¿Cuánto cobran los alcaldes del Campo de Gibraltar?

En el imaginario popular, la política va asociada a sueldos excesivos. "En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza", escribió el sabio chino Confucio. En cualquier caso, los honorarios de los mandatarios siempre han despertado curiosidad entre la población, asfixiada, en muchos casos, por los impuestos y la disparada inflación.

El Ministerio de Hacienda ha publicado como cada año la remuneración de los alcaldes y concejales españoles, despejando, en parte, esta incógnita, si bien la legislación estipula los emolumentos máximos que el dirigente de un municipio puede percibir en función de su población.

Salario máximo según el tamaño del municipio

En el caso de las localidades de entre 75.001 habitantes a 150.000 (Algeciras), los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 disponen de un máximo de 87.120,59 euros/año, mientras que para las ciudades de 50.001 a 75.000 habitantes (La Línea), se establece que los miembros de su corporación tendrán un salario máximo de 75.504,62 euros. Por su parte, las de 20.001 a 50.000 habitantes (San Roque y Los Barrios), podrán contar con una retribución máxima de 63.888,61 euros.

Los alcaldes de las ciudades que tengan entre 10.001 a 20.000 habitantes (Tarifa) no podrán ganar más de 58.080,05 euros, y los regidores de las ciudades que tengan entre 5.001 a 10.000 habitantes percibirán un salario máximo de 52.272,61 euros. En el caso de los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes (Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo), sus ediles podrán ganar un máximo de 46.464,02 euros.

Los alcaldes mejor pagados de la comarca

Ciñéndose exclusivamente a su papel como regidores municipales, el ranking de los mejor pagados de la comarca queda del siguiente modo:

Miguel Alconchel (Los Barrios): 50.694 euros

Francisco Ruiz Giráldez (Tarifa): 38.000,20 euros

Francisco Gómez (Jimena de la Frontera): 36.099,98 euros

Jesús Fernández (Tesorillo): 36.010,1 euros

Adrián Vaca (Castellar de la Frontera): 35.455,98 euros

José Ignacio Landaluce (Algeciras): 10.773 euros*

Juan Franco (La Línea): 900 euros*

Juan Carlos Ruiz Boix (San Roque): 0 euros*

Como dato de referencia, según la última encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en España es de 25.165,51 euros brutos anuales.

Tres de los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar no superan esta cifra, aunque hay truco: en la comarca, Juan Carlos Ruiz Boix (San Roque) y Juan Franco (La Línea) no cobran de los ayuntamientos a los que representan, sino de la Diputación Provincial de Cádiz, mientras que con José Ignacio Landaluce (Algeciras) sucede algo similar, pues es senador por la provincia de Cádiz. No tienen dedicación exclusiva.

El sueldo del presidente de la Diputación de Cádiz ronda los 73.000 euros, mientras que el de los vicepresidentes varía dependiendo de si tienen dedicación exclusiva. Sobre las retribuciones de los senadores, también cambian en función de los diferentes cargos que ocupen, aunque de media un senador en España gana 90.000 euros al año, entre la asignación fija y otros complementos.

"Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar; porque yo, como alcalde vuestro que soy, os aseguro que para pagar esto ni un céntimo ha salido de las arcas públicas, porque en las arcas jamás ha habido un céntimo", clamaba Pepe Isbert en Bienvenido Mister Marshall, la comedia antológica de Berlanga.