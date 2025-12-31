El tiempo
Francis, una borrasca atlántica de gran impacto, dará la bienvenida a 2026
El apagón del 28 de abril, en Algeciras.
El apagón del 28 de abril, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Las mejores fotos de 2025 en el Campo de Gibraltar

Este reportaje gráfico captura con más de cien fotografías la actualidad del año que termina en una comarca tan dinámica como sorprendente

erasmo fenoy
Erasmo Fenoy
Fotógrafo
Erasmo Fenoy, Andrés Carrasco, Vanessa Pérez, Claudio Palma y Manu Romero

31 de diciembre 2025 - 00:13

El año 2025 será recordado como el del gran apagón que puso a prueba a todo el país, el de triunfos y derrotas deportivas o jalonado por el incesante cerco de las autoridades al narcotráfico. Las más de cien imágenes de los fotógrafos Erasmo Fenoy, Andrés Carrasco, Vanessa Pérez, Claudio Palma y Manu Romero ofrecen un relato visual que recorre los momentos claves de los últimos doce meses en esta zona dinámica, compleja y multicultural del extremo sur de la Unión Europea.

El año arrancó con escenas festivas y tradicionales: las cabalgatas de Reyes adelantadas por las inclemencias del tiempo en Los Barrios y Castellar simbolizan la adaptación a nuevos ritmos climáticos que ya empiezan a formar parte del relato anual. La vida cultural se hizo patente en cada rincón, desde el homenaje al novillero Manuel Huelva en Las Palomas hasta la presencia de El Brujo en La Línea con su obra El viaje del monstruo fiero, reflejando cómo el arte y la identidad local continúan entrelazándose con la actualidad.

No faltaron los momentos de riesgo y tragedia: un incendio mortal en Algeciras que obligó a desalojos y la borrasca Herminia que azotó la comarca con fuertes lluvias y vientos, forman parte de los instantes más impactantes del año, recordándonos la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad humana. A la vez, las imágenes captaron las protestas de sectores como los taxistas en Algeciras contra la subida de seguros, o a trabajadores del metal en huelga, evidenciando las tensiones sociales y económicas que marcaron buena parte de 2025.

En lo institucional y político, los festejos del 40º aniversario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar reunieron a figuras emblemáticas de la historia reciente de la comarca, subrayando la importancia de la cooperación entre municipios y la vecina Gibraltar. Asimismo, actos como la imposición de insignias municipales, la elección de liderazgos políticos y la participación en acuerdos históricos entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar fueron capturados para dejar constancia de cómo la política local y continental se entrelaza.

Las fronteras y conexiones transfronterizas se hicieron presentes en imágenes simbólicas, como el sellado de pasaportes en la Verja de Gibraltar evidenciando tensiones políticas, a la par que una delegación de la Unión Europea se desplazó hasta la comarca para reclamar un refuerzo de los medios contra el narcotráfico y otros desafíos de seguridad.

Eventos deportivos y de ocio también fueron protagonistas: la etapa final de la Vuelta Ciclista a Andalucía desde La Línea congregó a centenares de aficionados en las calles, mientras que figuras del deporte como Pau Gasol inauguraron nuevas instalaciones deportivas, reforzando el papel del deporte como motor de cohesión social.

En la vida cotidiana, las imágenes también ilustran momentos tan humanos como una abuela centenaria celebrando con su familia o estudiantes celebrando sus resultados académicos, así como escenas más duras como desalojos o los incendios forestales del pasado verano que obligaron a evacuaciones.

La actividad económica y las transformaciones del territorio estuvieron presentes en múltiples capturas: desde la llegada de un buque clave para la alianza Gemini en el Puerto de Algeciras hasta obras de infraestructura como las conducciones de agua en Castellar, obras públicas que simbolizan inversión y cambio.

Finalmente, el año cerró con escenas que condensan esperanza y desafío: simulacros de emergencia que ponen a prueba la preparación frente a catástrofes naturales, escenas de abundancia hídrica en embalses tras períodos secos, y rituales religiosos y populares que continúan marcando el ritmo comunitario de la comarca.

En suma, las mejores fotografías de 2025 en el Campo de Gibraltar reflejan un territorio que es frontera y puente, lugar de tradiciones vivas y retos contemporáneos, una pieza del Sur de Europa donde los acontecimientos cotidianos y extraordinarios del año se entrelazan para contar la historia de una comunidad en constante movimiento.

Adelanto de las cabalgatas de los Reyes Magos en Los Barrios y Castellar. Debido al pronóstico meteorológico, los eventos de la víspera de Reyes se adelantan en ambas localidades de la comarca.
