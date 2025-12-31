Las mejores fotos de 2025 en el Campo de Gibraltar

Este reportaje gráfico captura con más de cien fotografías la actualidad del año que termina en una comarca tan dinámica como sorprendente

El año 2025 será recordado como el del gran apagón que puso a prueba a todo el país, el de triunfos y derrotas deportivas o jalonado por el incesante cerco de las autoridades al narcotráfico. Las más de cien imágenes de los fotógrafos Erasmo Fenoy, Andrés Carrasco, Vanessa Pérez, Claudio Palma y Manu Romero ofrecen un relato visual que recorre los momentos claves de los últimos doce meses en esta zona dinámica, compleja y multicultural del extremo sur de la Unión Europea.

El año arrancó con escenas festivas y tradicionales: las cabalgatas de Reyes adelantadas por las inclemencias del tiempo en Los Barrios y Castellar simbolizan la adaptación a nuevos ritmos climáticos que ya empiezan a formar parte del relato anual. La vida cultural se hizo patente en cada rincón, desde el homenaje al novillero Manuel Huelva en Las Palomas hasta la presencia de El Brujo en La Línea con su obra El viaje del monstruo fiero, reflejando cómo el arte y la identidad local continúan entrelazándose con la actualidad.

No faltaron los momentos de riesgo y tragedia: un incendio mortal en Algeciras que obligó a desalojos y la borrasca Herminia que azotó la comarca con fuertes lluvias y vientos, forman parte de los instantes más impactantes del año, recordándonos la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad humana. A la vez, las imágenes captaron las protestas de sectores como los taxistas en Algeciras contra la subida de seguros, o a trabajadores del metal en huelga, evidenciando las tensiones sociales y económicas que marcaron buena parte de 2025.

En lo institucional y político, los festejos del 40º aniversario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar reunieron a figuras emblemáticas de la historia reciente de la comarca, subrayando la importancia de la cooperación entre municipios y la vecina Gibraltar. Asimismo, actos como la imposición de insignias municipales, la elección de liderazgos políticos y la participación en acuerdos históricos entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar fueron capturados para dejar constancia de cómo la política local y continental se entrelaza.

Las fronteras y conexiones transfronterizas se hicieron presentes en imágenes simbólicas, como el sellado de pasaportes en la Verja de Gibraltar evidenciando tensiones políticas, a la par que una delegación de la Unión Europea se desplazó hasta la comarca para reclamar un refuerzo de los medios contra el narcotráfico y otros desafíos de seguridad.

Eventos deportivos y de ocio también fueron protagonistas: la etapa final de la Vuelta Ciclista a Andalucía desde La Línea congregó a centenares de aficionados en las calles, mientras que figuras del deporte como Pau Gasol inauguraron nuevas instalaciones deportivas, reforzando el papel del deporte como motor de cohesión social.

En la vida cotidiana, las imágenes también ilustran momentos tan humanos como una abuela centenaria celebrando con su familia o estudiantes celebrando sus resultados académicos, así como escenas más duras como desalojos o los incendios forestales del pasado verano que obligaron a evacuaciones.

La actividad económica y las transformaciones del territorio estuvieron presentes en múltiples capturas: desde la llegada de un buque clave para la alianza Gemini en el Puerto de Algeciras hasta obras de infraestructura como las conducciones de agua en Castellar, obras públicas que simbolizan inversión y cambio.

Finalmente, el año cerró con escenas que condensan esperanza y desafío: simulacros de emergencia que ponen a prueba la preparación frente a catástrofes naturales, escenas de abundancia hídrica en embalses tras períodos secos, y rituales religiosos y populares que continúan marcando el ritmo comunitario de la comarca.

En suma, las mejores fotografías de 2025 en el Campo de Gibraltar reflejan un territorio que es frontera y puente, lugar de tradiciones vivas y retos contemporáneos, una pieza del Sur de Europa donde los acontecimientos cotidianos y extraordinarios del año se entrelazan para contar la historia de una comunidad en constante movimiento.