La Línea contará con un rocódromo de referencia en Punto Ribot en el arranque de 2026

El pabellón polideportivo de Punto Ribot en La Línea de la Concepción sumará en los próximos meses una nueva instalación deportiva que aspira a convertirse en referente provincial: un rocódromo de 12 por 18 metros diseñado para escaladores de todos los niveles. El Ayuntamiento ha adjudicado este lunes las obras a la empresa Shaperwalls SL, especializada en este tipo de proyectos, por un importe de 96.485 euros.

La compañía cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional, con más de 600 rocódromos desarrollados en distintos países. Entre sus trabajos destacan el diseño de uno de los muros de escalada más grandes de España en Lugo, el primer rocódromo de velocidad de Andalucía y Portugal homologado por la Federación Internacional de Escalada, o un innovador rocódromo abatible en Noruega adaptado a personas con discapacidad o movilidad reducida.

La intervención en Punto Ribot tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y está financiada a través de una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz. La previsión municipal es que pueda entrar en funcionamiento en los primeros meses de 2026.

El rocódromo se instalará en una de las paredes laterales exteriores del recinto deportivo y contará con zonas diferenciadas de iniciación, perfeccionamiento y dificultad. Además, se construirá siguiendo todos los estándares de seguridad exigidos en este tipo de equipamientos.

El complejo deportivo de Punta Ribot, inaugurado en junio tras una inversión de 4,2 millones de euros financiados por Diputación, cuenta con 1.800 metros cuadrados destinados a la práctica de diferentes disciplinas, además de 2.000 metros cuadrados de zonas verdes y aparcamientos. Con el nuevo rocódromo, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a la creciente demanda de este deporte por parte de clubes, centros educativos y usuarios particulares.

La escalada, convertida en disciplina olímpica en los últimos años, se ha consolidado como una práctica en auge que fomenta valores como el esfuerzo personal, la superación y el trabajo en equipo. Con esta nueva infraestructura, el Consistorio refuerza su estrategia de impulsar un estilo de vida activo y saludable entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes.