El deportista olímpico Adrián Gavira, nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar

El deportista sanroqueño Adrián Gavira, campeón europeo de vóley playa y atleta olímpico, ha sido designado como nuevo embajador del turismo campogibraltareño por la Mancomunidad para los años 2025 y 2026.

Gavira, nacido en San Roque en 1987, recibirá el nombramiento el 25 de septiembre en la sede de la institución comarcal, como parte de las actividades por el Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre.

El de Taraguilla ha desarrollado una dilatada trayectoria deportiva que lo ha llevado a representar a España en cuatro Juegos Olímpicos, consolidándose como uno de los nombres más destacados de esta disciplina. A lo largo de su carrera ha competido junto a figuras como Francisco Alfredo Marco, Inocencio Lario Carrillo y Pablo Herrera. Con este último formó una de las parejas más reconocibles del deporte español durante más de una década, hasta su retirada, y con el que consiguió un diploma olímpico en París 2024. Ahora, sigue compitiendo junto a Alejandro Huerta.

Con tan solo 16 años, Gavira inició su camino profesional trasladándose a Canarias tras superar las pruebas de acceso al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés (Barcelona). Su formación deportiva se consolidó en el Centro de Tecnificación Deportiva de Vóley-playa de Los Cristianos, en Tenerife, bajo la dirección del olímpico Sixto Jiménez.

Desde la institución comarcal, su presidenta, Susana Pérez Custodio y la vicepresidenta de Turismo, May Gallego, han felicitado al nuevo embajador de la comarca, agradeciéndole "el importante papel que desarrollará a lo largo de este nuevo período 2025-2026 en el que el turismo continuará ocupando un papel relevante como sector estratégico esencial para impulsar el bienestar y la economía comarcal".