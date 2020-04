Como un día de Reyes en tiempos del coronavirus

Como si se tratase de un día de Reyes pero light, los niños del Campo de Gibraltar han tomado los parques, plazas y playas con bicicletas y patinetes este domingo por primera vez desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. Los menores de 14 años, en su mayoría acompañados cada uno por un adulto, han disfrutado del primer día sin confinamiento estricto en los distintos municipios de la comarca. Casi todos lo han hecho respetando la distancia social y ciñéndose a las instrucciones del Gobierno de pasear no más lejos de un kilómetro de casa alrededor de una hora.

El goteo de gente ha sido constante, especialmente a partir de las 11:00, pero sin grandes multitdudes. Es domingo y a los niños no les gusta madrugar. Tampoco a algunos padres. Papás y mamás se han turnado para salir a pasear con sus hijos por primera vez en 43 días. Algunos con mascarillas, otros con la cara al descubierto y muchos con el kit completo también han tirado de la compañía del perro.

Los niños, como suele ocurrir cada 6 de enero, han sacado la artillería con bicicletas, patinetes y balones. Nada de tabletas y móviles, dos aparatos que ya deben tener agujetas. El buen tiempo, con ese calorcito agradable del mediodía, ha alentado a los que estaban más dudosos, aunque son muchos también los que han decidido continuar en casa. El miedo al virus sigue latente y, tras seis semanas de encierro, hay quienes no quieren bajar la guardia ahora. Las localidades con playas han vuelto a tener vida junto al mar y las patrullas de Policía y Guardia Civil se han hecho sentir por las calles.

Algeciras ha tenido el Llano Amarillo, el Parque Feria y las playas de Getares y El Rinconcillo como grandes puntos de paseo. "La gente está respetando las normas y las distancias, aunque me he cruzado ya con alguna pareja que iba con padre y madre", cuenta José Antonio, un vecino de La Ermita. "Nosotros no salimos, tenemos un patio y los niños lo están llevando bien de momento en casa", explica Sonia, otra algecireña, que se ha decantado por mantener el confinamiento total.

La Línea ha aprovechado los dos tramos de amplio paseo marítimo -Levante y Poniente- tan cercanos a la ciudad. Si bien las calles han estado bastante despejadas, la gente ha optado por pasear con sus hijos junto al mar y por la zona del antiguo Ayuntamiento. "No se ve a mucha gente y la mayoría intenta no cruzarse por las calles. Hay conciencia después de todo lo que ha pasado", opina la linense Rocío.

En San Roque uno de los principales atractivos ha estado en el Pinar del Rey aunque la distancia del kilómetro lo ha hecho accesible a pocas familias. La playa de Puente ha sido un buen reclamo así como la Alameda del casco y las plazoletas de cada barrio, pero con una afluencia muy espaciada. "Se puede salir con tranquilidad, aunque todos tenemos un poco esa cosa, sobre todo después de tantos días encerrados. Pero a muchos chiquillos les va a venir bien algo de aire fresco", afirma el sanroqueño José Manuel.

La tranquilidad ha predominado también en la Villa de Los Barrios, donde el Parque del Tren ha ofrecido un buen lugar para los más pequeños al igual que el Recinto Ferial y el camino a Benharás. Palmones ha brindado su paseo junto al río y un trocito de playa que ha alegrado el día a muchas familias. El lago de Guadacorte ha sido otro de los sitios concurridos, algo que los patos han agradecido. "Hemos preferido esperar a ver cómo va todo y salir a un sitio que esté algo más aislado. Queremos evitar que haya contacto", comenta la barreña Sonia, una de las que ha optado por pasear a la tarde.

Tarifa, que había decido no abrir las playas hasta el martes, Castellar, Jimena y Tesorillo han vivido con relativa normalidad este primer día de paseo para los niños dentro del confinamiento.

Hay quienes aseguran haber visto a más de una pareja pasear juntos con sus hijos, pero el buen comportamiento ha predominado entre los ciudadanos del Campo de Gibraltar en este primer paso hacia una nueva realidad: convivir con el Covid-19.