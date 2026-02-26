El desabastecimiento de medicamentos golpea a las farmacias de Cádiz y se agrava en 2025 con un 8% más de faltas

En enero de 2026, existían 807 presentaciones con problemas de suministro simultáneamente en farmacias de España.

El desabastecimiento de medicamentos ya no es una excepción puntual. Es una realidad estructural que también están sufriendo las farmacias de toda la provincia de Cádiz, incluidas las del Campo de Gibraltar. El último informe elaborado por Luda Partners confirma que la falta de fármacos volvió a aumentar en 2025: la media trimestral de productos con incidencias alcanzó los 5.397, un 8% más que en 2024.

Detrás de esa cifra hay tratamientos esenciales, pacientes que recorren varias farmacias en busca de su medicación y profesionales que invierten horas extra en localizar alternativas.

Más de 5.300 medicamentos con faltas cada trimestre

Según el III Informe sobre Desabastecimiento de Medicamentos presentado por Luda, el problema no solo persiste, sino que muestra una tendencia preocupante. En enero de 2026, el listado oficial del Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recogía 807 presentaciones con problemas de suministro simultáneamente en España.

Pero la fotografía es aún más amplia si se analiza la red de farmacias conectadas a la herramienta tecnológica de Luda, implantada en más de 3.700 boticas del país y que ya ha ayudado a más de 600.000 pacientes a continuar sus tratamientos sin interrupciones.

¿Qué medicamentos faltan más en Cádiz?

El análisis por grupos terapéuticos revela que ningún ámbito sanitario está a salvo. En Cádiz, como en el resto del país, los tratamientos para la diabetes encabezan la lista de faltas. Representan el 20% de los medicamentos localizados a través de la red tecnológica.

Entre ellos destaca especialmente Ozempic, cuya elevada demanda —impulsada en parte por su uso para la pérdida de peso— ha tensionado el suministro durante los últimos años.

En segundo lugar se sitúan los antidepresivos (6%). Aquí sobresale Anafranil, que ha registrado importantes problemas de abastecimiento, especialmente en verano.

El tercer puesto lo ocupan los antibacterianos de uso sistémico (5%), esenciales para tratar infecciones. En este grupo, Zinnat es el medicamento con más faltas reportadas.

El informe subraya además que el 82% de los casos de desabastecimiento corresponde a otros muchos grupos terapéuticos fuera del “top tres”, lo que demuestra la dispersión del problema.

Porcentaje de medicamentos localizados por grupo terapéutico a través de Luda. / Luda Partners'

Un fenómeno estructural y europeo

El desabastecimiento no es un problema exclusivo de España. La creciente dependencia de terceros países para fabricar principios activos y la concentración de la producción en pocos proveedores han evidenciado la fragilidad de la cadena global del medicamento.

En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó recientemente su informe sobre el futuro Reglamento de Medicamentos Críticos, con el objetivo de reforzar la fabricación dentro de la Unión Europea y reducir la dependencia exterior.

Más del 50% de los episodios de escasez tienen su origen en problemas de fabricación, incluida la falta de principios activos, lo que confirma que el problema nace, en muchos casos, lejos del mostrador de la farmacia.

El impacto directo en las farmacias y en los pacientes

Para las farmacias comunitarias gaditanas, la falta de medicamentos supone una sobrecarga asistencial constante. Según datos del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea, cada farmacia dedica de media 40 horas mensuales a gestionar incidencias relacionadas con el desabastecimiento. Traducido a costes, puede suponer hasta 7.200 euros anuales por establecimiento.

Pero el impacto más delicado es el emocional y sanitario. La interrupción o modificación de tratamientos crónicos puede afectar a la adherencia terapéutica y generar ansiedad en pacientes vulnerables.

“El desabastecimiento impacta a la farmacia pero, por encima de todo, afecta al paciente”, resume el farmacéutico Carlos Hashem, quien reconoce que muchas veces el profesional se convierte en “receptor directo del malestar del paciente, pese a no ser responsable”.

De apagar fuegos a anticiparse

El informe concluye que el sector debe abandonar el modelo reactivo y avanzar hacia una gestión predictiva. A través del proyecto Luda Trends, se están incorporando herramientas de inteligencia artificial capaces de generar alertas tempranas y anticipar posibles faltas de stock.

“El desabastecimiento no puede abordarse solo cuando el medicamento ya no está en la estantería”, señaló durante la presentación el cofundador de Luda, Luis Martín Lázaro. “La tecnología se ha convertido en una gran aliada para resolver problemas complejos”.

Mientras tanto, en Cádiz, los farmacéuticos siguen haciendo de enlace invisible entre un sistema tensionado y miles de pacientes que, cada día, cruzan la puerta con una receta en la mano y una misma esperanza: que su tratamiento esté disponible.