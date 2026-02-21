Cuenta atrás para un eclipse lunar visible desde el Campo de Gibraltar este verano

Los aficionados a la astronomía del Campo de Gibraltar tendrán una única cita con los eclipses de Luna durante 2026. Aunque el calendario astronómico contempla dos fenómenos de este tipo a lo largo del año, solo uno podrá observarse desde el sur de Andalucía.

El primero tendrá lugar pronto, el 3 de marzo de 2026, y será un eclipse lunar total. Sin embargo, no será visible desde España. El fenómeno coincidirá con las horas diurnas en la península, por lo que solo podrá contemplarse desde zonas de América, Asia oriental y Oceanía.

La atención deberá centrarse, por tanto, en el 28 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá un eclipse lunar parcial visible desde Europa y África. En el Campo de Gibraltar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, podrá observarse tras la puesta de sol con la Luna ya elevada sobre el horizonte.

Mapa del eclipse parcial de luna del 28 de agosto. / IGN

Este fenómeno ocurrirá de madrugada, comenzando en torno a las 4:30. Tomando en cuenta los horarios que marcaría Madrid, la luna saldrá a las 21:00 y el momento máximo del eclipse se alcanzará sobre las 6:10 de la mañana. En torno a las 7:50 finalizará.

Durante un eclipse parcial, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. A diferencia de un eclipse total, la Luna no se oscurece por completo, sino que presenta una sombra que parece “morder” el disco lunar. El fenómeno es observable a simple vista, sin necesidad de protección ocular ni instrumentos especiales, aunque prismáticos o telescopios permiten apreciar mejor los detalles.

En el centro y este peninsular, las islas Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse, mientras que en el resto de la península, islas Canarias y el Campo de Gibraltar el ocaso lunar tendrá lugar despues de que acabe la fase parcial.

Las noches despejadas y la baja contaminación lumínica de algunos puntos del Campo de Gibraltar, especialmente en zonas elevadas o alejadas de núcleos urbanos, pueden ofrecer condiciones óptimas para su observación.

Con este eclipse parcial de finales de verano, los observadores del cielo en la comarca tendrán una oportunidad privilegiada para disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y fascinantes.

Eclipse total de sol este verano

La comarca se prepara para vivir una triada de eclipses solares entre 2026 y 2028, el más relevante en 2027, un fenómeno sin precedentes en la historia reciente.

El primero de estos eventos se producirá el 12 de agosto de 2026, a última hora de la tarde. La franja de totalidad, de 290 kilómetros de ancho, cruzará desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Castellón y Tarragona. En el Campo de Gibraltar será sólo parcial, puesto que se quedará fuera de la zona de más oscurecimiento.

El segundo gran evento será el 2 de agosto de 2027, al atardecer. Para el Campo de Gibraltar, y en particular para localidades como Algeciras, La Línea, Ceuta y Melilla, el eclipse será total, con una duración de 4 minutos y 26 segundos en Algeciras y hasta 4 minutos y 48 segundos en Ceuta, según la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. La franja de totalidad recorrerá el extremo sur de la Península, mientras que en otras zonas, como Sevilla o Granada, se observará un oscurecimiento del 98%.

Finalmente, la triada culminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028. En este caso, la Luna, al estar más alejada de la Tierra, no cubrirá completamente el Sol, dejando un anillo de luz visible. La franja de visibilidad abarcará gran parte del sur y este del país, incluyendo Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha y las Baleares occidentales. Ciudades como Sevilla y Córdoba podrán disfrutar del eclipse durante más de 150 minutos, un poco menos en el Campo de Gibraltar.