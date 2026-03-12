El Campo de Gibraltar, clave en el sistema de reservas estratégicas de petróleo de España frente a la guerra en Oriente Medio

La crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio profundiza en sus consecuencias. Al alza imparable del precio de los combustibles en los primeros compases del conflicto bélico, ahora se añaden las tensiones a escala mundial en el suministro de petróleo y sus derivados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Una situación que ha llevado esta semana a los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados.

El Campo de Gibraltar desempeña un papel destacado en la gestión de estas reservas estratégicas por ser un indiscutible centro de producción en el conjunto del país (hub energético), con instalaciones como el parque energético de Moeve en San Roque. Y también porque parte del tejido industrial con sede en la comarca está dedicado al comercio y almacenamiento de productos energéticos. Todas las empresas mayoristas de hidrocarburos y comercializadoras de gas natural están obligadas en España a mantener unas existencias mínimas de seguridad y contribuir financieramente al sistema estratégico de reservas.

¿Quién gestiona las reservas estratégicas de España?

En España, las reservas energéticas estratégicas están gestionadas por Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), una Corporación de derecho público sin ánimo de lucro, tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de Derecho Privado.

Los miembros de Cores son las empresas mayoristas de hidrocarburos y comercializadoras de gas natural que, además de estar obligadas a mantener unas existencias mínimas de seguridad, deben contribuir financieramente al sistema. Incluyen operadores de productos petrolíferos, GLP y gas natural, quienes acceden automáticamente al iniciar actividad.

Las empresas realizan aportaciones mensuales en función de sus ventas o consumos. Estas aportaciones se efectúan de acuerdo con las cuotas aplicables a cada producto, calculadas en función de los costes previstos de CORES para el ejercicio de sus actividades y aprobadas mediante Orden Ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

España está sujeta a obligaciones internacionales en materia de energía desde 1974, cuando fue creada la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como consecuencia de la situación de desabastecimiento de crudo y productos petrolíferos acontecida en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis geopolítica de 1973. La AIE se constituyó con el objetivo de garantizar el suministro de hidrocarburos líquidos de sus países miembros, entre los que figura España como miembro fundador.

El papel del Campo de Gibraltar en el sistema

La derivada más evidente de Cores en España se localiza en el parque energético de Moeve en San Roque. Como compañía del sector energético, e integrante de CORES, forma parte del sistema y en sus instalaciones se encuentran parte de las reservas estratégicas del país.

Pero no solo ahí. El Campo de Gibraltar posee otras instalaciones industriales dedicadas a la comercialización y almacenamiento mayorista de hidrocarburos. E incluso compañías cuya sede nacional radica en la comarca aunque operan en otros puntos del país (o tengan sus instalaciones fuera de los límites campogibraltareños).

Entre los miembros de CORES vinculados al Campo de Gibraltar, además del grupo Moeve, se encuentran firmas como Maersk Oil Trading Spain y Península Petroleum, ambas con la sede social en Palmones (Los Barrios).

Además, compañías que operan a escala nacional poseen instalaciones en la zona. Es el caso de Exolum (antes CLH) y Evos, ambas con sendas instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Algeciras.

El parque energético de Moeve en San Roque. / Erasmo Fenoy

¿Cuántas reservas hay en España?

Existe una obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad establecida en 92 días de las ventas o consumos computables, de los que Cores debe mantener 42 días y los 50 días restantes son mantenidos por la industria. La AIE exige un mínimo de 90 días a todos los países integrantes.

Las existencias estratégicas están compuestas por productos que constituyen la obligación, como son gasolinas, destilados medios y fuelóleos, así como por una parte importante mantenida en forma de crudo. Los gasóleos representan casi la mitad de las existencias estratégicas.

Cores tiene un pequeño almacenamiento propio, pero sobre todo almacena las existencias estratégicas en instalaciones de compañías logísticas y refinerías, a través de contratos de arrendamiento.

La liberación de las reservas estratégicas puede realizarse cuando se considera que existe una posible escasez de suministro, por lo que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, puede adoptar medidas destinadas a garantizar el abastecimiento del mercado petrolífero, incluyendo la intervención de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las estratégicas, bajo control directo de Cores .

Esto fue lo que sucedió tras el inédito apagón del 28 de abril de 2025, cuando para evitar un eventual desabastecimiento se aprobó una resolución el 29 de abril que estableció una reducción transitoria de 3 y 4 días, respectivamente, para los grupos de productos de productos de gasolinas auto y aviación, y de gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos.