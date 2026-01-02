La Diputación identifica las 24 mejores cubiertas del Campo de Gibraltar para instalar comunidades energéticas con placas solares

La Diputación de Cádiz ha elaborado un informe en el que ha identificado de forma detallada las 24 mejores cubiertas del Campo de Gibraltar para instalar paneles solares al servicio de posibles comunidades energéticas (sistemas de producción colectiva de energía). El estudio trata, precisamente, de animar la generación de estas instalaciones. La iniciativa forma parte del conjunto de acciones que se han llevado a cabo mediante la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), puesta en marcha por la Diputación de Cádiz para impulsar la transición de la provincia hacia formas de producción de energía más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Tras analizar los tejados de todos los edificios públicos de la provincia, el citado informe ha revelado los 119 -incluyendo los 24 de la comarca- que ofrecen mejores posibilidades para crear comunidades energéticas, teniendo en cuenta aspectos clave como la producción de energía estimada, el número potencial de participantes, los ahorros económicos esperados para cada miembro, así como criterios de impacto social y ambiental tales como la lucha contra la pobreza energética, la creación de empleo y el impacto socioeconómico general.

¿Qué es una comunidad energética? Una comunidad energética es una entidad jurídica de participación abierta y voluntaria, controlada por socios (personas físicas, pymes o ayuntamientos) con el fin de generar, consumir y gestionar su propia energía renovable. A diferencia de las empresas eléctricas tradicionales, su objetivo principal no es la rentabilidad financiera, sino ofrecer beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno local

El estudio, además, se ha realizado prestando especial atención a los territorios en los que se están desarrollando proyectos relacionados con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 2023-2027 (ERACIS+) y que, en el caso de los gestionados por la Diputación de Cádiz, se están ejecutando en Medina Sidonia y en Puerto Serrano. En este sentido, las comunidades energéticas son plataformas idóneas para combatir la pobreza energética e impulsar la participación efectiva de colectivos vulnerables, detectar y atender sus necesidades.

Como resultado de este pormenorizado análisis, la Diputación ha identificado entre una y cinco posibles ubicaciones por cada municipio y entidad local autónoma, según el número de habitantes. En el Campo de Gibraltar son las que se indican a continuación.

Algeciras

1. Estación de Autobuses de San Bernardo

2. Pabellón Periquito

3. CEIP Parque del Estrecho

4. Estacionamiento de la Menacha

5. CEIP Adalides

Castellar de la Frontera

1. Pabellón Municipal Castellar

Facinas

1. Campo de Fútbol

Jimena de la Frontera

1. Club de Pádel y Tenis

2. Campo Municipal de Fútbol Jorge Rocha

La Línea de la Concepción

1. Estadio Municipal Ciudad de La Línea

2. CEIP Carlos V

3. CEIP La Atunara

4. Colegio FEC Sagrado Corazón

5. Pabellón Municipal Padre Diego

Los Barrios

1. Pabellón Soldado Samuel Aguilar

2. Piscina Municipal Villa Los Barrios

3. Colegio Público Don Luís Lamadrid

San Martín del Tesorillo

1. Pabellón de Deportes Rafael Jurado

San Roque

1. Polideportivo Municipal de la Bahía

2. Polideportivo Municipal Los Olivillos

3. Pabellón Municipal Ciudad de San Roque

Tahivilla

1. Nave Municipal de Obras y Servicios

Tarifa

1. Polideportivo Municipal Tarifa

2. CEIP Guzmán el Bueno

El citado informe estará a disposición de todas las personas interesadas en la página web de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Cádiz (https://comunidades-energeticas.agenciaenergiacadiz.org/documentacion-comunidades-energeticas/), junto a otros recursos útiles como la calculadora fotovoltaica, una herramienta para conocer el potencial de las cubiertas de los edificios de la provincia y facilitar así el primer paso para crear comunidades energéticas. También está disponible la plataforma virtual One Stop Shop (OSS), desde la que se ofrece información actualizada, recursos prácticos y un espacio de conexión entre personas interesadas en esta forma de producción energética.

La Oficina de Transformación Comunitaria de la Provincia de Cádiz es un proyecto impulsado por la Diputación de Cádiz a través de la Agencia Provincial de la Energía. Ha contado con una inversión de 331.000 euros, cofinanciados mediante recursos propios de la Diputación y fondos europeos Next Generation. Como consecuencia de esta labor, se están creando ya comunidades energéticas en Bornos, Trebujena, Cádiz, Villaluenga, Puerto Real y Alcalá del Valle. Además, hay interés en desarrollar iniciativas de energía compartida en otras localidades de la provincia.