1/108 Adelanto de las cabalgatas de los Reyes Magos en Los Barrios y Castellar. Debido al pronóstico meteorológico, los eventos de la víspera de Reyes se adelantan en ambas localidades de la comarca. / Vanessa Pérez
VUELTA AL RUEDO POSTUMO EL NIO LAS COLES ERASMO (195)
2/108 Última vuelta al ruedo del 'Niño de las Coles' en Las Palomas. Un numeroso grupo de aficionados y allegados al novillero Manuel Huelva, han acudido al coso algecireño para darle un sentido homenaje / Erasmo Fenoy
EL BRUJO LA L֎EA ERASMO (129)
3/108 El Brujo encandila el Paseo de la Velada en La Línea. Rafael Álvarez mezcla versos y escenas históricas con un toque de actualidad en su obra 'El viaje del monstruo fiero' / Erasmo Fenoy
GANADERIA PALMOSILLA ERASMO (504)
4/108 Dos ganaderías de Tarifa en los Sanfermines. Los toros de La Palmosilla y Álvaro Núñez regresan a Pamplona el próximo julio. / Erasmo Fenoy
JAVI SALAS NOTARIO JOVN ALGECIRAS ERASMO (150)
5/108 Javier Salas, notario a los 26 años. El algecireño logra el hito de aprobar las oposiciones en la convocatoria de 2024, convirtiéndose en uno de los andaluces más jóvenes en conseguirlo. / Erasmo Fenoy
INCENDIO R֏ ANCHO ERASMO (116)
6/108 Incendio mortal en la calle Pablo Díaz de Algeciras. Un hombre de 78 años fallece en el siniestro que obliga a desalojar viviendas colindantes como medida de precaución. / Erasmo Fenoy
BORRASCA HERMINIA ERASMO (166)
7/108 Herminia deja su huella en la comarca. La borrasca trae vientos fuertes, oleaje y lluvias intensas, con avisos amarillos activados cerrando los puertos de Algeciras y Tarifa. / Erasmo Fenoy
PROTESTAS TAXISTAS DÁRSENA EL SALADILLO ERASMO (117)
8/108 Concentración de taxistas en Algeciras. Más de 170 vehículos secundan la protesta contra el incremento de los precios de las pólizas de seguro, que en algunos casi triplican las cantidades de años atrás. / Erasmo Fenoy
40º Aniversario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. El acto que ha tenido lugar en el parque María Cristina de Algeciras en el que ha entregado los X Premios Comarcales.
9/108 40º Aniversario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. El acto que ha tenido lugar en el parque María Cristina de Algeciras en el que ha entregado los X Premios Comarcales. / Vanessa Pérez
La Línea celebra su primer siglo tras La Inmaculada Concepción. Multitud de linenses acompañan a la Virgen en una procesión extraordinaria, cargada de emoción, con motivo de los primeros cien años de su patronazgo.
10/108 La Línea celebra su primer siglo tras La Inmaculada Concepción. Multitud de linenses acompañan a la Virgen en una procesión extraordinaria, cargada de emoción, con motivo de los primeros cien años de su patronazgo. / Andrés Carrasco
AS NINA APM ERASMO (127)
11/108 Primera escala de la alianza Gemini en el Puerto de Algeciras. El buque 'AS Nina' a su llegada a la terminal de APM. / Erasmo Fenoy
RP BENEROSO ARRABAL DENUNCIA ACOSO SEXUAL LANDALUCE ERASMO (126)
12/108 El Psoe de Algeciras muestra los pantallazos de Alvise Pérez. Las socialistas Isabel Beneroso y Rocío Arrabal muestran las conversaciones relacionadas con el supuesto acoso sexual por parte del alcalde de Algeciras. / Erasmo Fenoy
El inspector jefe de la Policía Francisco Javier González recibe la insignia de Algeciras. En 2020 fue embestido por unos narcotraficantes a los que perseguía.
13/108 El inspector jefe de la Policía Francisco Javier González recibe la insignia de Algeciras. En 2020 fue embestido por unos narcotraficantes a los que perseguía. / Andrés Carrasco
TRAJE BUZO RESTAURADO APBA ERASMO (196)
14/108 Restaurado un traje clásico de buzo de la primera mitad del siglo XX que se usaba en el Puerto de Algeciras. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se ha encargado de recuperar la pieza. / Erasmo Fenoy
Procesión extraordinaria por el 275º aniversario del patronazgo de la Virgen de la Luz en Tarifa. La Virgen recorre las calles de la ciudad en una procesión muy especial seguida por miles de personas.
15/108 Procesión extraordinaria por el 275º aniversario del patronazgo de la Virgen de la Luz en Tarifa. La Virgen recorre las calles de la ciudad en una procesión muy especial seguida por miles de personas. / Erasmo Fenoy
Nueva sede del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. La Casita de Campo, tras años de abandono y de rehabilitación, se convierte en la nueva casa consistorial del municipio.
16/108 Nueva sede del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. La Casita de Campo, tras años de abandono y de rehabilitación, se convierte en la nueva casa consistorial del municipio. / Vanessa Pérez
Dos premios del cine español para Tarifa. Las tarifeñas Laura Weissmahr y Diana Sagrista han recibido el Premio Goya 2025 a la Mejor Actriz Revelación y al Mejor Sonido, la primera por su papel en la película 'Salve María' y la segunda por su trabajo en 'Segundo Premio'.
