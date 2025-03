Cuatro jóvenes denuncian al ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo de presuntas agresiones sexuales

Sevilla/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha indicado este jueves que cuatro jóvenes han sido los que han denunciado las presuntas agresiones sexuales del ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, que este miércoles negó tajantemente las acusaciones asegurando que se trata de una "denuncia falsa".

Chamizo declaró este miércoles en calidad de detenido ante el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que acordó la puesta en libertad provisional con cargos y sin la adopción de ninguna medida cautelar al ex Defensor del Pueblo Andaluz. Chamizo fue citado a declarar a primera hora del miércoles en la Jefatura de la Policía Nacional de Blas Infante, donde le fue comunicado que quedaba detenido, y tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar, fue conducido a los juzgados del Prado de San Sebastián para comparecer ante la jueza. Según la Policía, hay tres detenidos más.

En una breve comparecencia que duró apenas diez minutos, el ex defensor del Pueblo andaluz volvió a acogerse a su derecho constitucional a no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, José Luis Fernández de Pedro y Javier Gimeno Puche, al objeto de poder conocer con detalle los hechos que se le atribuyen para poder solicitar en el futuro una declaración voluntaria ante la instructora.

A su salida de los juzgados, José Chamizo negó con rotundidad las acusaciones, que atribuye a una "denuncia falsa motivada por una persona que se quiso hacer con el gobierno de la Fundación Sevilla Acoge", identificada como S. Ch., quien según el ex defensor ha estado lanzando"calumnias y bulos" junto a un grupo de personas de la Fundación que "se inventaron historias de contenido erótico". El denunciante, añadió, se limitó a recopilar unas supuestas denuncias que "pone en boca de otros", y ha explicado que esta persona ya no está en Sevilla Acoge y también había sido "despedida" de otra fundación.

Chamizo "desmiente todo" lo que se le atribuye, en relación con unas supuestas agresiones sexuales a varios migrantes de las que no han trascendido más datos –algunos denunciantes aseguran que los hechos habrían ocurrido en su domicilio, en el centro de Sevilla– y afirmó que la denuncia dice "tonterías", además de que no conoce a varios de los chavales que aparecen en la misma e incluso hay "un nombre falso". Asimismo, explicó que con su trabajo logró que Sevilla Acoge estuviera "limpia". El ex defensor mostró su confianza en la Justicia, al afirmar que irá "desmontado poco a poco todo esto".