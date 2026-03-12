Datos de Frontex: la migración irregular en el Estrecho suaviza su incremento con un 9% en enero y febrero

Un migrante desciende de una embarcación de Salvamento Marítimo en el Puerto de Algeciras.

La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) registró un incremento del 9% en los intentos de inmigración irregular en el área del estrecho de Gibraltar en los dos primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Según los datos preliminares de la agencia con sede en Polonia difundidos este jueves, la ruta del Mediterráneo occidental, que incluye los accesos por el estrecho de Gibraltar, fue la única que registró un incremento con un total de 2.172 llegadas.

No obstante, este incremento de llegadas ha suavizado su ritmo en comparación con los datos del pasado enero, cuando esta misma ruta registró un crecimiento del 57% (1.183 intervenciones frente a las 843 del mismo mes del año pasado). Aunque no se explicita por parte de Frontex, a finales de enero se produjo una apertura en la verja que separa Ceuta de Marruecos, lo cual podría haber contribuido al fuerte incremento en el primer mes del año.

Por el contrario, los intentos de entrada irregular en la Unión Europea a través de las Islas Canarias han descendido un 83% durante los dos primeros meses de 2026, con 1.215 casos reportados.

Más de 12.000 cruces irregulares en un bimestre

En términos globales, la Unión Europea registró cerca de 12.000 cruces irregulares entre enero y febrero de este año, lo que representa una reducción del 52% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El descenso más pronunciado se localizó en la ruta de África occidental, la que se dirige hacia Canarias, donde se produjo la mayor caída al menos desde 2009, cuando Frontex comenzó a publicar sus datos, pero otras zonas también mostraron bajadas significativas, como la frontera terrestre oriental (desde Ucrania y Bielorrusia), con un descenso del 80% (196 detecciones).

En la ruta de los Balcanes occidentales, con 930 casos, también se registró un acusado descenso en el número de intentos de entrada en la UE: un 38 % menos.

Por el contrario, el Mediterráneo central se mantuvo como la ruta más activa y concentró el 30% de las entradas totales, con 3.395 detecciones efectuadas por Frontex, a pesar de que hubo un 50% menos de casos que el año pasado.

Con respecto al perfil de los migrantes, las nacionalidades más frecuentes fueron la afgana, la bangladesí y la argelina. No obstante, en la ruta de Canarias destacaron por su número los ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea.

Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 660 personas perdieron la vida en naufragios en el Mediterráneo en los dos primeros meses de 2026.

Con más de 3.000 agentes a lo largo de las fronteras exteriores de la UE, Frontex sigue apoyando a las autoridades nacionales en la protección de las fronteras europeas y en la salvación de vidas en el mar, incluso en las condiciones más duras.