17/108 Dos premios del cine español para Tarifa. Las tarifeñas Laura Weissmahr y Diana Sagrista han recibido el Premio Goya 2025 a la Mejor Actriz Revelación y al Mejor Sonido, la primera por su papel en la película 'Salve María' y la segunda por su trabajo en 'Segundo Premio'. / Europa Sur
INICIO OBRAS BLAS INFANTE ERASMO(409)
18/108 Comienzo de las obras de la zona de bajas emisiones en el centro de Algeciras. El tráfico queda interrumpido en la Avenida Blas Infante y. las calles adyacentes / Erasmo Fenoy
CONFERENCIA ASIER UNCITI UCA ERASMO (22)
19/108 Asier Unciti diserta en el Aula de Mayores de la UCA. El científico algecireño habla sobre sus investigaciones para encontrar una cura para el cáncer. / Erasmo Fenoy
DESAHUCIO RINCONCILLO ERASMO (611)
20/108 Desahucio ejecutado en El Rinconcillo. Una madre soltera y su hijo con TDAH quedan sin hogar. / Erasmo Fenoy
ẺCAS PUERTO ALGECIRAS ERASMO (221)
21/108 El Puerto de Algeciras acoge la mayor operación logística eólica de su historia. Más de 170 piezas de gran tamaño llegan a la dársena de Isla Verde. / Erasmo Fenoy
PASAPORTES GIBRALTAR ERASMO (278)
22/108 Sellado de pasaportes a los gibraltareños en la Verja. La Policía Nacional activa los controles en cumplimiento del Código de Fronteras Schengen, normativa común en toda la UE que se aplica a los ciudadanos de terceros estados. / Erasmo Fenoy
Etapa final de la LXXI Vuelta Ciclista a Andalucía en La Línea. Centenares de linenses se lanzan a la calle para presenciar la llegada al sprint de tres escapados.
23/108 Etapa final de la LXXI Vuelta Ciclista a Andalucía en La Línea. Centenares de linenses se lanzan a la calle para presenciar la llegada al sprint de tres escapados. / Andrés Carrasco
JUANMA MORENO NUEVA TUBERց CASTELLAR ERASMO (383)
24/108 Juanma Moreno inaugura la nueva conducción de agua en Castellar. La nueva conducción cuenta con 17 kilómetros de tuberías que conectan la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Arenillas, con el depósito de San Enrique de Guadiaro. / Erasmo Fenoy
Juan Carlos Ruiz Boix reelegido secretario provincial del PSOE. La Secretaría General Provincial continua perteneciendo a el Campo de Gibraltar.
25/108 Juan Carlos Ruiz Boix reelegido secretario provincial del PSOE. La Secretaría General Provincial continua perteneciendo al Campo de Gibraltar. / Erasmo Fenoy
Inundaciones en San Martín del Tesorillo. Las intensas lluvias durante la noche causan el desbordamiento del río Hozgarganta, afectando especialmente a Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo.
26/108 Inundaciones en San Martín del Tesorillo. Las intensas lluvias durante la noche causan el desbordamiento del río Hozgarganta, afectando especialmente a Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. / Erasmo Fenoy
José Chamizo investigado por una supuesta agresión sexual. El ex defensor se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido puesto en libertad tras una breve comparecencia ante la juez en los juzgados de Sevilla.
27/108 José Chamizo investigado por una supuesta agresión sexual. El ex defensor se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido puesto en libertad tras una breve comparecencia ante la juez en los juzgados de Sevilla. / Juan Carlos Muñoz
R֏ DE LA MIEL POZAS DEL COBRE ERASMO (247)
28/108 El agua vuelve al río de la Miel. El cauce del río baja más lustroso que nunca tras las lluvias acumuladas durante un mes de marzo que alivia los problemas de sequía en el Campo de Gibraltar. / Erasmo Fenoy
Alijo en la playa de Bolonia. La Guardia Civil incauta 2.700 kilos de hachís en el litorial y los traficantes huyen a la carrera.
29/108 Alijo en la playa de Bolonia. La Guardia Civil incauta 2.700 kilos de hachís en el litorial y los traficantes huyen a la carrera. / Vanessa Pérez
Adiós a Casa Dioni en Algeciras. Después de setenta años de potajes de callos y caracoles al poleo, echa el cierre un templo popular de la calle Sevilla.
30/108 Adiós a Casa Dioni en Algeciras. Después de setenta años de potajes de callos y caracoles al poleo, echa el cierre un templo popular de la calle Sevilla. / Vanessa Pérez
XII Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Algeciras. Integrantes de una tuna femenina recorren las calles del centro.
