Detienen en Algeciras a un proveedor de 'speed' que abastecía a traficantes de todo el Campo de Gibraltar

La Policía Nacional detiene en Algeciras a un proveedor de speed que abastecía a distintos puntos del Campo de Gibraltar.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a un hombre acusado de suministrar y distribuir “speed” a distintos puntos de venta del Campo de Gibraltar. La operación ha permitido desarticular uno de los principales focos de abastecimiento de esta sustancia en la comarca, según ha informado este miércoles la Policía.

Las investigaciones apuntan a que el detenido recibía importantes cantidades de droga que luego fraccionaba en partidas de entre 100 y 200 gramos, destinadas a pequeños traficantes locales. Su red de distribución llegaba a varias localidades del entorno campogibraltareño, convirtiéndolo en un eslabón clave dentro del tráfico de drogas sintéticas en la comarca.

La intervención se produjo cuando los agentes, durante un dispositivo de prevención y vigilancia, detectaron en una gasolinera a un hombre que mostraba una actitud vigilante y un marcado nerviosismo junto a un vehículo tipo todoterreno. Ante las sospechas, los policías establecieron un discreto seguimiento hasta una zona frecuentemente relacionada con operaciones antidroga.

Finalmente, varios indicativos policiales coordinaron la interceptación del vehículo, en cuyo interior se halló un paquete que contenía más de un kilo de “speed”. El conductor fue arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, que decretó su libertad provisional, con retirada del pasaporte y prohibición de salir del país hasta la celebración del juicio.

El “speed” es una sustancia estimulante con potentes efectos sobre el sistema nervioso central, cuyo consumo puede provocar graves daños físicos y psicológicos. Su uso está vinculado habitualmente a entornos recreativos y festivos.

Con esta operación, la Policía Nacional subraya que ha conseguido interrumpir el suministro de droga a varios puntos de venta del Campo de Gibraltar, reforzando así la lucha contra el tráfico de sustancias sintéticas y contribuyendo a la mejora de la seguridad y la salud pública en la comarca.