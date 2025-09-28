El director de Carreteras de Pedro Sánchez compró 29 hectáreas en el Campo de Gibraltar en plena trama Koldo

El exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano, comparece en la comisión del 'caso Koldo', en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid.

El nombre de Francisco Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras entre 2018 y 2022 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a estar en el centro de la polémica. Investigado en la Audiencia Nacional por el presunto amaño de contratos millonarios en la llamada trama Koldo, Herrero utilizó una sociedad administrada por su hijo para adquirir dos fincas en el Campo de Gibraltar en los años en que, según los investigadores, funcionaba a pleno rendimiento la red corrupta. Así lo revela una investigación publicada este domingo por El Confidencial.

Según la documentación consultada por este medio, Herrero creó en diciembre de 2018 la mercantil Palta Naturae SL, con su hijo Guillermo como administrador único. Apenas dos meses después, el 22 de febrero de 2019, la sociedad compró una finca de 4,72 hectáreas en Castellar de la Frontera, a escasos kilómetros de Sotogrande y La Alcaidesa. La operación se cerró en una notaría de Manilva (Málaga).

Dos años más tarde, el 27 de julio de 2021 —pocos días después de la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes—, Palta Naturae SL adquirió una segunda finca, la hacienda Diego del Valle, en San Roque. En esta ocasión, la compra se realizó al 50% junto a Inversiones Cultivos y Sostenibilidad SL, una empresa vinculada a varias sociedades dedicadas a la construcción e ingeniería, entre ellas Loma Redonda SL, Coyma Ingenieros SL e Ingeniería Civil del Sur SL.

En total, las operaciones suman casi 29 hectáreas de terrenos rústicos en el Campo de Gibraltar.

La sombra del dinero y el caso Koldo

Lo que no consta en los registros es el origen del dinero con el que Herrero financió estas adquisiciones. Palta Naturae, domiciliada en un chalé de Torrelodones (Madrid), declaró en 2024 unos activos de 1,35 millones de euros y beneficios de casi 90.000. El propio Herrero asumió la administración de la empresa en mayo de este año, desplazando a su hijo.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputó a Herrero el pasado julio tras recibir de la Guardia Civil abundantes pruebas de su relación con la trama Koldo. En los registros aparece, por ejemplo, un mensaje enviado en abril de 2019 al propio Koldo García Izaguirre —mano derecha de Ábalos— celebrando la adjudicación a Acciona de un contrato de 92,4 millones en La Rioja: “Bingo!!! En Logroño”.

La investigación también apunta a que Herrero habría contribuido al supuesto “impuesto” que se cobraba al PSOE a cambio de contratos públicos. Además, el magistrado cita su papel, junto a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, como clave en la presunta concesión de obras a constructoras que habrían pagado comisiones ilegales.

Un hombre de confianza de Ábalos y Cerdán

Herrero ocupó la dirección general de Carreteras ya con José Luis Rodríguez Zapatero, y regresó al cargo en 2018 de la mano de Ábalos, entonces ministro de Fomento, y de Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. En una entrevista reciente con El Confidencial, Ábalos aseguró que el nombramiento de Herrero fue una propuesta directa de Cerdán.

La revelación de sus inversiones inmobiliarias en el Campo de Gibraltar en plena trama añade un nuevo frente al caso Koldo, que sigue desentrañando la presunta red de adjudicaciones amañadas y comisiones ilegales en el seno del Ministerio de Transportes.