31/108 XII Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Algeciras. Integrantes de una tuna femenina recorren las calles del centro. / Erasmo Fenoy
DERRIBO PARKING LA ESCALINATA ERASMO (162)
32/108 Finaliza la obra de demolición del parking ilegal Escalinata. El siguiente paso será la construcción de una plaza pública entre la avenida Virgen del Carmen y la Plaza Alta que ya está en licitación por 2,3 millones de euros. en Algeciras. / Erasmo Fenoy
KITTY CAT REFUGIO GATOS LA L֎EA ERASMO (476)
33/108 Kitty Cat, cafetería - refugio de gatos en La Línea. Usuarios del local comparten mesa con uno de los animales en una de las cafeterías con gatos más grandes de Andalucía. / Erasmo Fenoy
2 TORO EMBOLAO LOS BARRIOS ERASMO (213)
34/108 Toro embolao de Los Barrios. Un recortador salta sobre el toro 'Jugador' durante el segundo encierro celebrado en la plaza de toros de La Montera. / Erasmo Fenoy
NOCHE APAGΠALGECIRAS ERASMO (115)
35/108 Apagón histórico en el Campo de Gibraltar. Vistas generales de Algeciras completamente a oscuras durante la noche. / Erasmo Fenoy
DARREN MCCOMB ERASMO (92)
36/108 Darrem McComb. El responsable de la construcción de los espigones de la cara este de Gibraltar en Catalan Bay. / Erasmo Fenoy
BALEARIA TARIFA ERASMO (692)
37/108 La naviera Baleària gana el concurso para la explotación de la línea marítima intercontinental entre Tarifa y Tánger. El 'Ave Mar' atracado en el puerto tarifeño. / Erasmo Fenoy
El robo de los cables de cobre continua apagando la A-7. Los hurtos han paralizado la red ferroviaria hace muchos años dejando a oscuras la mayor parte de los tramos de la autovía a su paso por Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea.
38/108 El robo de los cables de cobre continua apagando la A-7. Los hurtos han paralizado la red ferroviaria hace muchos años dejando a oscuras la mayor parte de los tramos de la autovía a su paso por Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea. / Andrés Carrasco
FOTOCRΉCA ALGECIRAS ERASMO (119)
39/108 'Fotocrónica' llega a Algeciras. La muestra con imágenes de fotoperiodistas de toda la provincia llega por primera vez al Campo de Gibraltar exponiéndose en la Sala Cajasur. / Erasmo Fenoy
JURA BANDERA CIVIL BUQUE ARMADA ALGECIRAS ERASMO (390)
40/108 Jura de bandera civil a bordo del Buque de Asalto Anfibio Castilla. El acto organizado por la Armada Española en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras cuenta con 150 participantes. / Erasmo Fenoy
EL BAR NUESTRO DE CADA Dց CHIPI ALGECIRAS ERASMO (100)
41/108 'El bar nuestro de cada día' en Algeciras. El algecireño Antonio Romera 'Chipi' trae a su ciudad natal el exitoso montaje teatral galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo de la 41 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía y en los premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. / Erasmo Fenoy
Lodazal en la calle Clavel de La Línea. El reventón, segundo en menos de dos semanas, obliga a cortar el suministro de agua y deja atrapado a un vecino en silla de ruedas.
42/108 Lodazal en la calle Clavel de La Línea. El reventón, segundo en menos de dos semanas, obliga a cortar el suministro de agua y deja atrapado a un vecino en silla de ruedas. / Erasmo Fenoy
CONCENTRACIΠJUICIO ATA ACERINOX AUDIENCIA ERASMO (377)
43/108 Manifestación de apoyo a los siete sindicalistas de ATA y CGT por la huelga de Acerinox. Un centenar de personas apoyan a los representantes de los trabajadores a los que la acería reclama 30 millones de euros. / Erasmo Fenoy
CARGA SUBMARINO NUCLEAR ASTUTE GIBRALTAR ERASMO (398)
44/108 El submarino nuclear 'HMS Astute' recarga su arsenal en Gibraltar. La maniobra forma parte de la mayor operación naval británica del año. / Erasmo Fenoy
ASENTAMIENTO ILEGAL CORTIJO REAL ALGECIRAS ERASMO (31)
45/108 Asentamiento ilegal en el Cortijo Real. El operativo, en el que participan Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y operarios municipales, se lleva a cabo tras el crecimiento descontrolado de parcelaciones y construcciones ilegales en terrenos del Ayuntamiento y Zona Franca. / Erasmo Fenoy
ROSENDO PANTALAN MOEVE ERASMO (3)
46/108 40 años del accidente en el pantalán de refinería. Rosendo Rivero, director del parque energético de San Roque: "El incidente de 1985 provocó cambios en toda la industria. El pantalán de hoy solo conserva el nombre". / Erasmo Fenoy
RODAJE SERIE MARBELLA BAJADILLA ERASMO (282)
47/108 Polémico rodaje en La Bajadilla. La segunda temporada de la serie 'Marbella' se rueda en varias zonas de la barriada algecireña. / Erasmo Fenoy
III ENCUENTRO +45 FERNANDO ROMAY CMARA COMERCIO ERASMO (42)
48/108 III Encuentro +45 Fernando Romay en la Cámara de Comercio. El ex jugador explica las claves de su reciclaje profesional tras el baloncesto. / Erasmo Fenoy
CHURRERց LA ORIENTAL ERASMO (195)
49/108 Cierre de la churrería 'La Oriental' tras 67 años. Carlos Gómez y su mujer Carmen se jubilan poniendo fin al mítico local fundado por feriantes que se convirtió en ritual cotidiano para generaciones. / Erasmo Fenoy
EURODIPUTADOS NARCOTRFICO ALGECIRAS ERASMO (1101)
50/108 Los riegos de la lucha contra el narcotráfico. El guardia civil Daniel Flores muestra el estado en que quedó el coche patrulla tras ser embestido por narcos. / Erasmo Fenoy
CORTE A-405 JIMENA ERASMO (601)
51/108 Jimena, Castellar y Tesorillo claman contra la A-405. Vecinos de las localidades cortan la carretera exigiendo mejoras de la vía e infraestructuras. / Erasmo Fenoy
INSIGNIA ALGECIRAS IVN TURRILLO ERASMO (140)
52/108 Imposición de la insignia de la ciudad de Algeciras a Iván Turrillo. El alcalde, José Ignacio Landaluce, impone la insignia de la ciudad al capitán del Algeciras CF en un acto celebrado en el Centro Documental José Luis Cano / Erasmo Fenoy
Acuerdo histórico sobre Gibraltar. La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un pacto sobre el Peñón en una reunión mantenida por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el comisario europeo, Maroš Šefčovič, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo en Bruselas.
