Un regalo del cielo para el Campo de Gibraltar: una triada de eclipses de sol única en la historia

Cuando llega agosto, el cielo del Campo de Gibraltar se transforma en un auténtico espectáculo para los aficionados a la astronomía. Al caer la noche, basta con levantar la mirada para perseguir estrellas fugaces o trazar mentalmente las constelaciones que decoran el firmamento. Con un cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, quienes saben dónde mirar siempre descubrirán los rincones más fascinantes del mapa celeste. Sin embargo, uno de los fenómenos más espectaculares de la astronomía —un eclipse total de Sol— apenas se deja ver en la comarca. La última vez fue hace casi 121 años. Hasta ahora. La comarca se prepara para vivir una triada de eclipses solares entre 2026 y 2028, el más relevante en 2027, un fenómeno sin precedentes en la historia reciente.

Un siglo sin eclipses totales

Según el Observatorio Astronómico Nacional, el último eclipse solar parcial visible en España tuvo lugar el 10 de junio de 2021, mientras que el último eclipse anular ocurrió en 2005. En cuanto al último eclipse total completo, hay que remontarse a 1905 en la Penísula (en 1912 hubo uno híbrido que sólo fue total por unos segundos y en unas pocas zonas del país) y al 2 de octubre de 1959 en las Islas Canarias. En aquella ocasión, la duración del máximo de totalidad fue prácticamente imperceptible.

Esto significa que la Península Ibérica ha acumulado 121 años sin observar un eclipse total de Sol, es decir, un momento en que el día se convierte en noche al completo. Pero la espera está a punto de terminar.

Así se verán los tres eclipses de Sol en España en los próximos tres años

La década de los eclipses solares

El primero de estos eventos se producirá el 12 de agosto de 2026, a última hora de la tarde. La franja de totalidad, de 290 kilómetros de ancho, cruzará desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Castellón y Tarragona. En el Campo de Gibraltar será sólo parcial, puesto que se quedará fuera de la zona ce más oscurecimiento.

Durante este fenómeno, los observadores podrán ver cómo la Luna comienza a “morder” al Sol, hasta cubrirlo completamente en los puntos de la franja de totalidad. En esta fase máxima, el cielo se oscurece y el espectáculo se puede disfrutar durante más de un minuto en la zona de visibilidad total. Curiosamente, este evento precederá a la noche de máxima visibilidad de las Perseidas, ofreciendo un doble deleite para los amantes del cielo nocturno. En cualquier caso, en la comarca será sólo un aperitivo de lo que ha de venir en 2027.

Eclipse total del 2 de agosto de 2027

El segundo gran evento será el 2 de agosto de 2027, al atardecer. Para el Campo de Gibraltar, y en particular para localidades como Algeciras, La Línea, Ceuta y Melilla, el eclipse será total, con una duración de 4 minutos y 26 segundos en Algeciras y hasta 4 minutos y 48 segundos en Ceuta, según la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. La franja de totalidad recorrerá el extremo sur de la Península, mientras que en otras zonas, como Sevilla o Granada, se observará un oscurecimiento del 98%.

Un eclipse total ocurre cuando la Luna cubre completamente al Sol. La franja de totalidad tiene un ancho máximo de 270 kilómetros y la sombra lunar se desplaza a 3.200 kilómetros por hora. Quienes se encuentren fuera de esta franja solo verán un eclipse parcial, mientras que para algunos, el fenómeno será imperceptible. Por ello, Algeciras y La Línea disfrutarán de la mejor visibilidad, más que Marbella o Málaga.

Así se verá el eclipse de Sol total del 12 de agosto de 2026 / IGN

Eclipse anular del 26 de enero de 2028

Finalmente, la triada culminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028. En este caso, la Luna, al estar más alejada de la Tierra, no cubrirá completamente el Sol, dejando un anillo de luz visible. La franja de visibilidad abarcará gran parte del sur y este del país, incluyendo Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha y las Baleares occidentales. Ciudades como Sevilla y Córdoba podrán disfrutar del eclipse durante más de 150 minutos, un poco menos en el Campo de Gibraltar.

Con estos tres eventos consecutivos —un total en 2026 parcial para el sur, otro total en 2027 y un anular en 2028—, España experimentará una década única de eclipses solares, poniendo fin a más de cien años sin ver un Sol completamente tapado.

Un espectáculo astronómico para no perderse

Los eclipses solares son fenómenos que dependen de la ubicación del observador: solo quienes se encuentran dentro de la franja de totalidad pueden disfrutar del fenómeno completo. Por ello, los expertos recomiendan buscar lugares con buena visibilidad, lejos de edificios u obstáculos, y proteger siempre la vista con filtros adecuados.

Para los habitantes del Campo de Gibraltar, esta década se presenta como un regalo histórico: no solo podrán contemplar un eclipse total en 2027, sino que también formarán parte de una serie excepcional de eclipses que ningún residente en la Península ha vivido en más de un siglo. Es, sin duda, la oportunidad de unir la contemplación del cielo estrellado con el espectáculo más impresionante que ofrece nuestro sistema solar.

Preparativos

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha anunciado que, a través de la Fundación Descubre, está preparando un amplio programa de actividades de divulgación científica para 2027 y 2028 con motivo de los eclipses solares, especialmente el total del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028. Estas actividades incluirán eventos de observación, formación y acciones orientadas a acercar la ciencia a la ciudadanía y al turismo.

Se ha creado un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar estas iniciativas en toda Andalucía, en colaboración también con la Comisión Interministerial estatal y observatorios científicos como el Real Observatorio de la Armada, CAHA en Almería y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA‑CSIC).

Un eclipse total solar / EFE/EP

Gibraltar también ya ha comenzado los preparativos para los espectaculares fenómenos astronómicos y que espera que atraiga a miles de visitantes, sobre todo el de 2027. El ministro de Medio Ambiente y Transporte, John Cortés, presidió una reunión de coordinación con representantes de la Sociedad Astronómica de Gibraltar, la Policía Real (RGP), el Ministerio de Transporte y el Departamento de Salud Pública, para planificar los preparativos, la seguridad y las medidas de protección ocular necesarias para ambos eventos.

“Estos fascinantes eventos astronómicos presentan desafíos para garantizar que se celebren de forma segura y puedan disfrutarse plenamente”, destacó Cortés, subrayando la importancia de una planificación anticipada ante la gran afluencia de personas esperada para el eclipse total de 2027. Se espera que, a medida que se acerquen las fechas, se incorporen otras partes interesadas para coordinar todos los aspectos logísticos y sanitarios, asegurando que los eclipses se vivan como una experiencia única para residentes y visitantes.