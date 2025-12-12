La Diputación de Cádiz ayuda a modernizar el equipamiento de Márgenes y Vínculos en el Campo de Gibraltar y la provincia

La Diputación Provincial de Cádiz ha concedido a la Fundación Márgenes y Vínculos una subvención económica que ha permitido a esta organización mejorar su material informático y equipamiento en varias de sus sedes en el Campo de Gibraltar y el conjunto de la provincia de Cádiz. Esta ayuda, otorgada por el área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación, es respuesta a la solicitud que presentó esta asociación a la convocatoria de subvenciones de 2025 para proyectos de intervención social bajo el título Mejora del equipamiento tecnológico de los centros con servicios de la Fundación Márgenes y Vínculos en la provincia de Cádiz.

Márgenes y Vínculos ha distribuido el material adquirido con esta subvención en sus sedes de Algeciras y Los Barrios, localidades donde tiene cuatro centros con servicios de atención al público y su sede central. Márgenes y Vínculos, nacida en el Campo de Gibraltar, lleva años trabajando en favor de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, las familias, el acogimiento familiar, la atención a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la ayuda a las personas de origen migrante, y la convivencia y la cooperación pacífica en una sociedad diversa.

La sede de la calle Ancha de Los Barrios alberga la dirección y la gerencia de la fundación, desde la que se coordina todo el trabajo que desarrolla esta organización en el resto de Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y otras sedes en diferentes lugares del estado. Márgenes y Vínculos atendió en 2024 a 73.051 personas bajo los principios de responsabilidad, rigor y eficacia, con un trato humano y cálido que nunca pierde la clave de toda su labor: Las personas que atendemos son lo primero y merecen todo el respeto de nuestra atención y la calidad de nuestro trabajo.

Francisco Mena, presidente de la fundación, ha asegurado que “la subvención otorgada por la Diputación viene a reforzar el trabajo que desarrolla esta fundación en la provincia de Cádiz y nos va a permitir continuar nuestra labor en pro de las personas a las que atendemos y adaptarnos a las nuevas demandas y necesidades que detectamos en la sociedad”.