53/108 Acuerdo histórico sobre Gibraltar. La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un pacto sobre el Peñón en una reunión mantenida por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el comisario europeo, Maroš Šefčovič, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo en Bruselas. / Ministerio de Asuntos Exteriores
LORENZO CASATI Y VALENT֎ HOENDEROP KITESURF TARIFA ERASMO (780)
54/108 Red Bull King of the Air Tarifa 2025. El italoespañol Lorenzo Casati, vigente campeón, y el tarifeño Valentín Hoenderop representan a la Armada nacional en el espectacular evento. / Erasmo Fenoy
INCENDIO EDIFICIO OKUPA GESTO POR LA PAZ ERASMO (388)
55/108 Nuevo incendio en el Patio de Soto de Algeciras. El histórico edificio, abandonado desde hace años y en estado ruinoso, vuelve a ser escenario de un incendio en el que 10 okupas son desalojados por la Policía Nacional. / Erasmo Fenoy
Alberto Moreno Casuso, mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad de Cádiz. El tesorillero estudiará Medicina en Granada, con una nota de corte de 13,40 que supera sobradamente con un 13,95.
56/108 Alberto Moreno Casuso, mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad de Cádiz. El tesorillero estudiará Medicina en Granada, con una nota de corte de 13,40 que supera sobradamente con un 13,95. / Vanessa Pérez
Pau Gasol inaugura el nuevo pabellón de deportes de Punto Ribot, en La Línea. Un grupo de jugadores de base de la Unión Linense de Baloncesto han sido los primeros en estrenar la cancha junto al ex baloncestista catalán.
57/108 Pau Gasol inaugura el nuevo pabellón de deportes de Punto Ribot, en La Línea. Un grupo de jugadores de base de la Unión Linense de Baloncesto han sido los primeros en estrenar la cancha junto al ex baloncestista catalán. / Andrés Carrasco
SAN JUAN GETARES ERASMO (33)
58/108 Atípica noche de San Juan en la comarca. Una tormenta de verano irrumpe con relámpagos y lluvia en las playa de Getares.. / Erasmo Fenoy
HUELGA METAL MOEVE ERASMO (236)
59/108 Huelga del metal en el Campo de Gibraltar. Los piquetes bloquean los accesos a La Línea dejándola incomunicada y provocando un caos circulatorio en toda la comarca. / Erasmo Fenoy
ENTREVISTA PACO ESTEBAN ERASMO (151)
60/108 Paco Esteban, el primer alcalde de la democracia en Algeciras. La Universidad de Cádiz (UCA) habilita en su campus de la Bahía de Algeciras, un espacio para la investigación con su biblioteca personal. / Erasmo Fenoy
DAVID GALVN ERASMO (175)
61/108 David Galván y los riesgos de la profesión. El diestro tras la grave cogida que sufrió en Soria que le ha dejado varios traumatismos y un collarín. / Erasmo Fenoy
Juana Medero, abuela centenaria de Tarifa. La tarifeña celebra sus 100 años rodeada de su familia venida desde Francia y Japón.
62/108 Juana Medero, abuela centenaria de Tarifa. La tarifeña celebra sus 100 años rodeada de su familia venida desde Francia y Japón. / Andrés Carrasco
Incendio forestal en Facinas. El fuego obliga al desalojo preventivo de un geriátrico del municipio.
63/108 Incendio forestal en Facinas. El fuego obliga al desalojo preventivo de un geriátrico del municipio. / Andrés Carrasco
Incendio en el paraje de Botafuegos. El fuego, avivado por el viento de poniente, obliga a desalojar 45 viviendas y a cortar la CA-9208.
64/108 Incendio en el paraje de Botafuegos. El fuego, avivado por el viento de poniente, obliga a desalojar 45 viviendas y a cortar la CA-9208. / Vanessa Pérez
Lariba Industrial, pyme del año en Cádiz. La compañía sanroqueña del grupo Barberán centra la mayor parte de su actividad en la comarca y trabaja con las principales industrias, como Moeve o Acerinox.
