La Policía y Vigilancia Aduanera detienen a dos personas en Tarifa con 56 kilos de éxtasis rumbo a Argentina en un velero

La Policía Nacional ha interceptado por primera vez un cargamento marítimo de MDMA que pretendía ser enviado desde Europa a Sudamérica en una operación con cinco detenidos, dos de ellos en la localidad de Tarifa.

El dispositivo conjunto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco del proyecto Empact, permitió interceptar un velero que iniciaba su navegación desde Cádiz a Argentina cargado con 56 kilogramos de éxtasis. Una cantidad que hubiese permitido producir entre 800.000 y 1.200.000 comprimidos.

Además de los dos arrestados en Tarifa, otras tres personas fueron detenidas en Marbella. Las detenciones se produjeron cuando la trama pretendía iniciar la navegación en dirección Canarias, donde pretendían avituallarse, para navegar posteriormente hasta Argentina con la droga.

La operación se inició a finales de octubre de 2022, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que existía una gran cantidad de drogas sintéticas que estarían siendo ofrecidas a diversas organizaciones criminales de la Costa del Sol con intención de ser distribuidas en época navideña. Posteriormente, averiguaron que este estupefaciente iba a ser enviado, vía marítima, desde Europa hasta Sudamérica. Este dato fue confirmado por la Gendarmería Nacional Argentina, que aportó información sobre la llegada a España, desde Brasil, de un ciudadano argentino para hacerse cargo de un velero que pretendía ser usado para este transporte internacional de drogas. También se contó con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal, Europol y de la National Crime Agency de Reino Unido, en el marco del proyecto EMPACT.

Sincronizados con el Mundial de Qatar

Los agentes observaron que el investigado, con el apoyo de otros cuatro nacionales argentinos, se había hecho cargo de un velero ya relacionado con un transporte de cocaína en 2020 que se saldó con 20 detenidos y la incautación de casi 1.500 kilogramos de droga y que se encontraba abandonado en España.

Los ahora detenidos reformaron tanto el exterior como el interior del velero entre fuertes medidas de seguridad para que no se pudiera vincular con la operación policial anterior. Para ello, no mantenían contacto con terceras personas, no dejaban nunca el velero sin ocupantes y realizaban cargas de material y herramientas a horas intempestivas, coordinando algunos de sus movimientos más sospechosos con los horarios de los partidos de la selección española en el Mundial de Qatar.

Los cuatro investigados reformaron la zona interior de la embarcación, mientras un quinto argentino, asentado en Marbella, mantenía contacto constante y les proveía de herramientas, planchas de aluminio y madera. A finales de noviembre, los investigados renombraron el velero y dos de ellos iniciaron la navegación. Tuvieron que refugiarse en el Puerto de Tarifa al sufrir una avería. Una vez finalizadas estas labores, los tripulantes iniciaron la navegación, dirección Canarias, donde pretendían avituallarse para navegar posteriormente hasta Argentina.

Entre 800.000 y 1.200.000 pastillas de MDMA

El patrullero Fenix V del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria interceptó el velero al salir de Tarifa. Tras varias horas de registro, los investigadores de la Policía y del SVA, junto con los integrantes del GOIT, detectaron un compartimento secreto hecho con planchas de aluminio que se encontraba debajo de un mueble de la cocina.

Dentro, los agentes localizaron 28 paquetes que contenían 56 kilogramos de MDMA, perfectamente sellados y cubiertos de gasoil para enmascarar su olor. Los agentes procedieron entonces a la detención de los tripulantes además de las tres personas que se habían quedado en Marbella y que habían colaborado con el acondicionamiento del barco.

La información que manejan los investigadores, es que el destino de esta droga era Argentina, donde los investigados pretendían transformar el cristal de MDMA en pastillas para su distribución, siendo esta una sustancia mucho más escasa en Sudamérica que en Europa. Los 56 kilos interceptados podrían convertirse en una importantísima cantidad de pastillas de MDMA, entre 800.000 y 1.200.000 dependiendo de la pureza que buscaran los distribuidores.

Esta operación saca a la luz una nueva ruta de la droga, siendo el origen del estupefaciente el territorio europeo y el destino los países latinoamericanos, abriendo las puertas de un nuevo mercado con millones de potenciales consumidores a las organizaciones. El altísimo valor de las drogas sintéticas en el continente americano sería otra razón que explicaría la apertura de esta novedosa vía de transporte de estupefaciente.