colectivos ecologistas Agaden-Ecologistas en Acción, el grupo ornitológico Tumbabuey y 14KM han realizado una petición conjunta al Parque Natural del Estrecho, que abarca a las poblaciones de Algeciras y Tarifa, con el fin de ampliar su superficie y mejorar sus condicionantes ambientales.

La petición, según las tres entidades, se basa en la necesidad de crear zonas de reserva (Zona A) alrededor de los territorios de cría del alimoche común: "En total suponen unas 900 hectáreas. Esta ave necrófaga se encuentra gravemente amenazada a nivel mundial y está catalogada como en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. El Parque Natural del Estrecho alberga actualmente a dos parejas activas y un tercer territorio desaparecido hace escasos años, siendo la zona con mayor densidad de esta especie en todo el territorio andaluz", indican.

Los conservacionistas destacan que la creación de estas nuevas zonas de reserva blindará a estas parejas de posibles afecciones negativas, como la escalada deportiva, tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, aperturas y mantenimiento de pistas, construcciones, actividades de senderismo, bicicleta de montaña, cicloturismo o la actividad cinegética. "El Parque Natural del Estrecho tiene una responsabilidad subsidiara para conservar el patrimonio natural más sensible del territorio andaluz", indican.

Los ecologistas también estiman que se deben incluir los observatorios ornitológicos El Algarrobo (Algeciras) y Cazalla (Tarifa) dentro de este espacio natural protegido. "Estos dos observatorios se encuentran en terrenos colindantes al propio parque y tienen una finalidad científica y turística de alcance internacional. Se trata de los mejores emplazamientos para la observación de la migración de aves planeadoras en Europa, lo que les hace merecer a estos equipamientos de uso público el ser integrados plenamente en el parque natural", señalan.

La tercera pata de esta petición es que se incluya la obligatoriedad de usar munición libre de plomo en la actividad cinegética desarrollada dentro del Parque Natural del Estrecho, ya que "existen numerosos estudios y publicaciones que demuestran el peligro que representa el uso de munición de plomo en la actividad cinegética para las aves necrófagas".

Otro de los objetivos de la ampliación es eliminar las edificaciones militares, no matrimoniadas, y sus vías de acceso, con el objetivo de restaurar el paisaje de las zonas que ocupa: Debido a los cambios que se han producido en las prioridades en Defensa, algunas de estas baterías han cesado su actividad y las instalaciones han sido abandonadas. Estando en un estado de ruina y sometidas a un continuo expolio. Ya que estas instalaciones no ejercen la funcionalidad para las que, en su día fueron creadas, no tienen sentido su existencia. Se debe fomentar que dentro de la política de conservación del Parque Natural del Estrecho debe existir una línea de trabajo para desmantelar todas aquellas infraestructuras que ya no tengan razón de ser, con el objetivo de restaurar el paisaje natural y aumentar el atractivo paisajístico de este espacio protegido", demandan los ecologistas.