65/108 Lariba Industrial, pyme del año en Cádiz. La compañía sanroqueña del grupo Barberán centra la mayor parte de su actividad en la comarca y trabaja con las principales industrias, como Moeve o Acerinox. / Vanessa Pérez
PITINGO PACO DE LUCց ERASMO (29)
66/108 Pitingo levanta el parque María Cristina. El artista onubense ofrece un gran concierto en el XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. / Erasmo Fenoy
PROCESIΠVIRGEN CARMEN PALMONES 2025 ERASMO (38)
67/108 Celebración de la Virgen del Carmen en Palmones. La población marinera volvió a demostrar su devoción un año más con la tradicional procesión fluvial por el río, envuelta en la calidez del atardecer. / Erasmo Fenoy
RP JUAN FRANCO Y CARLOS CREUS MOREIRA CENTRO TECNOLǉCO LA L֎EA ERASMO (101)
68/108 WISeKey proyecta una inversión tecnológica en La Línea de hasta 500 millones en alianza con Gibraltar. Sebastián Hidalgo, Carlos Creus Moreira, Carlos Moreno y Juan Franco junto a uno de los satélites de la compañía. / Erasmo Fenoy
TEMPORAL LEVANTE TARIFA ERASMO (950)
69/108 Alerta por vientos de hasta 80 km/h en Tarifa. Turistas intentan cruzar a la Isla de Las Palomas soportando las fuertes rachas de viento. / Erasmo Fenoy
OPE LLANO AMARILLO ERASMO (7)
70/108 OPE 2025. Los muelles de Algeciras y Tarifa superan las 10.000 entradas de vehículos hasta las 21:00 en el fin de semana de máxima afluencia prevista por el dispositivo. / Erasmo Fenoy
INCENDIO TORRE DE LA PEA TARIFA ERASMO (24)
71/108 Incendio forestal en la Torre de la Peña en Tarifa. Un fuego en una autocaravana en el camping Torre de La Peña provoca el desalojo de 1.500 personas y el cierre de campings y hoteles de la zona. / Erasmo Fenoy
MANIFESTACIΠPALESTINA APBA ERASMO (15)
72/108 Manifestación contra el uso del Puerto de Algeciras para las operaciones de abastecimiento de Israel en la guerra con Gaza. Cientos de personas, ha marchado entre la estatua de Paco de Lucía y la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia, para reclamar el fin de las escalas de buques mercantes. / Erasmo Fenoy
Colapso de tráfico en la N-340 por las obras del Acceso Sur de Algeciras. El estado de ejecución de las obras supera el plazo inicialmente previsto y agrava la ya de por sí escasa capacidad de la carretera nacional.
73/108 Colapso de tráfico en la N-340 por las obras del Acceso Sur de Algeciras. El estado de ejecución de las obras supera el plazo inicialmente previsto y agrava la ya de por sí escasa capacidad de la carretera nacional. / Erasmo Fenoy
MANIFESTACIΠSALVEMOS EL RINCONCILLO ERASMO (4)
74/108 Manifestación de la plataforma 'Salvemos El Rinconcillo' y el grupo ecologista Verdemar. Los manifestantes recorren el litoral para demandar el proyecto aprobado por Costas en 2024. / Erasmo Fenoy
Incendio en Atlanterra. Una vecina del municipio observa desde la azotea de su vivienda como las llamas devoran la Sierra de la Plata.
75/108 Incendio en Atlanterra. Una vecina del municipio observa desde la azotea de su vivienda como las llamas devoran la Sierra de la Plata. / Vanessa Pérez
INCENDIO SIERRA LA PLATA ATLANTERRA ERASMO (331)
76/108 Los efectos del fuego en la Sierra de la Plata. La totalidad de los 2.000 desalojados vuelve a Atlanterra y la playa de los Alemanes. / Erasmo Fenoy
ROMERց MAR֔IMA VIRGEN DE LA PALMA ALGECIRAS 2025 ERASMO (12)
77/108 Romería marítima en honor a la Virgen de La Palma 2025. Momento del embarque para su posterior traslado a la playa de El Rinconcillo. / Erasmo Fenoy
El mar de fondo lleva el agua hasta los chiringuitos de Tarifa. El fuerte oleaje cubre el arenal de la playa de Los Lances.
78/108 El mar de fondo lleva el agua hasta los chiringuitos de Tarifa. El fuerte oleaje cubre el arenal de la playa de Los Lances. / Andrés Carrasco
Arranca en La Línea el tendido del cable submarino que unirá la Península con Ceuta. La infraestructura, de 58 kilómetros, garantizará un suministro estable en la ciudad autónoma y permitirá reforzar la demanda energética del Campo de Gibraltar y la Bahía de Algeciras.
79/108 Arranca en La Línea el tendido del cable submarino que unirá la Península con Ceuta. La infraestructura, de 58 kilómetros, garantizará un suministro estable en la ciudad autónoma y permitirá reforzar la demanda energética del Campo de Gibraltar y la Bahía de Algeciras. / Andrés Carrasco
La barreña Ana Prieto participante en el Mundial de Atletismo de Tokio. Con solo 19 años y ocho títulos nacionales consecutivos se ha convertido en una de las atletas más prometedoras de los 400 metros lisos.
