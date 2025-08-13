David Galván reaparecerá este viernes 15 en Málaga tras la grave cogida en Perú

El torero gaditano afincado en la comarca David Galván ya tiene fecha para su vuelta a los ruedos. La plaza de toros de La Malagueta (Málaga) será el escenario de la reaparición del diestro tras la grave cornada sufrida el pasado 6 de agosto en la Feria Taurina de Coracora, en Perú.

Galván llegó el domingo a España procedente de Lima y, tras someterse a una revisión, ha adoptado la decisión de comparecer ante la afición de Málaga este viernes, 15 de agosto, pese al corto periodo de tiempo transcurrido y manteniendo aún los puntos de sutura de la herida.

“La tarde de Málaga es una de las fechas fijadas en esta temporada que mayor ilusión y compromiso me suscita y estoy convencido de que puedo, y es mi deber, afrontarla”, señala Galván.

Tras Málaga, el gaditano tiene otras citas importantes en agosto como El Burgo de Osma, Dax, Daimiel o Ejea de los Caballeros.

La cornada en Coracora (Perú) tuvo lugar durante el segundo toro de la tarde, en el primer festejo de la feria taurina de Coracora, que se celebra cada agosto en honor a la Virgen de las Nieves. Galván fue empitonado dramáticamente por el segundo astado del hierro de Sierra Brava, que lo hirió con el pitón izquierdo en el quinto capotazo de salida. El torero, afincado desde hace años en el Campo de Gibraltar, fue atendido de inmediato por sus compañeros Manuel Jesús El Cid y Joaquín Galdós y trasladado en ambulancia al hospital de Coracora. Luego tuvo que ser trasladado a la capital, Lima, para continuar la recuperación.

Galván sufrió una "herida por asta de toro en escroto izquierdo con compromiso hasta el dartos", que requirió limpieza profunda, resección de tejido dañado, sutura por planos y la colocación de un drenaje. Además, se atendió una laceración de dos centímetros en el tercio distal del pene.