El socialista Daniel Perea anuncia que ha enfermado de coronavirus

El vicepresidente y portavoz por el PSOE de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Daniel Perea, ha anunciado este jueves a través de sus redes sociales que ha enfermado de coronavirus. El también secretario general del PSOE de Los Barrios ha afirmado que se encuentra con síntomas leves y ha querido recordar a los que perdieron la vida a causa del virus.

"El Covid lo ha intentado varías veces pero no ha podido conseguirlo hasta ahora. Me han llamado para confirmarme que la PCR que me hice ayer es positiva. Me encuentro bien, por ahora solamente síntomas leves, este virus no es capaz de pararme así porque sí", ha comenzado.

Perea ha asegurado que seguirá trabajando durante su convalecencia: "Ahora debo estar unos días reposando y recuperándome pero mientras seguiré trabajando desde mi casa por nuestro pueblo, junto con mis compañeros de Partido y de Grupo Municipal que lo seguirán haciendo desde la primera línea tanto en el Ayuntamiento como en la Mancomunidad".