80/108 La barreña Ana Prieto participante en el Mundial de Atletismo de Tokio. Con solo 19 años y ocho títulos nacionales consecutivos se ha convertido en una de las atletas más prometedoras de los 400 metros lisos. / Andrés Carrasco
Helicóptero hundido en el pantano de Guadarranque. La aeronave realizaba trabajos de mantenimiento y extracción de agua en el embalse, tras el accidente piloto y copiloto llamaron al 112 para comunicar que habían salido a salvo del agua.
81/108 Helicóptero hundido en el pantano de Guadarranque. La aeronave realizaba trabajos de mantenimiento y extracción de agua en el embalse, tras el accidente piloto y copiloto llamaron al 112 para comunicar que habían salido a salvo del agua. / Manu Romero
Celebración del National Day en Gibraltar. Un gibraltareño presencia el espectáculo conmemorativo celebrado en Casemates Square..
82/108 Celebración del National Day en Gibraltar. Un gibraltareño presencia el espectáculo conmemorativo celebrado en Casemates Square.. / Erasmo Fenoy
REAPERTURA MUSEO ORTEGA BRU SAN ROQUE ERASMO (242)
83/108 Reapertura de la Exposición Permanente de Ortega Brú en San Roque. Entre las principales novedades de la sala, el relieve que realizó a finales de los años 50 para el Oratorio-Mausoleo de San Felipe Neri. / Erasmo Fenoy
ROTURA TUBERց GAS VIRGEN DEL ROSARIO ERASMO (113)
84/108 Escape de gas natural provocado por la rotura de una tubería en San José Artesano. El incidente provocado por unas obras en la construcción de un bloque de viviendas genera un monumental atasco que se extendió por todo el barrio. / Erasmo Fenoy
DESCARGA LILA MUMBAI ERASMO (288)
85/108 Descarga de las embarcaciones del 'Lila Mumbai' en el Puerto de Algeciras. Las autoridades españolas sospechan que los buques, protegidos con lonas y con posible uso militar, vulneran el embargo de armas de la ONU. / Erasmo Fenoy
JUICIO R遠MAR ERASMO (415)
86/108 Juicio por el hundimiento del Rúa Mar. Milagros de los Dolores Figueroa Leiva, viuda de uno de los tripulantes del Rúa Mar, mira desafiante al armador del barco acusado, Pedro Samuel Maza (sentado a la izquierda), durante la quinta sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Algeciras. / Erasmo Fenoy
Comienza el juicio por el asesinato de Diego Valencia. La Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a Yassine Kanjaa por el asesinato, el 25 de enero de 2023, del sacristán de la iglesia de La Palma de Algeciras.
87/108 Comienza el juicio por el asesinato de Diego Valencia. La Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a Yassine Kanjaa por el asesinato, el 25 de enero de 2023, del sacristán de la iglesia de La Palma de Algeciras. / Zipi / EFE
60 ANIVERSARIO MOEVE ANDALUCց ERASMO (396)
88/108 Moeve celebra 60 años en Andalucía. Los parques energéticos de Moeve en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), y San Roque (Cádiz) cumplen 60 años de actividad consolidándose como uno de los principales polos industriales de Andalucía. / Erasmo Fenoy
100X100 Unidos inicia desde La Línea el intento de conquista de la provincia. Los alcaldes de Los Barrios, Chipiona y Benaocaz, además del regidor linense, arropan junto a una decena de partidos localistas el nacimiento de un nuevo proyecto político claramente municipalista.
89/108 100X100 Unidos inicia desde La Línea el intento de conquista de la provincia. Los alcaldes de Los Barrios, Chipiona y Benaocaz, además del regidor linense, arropan junto a una decena de partidos localistas el nacimiento de un nuevo proyecto político claramente municipalista. / Lourdes de vicente
FRONTERA GIBRALTAR ERASMO (408)
90/108 Entrada en vigor del nuevo sistema de entradas y salidas (SES) en las fronteras exteriores del espacio Schengen en Gibraltar. Un trabajador transfronterizo entra al Peñón pasando junto a la estatua conmemorativa en La Línea. / Erasmo Fenoy
REORDENACIΠTRFICO EL RINCONCILLO ERASMO (515)
91/108 Reordenación del tráfico rodado en El Rinconcillo. Operarios municipales pintan las nuevas señalizaciones por la barriada. / Erasmo Fenoy
Un camión derriba uno de los arcos de El Cobre. El vehículo pesado impacta con la parte superior del remolque en uno de los arcos de la estructura del histórico acueducto de 1783.
92/108 Un camión derriba uno de los arcos de El Cobre. El vehículo pesado impacta con la parte superior del remolque en uno de los arcos de la estructura del histórico acueducto de 1783. / Vanessa Pérez
RELLENOS GIBRALTAR ERASMO (239)
93/108 Verdemar se querella contra la promotora TNG por los rellenos de Gibraltar. La organización ecologista aprecia la comisión de "delitos contra el medio ambiente" y se suma al procedimiento abierto por la Fiscalía de Algeciras en un juzgado de La Línea. / Erasmo Fenoy
PREPARATIVOS TOSANTOS ALGECIRAS ERASMO (154)
94/108 Preparativos para los Tosantos 2025 Algeciras. Los cementerios del Campo de Gibraltar se preparan para las fiestas de Tosantos y Fieles Difuntos / Erasmo Fenoy
Comienza el cierre de la cubierta de plaza de toros La Montera. El Consistorio invierte algo más de 1 millón de euros en la puesta al día del recinto para su conversión en un centro multiusos tras 19 años.
