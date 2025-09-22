David Deblas releva a Concha Villaescusa al frente de la Delegación del Colegio de Médicos en el Campo de Gibraltar

La Delegación del Colegio de Médicos de Cádiz en el Campo de Gibraltar inicia una nueva etapa con el relevo en su representación territorial. Tras más de una década al frente, la doctora Concha Villaescusa cede el testigo al doctor David Deblas, que asume la responsabilidad como parte de la nueva Junta Directiva presidida por la doctora Felicidad Rodríguez.

Villaescusa ha desempeñado este cargo durante doce años, convirtiéndose en una figura clave para el colectivo médico de la comarca. Su labor, reconocida por diferentes instituciones, se ha caracterizado por la cercanía y la defensa de las necesidades sanitarias del Campo de Gibraltar, favoreciendo la colaboración entre el Colegio y los ayuntamientos del área.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido públicamente a Villaescusa "la entrega, profesionalidad y sensibilidad" demostrada en este tiempo, subrayando que "durante más de una década, Concha ha sido una figura de referencia para el colectivo médico en el Campo de Gibraltar, y su labor ha contribuido de manera significativa a fortalecer los lazos entre el Colegio de Médicos y los distintos ayuntamientos del área".

En sus palabras, el primer edil también ha dado la bienvenida al nuevo delegado, David Deblas, a quien ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras para avanzar en proyectos que beneficien a la profesión y a la ciudadanía.

Además, la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz cuenta con la doctora Mª Carmen Sebastianes Marfil como secretaria general; la doctora Pilar Moreno Paredes como vicesecretaria; y los doctores Antonio Ares Camerino, Julián López Álvaro y Antonio Salat Martí como vicepresidentes. Las distintas vocalías se reparten entre los doctores Antonio García Navas (Atención Primaria), Josefa Luisa Ortega García (Medicina Hospitalaria), Julio Infante Duréndez (Ejercicio Privado), Blanca Pizarro Fargallo (Médicos en Formación), Antonio Lorenzo Peñuelas (Médicos Jubilados), Beatriz Alonso Gil (Promoción de Empleo), Manuel Ángel Gracia Romero (Administraciones Públicas) y Ana Santaella García (Tutores y Docentes).