95/108 Comienza el cierre de la cubierta de plaza de toros La Montera. El Consistorio invierte algo más de 1 millón de euros en la puesta al día del recinto para su conversión en un centro multiusos tras 19 años. / Europa Sur
DRONES HACHIS GUARDIA CIVIL ALGECIRAS ERASMO (147)
96/108 Narcodrones en el Estrecho de Gibraltar. La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al narcotráfico mediante el uso de drones de ala fija entre Marruecos y el Estrecho de Gibraltar. / Erasmo Fenoy
EMBARCACIΠINMIGRANTES VARADA PLAYA GETARES ERASMO (189)
97/108 Aumento de robos de embarcaciones de recreo para el traslado irregular de migrantes . Miembros de la Guardia Civil inspeccionan una lancha semirrígida varada sobre la arena de la playa de Getares. / Erasmo Fenoy
RETIRADA BARRO CARRETERA PINAR DEL REY ERASMO (261)
98/108 Labores de limpieza y retirada de barro en la carretera CA-9203. Un desprendimiento de barro debido a las lluvias obliga a cortar completamente el tráfico en la vía que conecta el Pinar del Rey con la Estación de San Roque. / Erasmo Fenoy
Alvar Haro, el nieto de Sánchez Arcas. El heredero del arquitecto denuncia los errores oficiales sobre la autoría del edificio y alerta del deterioro de la emblemática construcción que concibió su abuelo junto a Eduardo Torroja.
99/108 Alvar Haro, el nieto de Sánchez Arcas. El heredero del arquitecto denuncia los errores oficiales sobre la autoría del edificio y alerta del deterioro de la emblemática construcción que concibió su abuelo junto a Eduardo Torroja. / Claudio Palma
SIMULACRO TSUNAMI ALGECIRAS ERASMO (281)
100/108 Simulacro de tsunami en Algeciras. El ensayo ha tenido cómo objetivo testar las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa en el siglo XVIII que desencadenó un maremoto en la costa andaluza. / Erasmo Fenoy
DERRIBO EDIFICIO MILITARES AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN ALGECIRAS ERASMO (29)
101/108 Derribo de los antiguos pisos de los militares en la avenida Virgen del Carmen. La piqueta empieza a demoler el inmueble frente a la Escuela de Arte, con importantes retenciones en hora punta. / Erasmo Fenoy
INAUGURACIΠALUMBRADO NAVIDEO ALGECIRAS ERASMO (446)
102/108 Polémico alumbrado de Navidad en Algeciras. Problemas con el calendario y el presupuesto empañan el acto inaugural realizado en la Plaza Alta. / Erasmo Fenoy
1º visita del presidente de Puertos del Estado a Algeciras APBA. El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, han visitado el puerto de Algeciras donde han mantenido reuniones con los responsables de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
103/108 1º visita del presidente de Puertos del Estado a Algeciras APBA. El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, han visitado el puerto de Algeciras donde han mantenido reuniones con los responsables de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. / APBA
ACCIDENTE CAMIΠA7 - A381 ERASMO (17)
104/108 Un camión volcado incomunica la comarca. La colisión con un cocho poco antes de la siete de la mañana nada más pasar el río Palmones en sentido a Málaga, corta la A-7 y la A-381 dejando dos heridos. / Erasmo Fenoy
PLENO AYTO LANDALUCE ERASMO (400)
105/108 El Pleno más incómodo del año en Algeciras. Landaluce accede al salón de Plenos seguido de sus concejales y acompañado por el aplauso de los asistentes que muestran su apoyo al alcalde pese a la denuncia por acoso sexual. / Erasmo Fenoy
Nuevo arribazón de alga invasora en la playa de Getares. El litoral amanece cubierto de algas de la especie invasora Rugulopteryx Okamurae, un alga que reaparece habitualmente con cada temporal en el Estrecho.
106/108 Nuevo arribazón de alga invasora en la playa de Getares. El litoral amanece cubierto de algas de la especie invasora Rugulopteryx Okamurae, un alga que reaparece habitualmente con cada temporal en el Estrecho. / Erasmo Fenoy
El padre Pedro celebra medio siglo de servicio en La Piñera junto a Pepe Chamizo. Una misa concelebrada reúne a la comunidad de Algeciras y sirve para recaudar fondos para un pozo de agua en África.
107/108 El padre Pedro celebra medio siglo de servicio en La Piñera junto a Pepe Chamizo. Una misa concelebrada reúne a la comunidad de Algeciras y sirve para recaudar fondos para un pozo de agua en África. / Erasmo Fenoy
PANTANO CHARCO REDONDO ERASMO (170)
108/108 Los embalses del Campo de Gibraltar superan el 60%. Charco Redondo y Guadarranquealmacenan actualmente más del doble de agua que en la misma fecha del año pasado. / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats