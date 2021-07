Tarifa continuará sin restricciones después de que el comité de alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz haya decidido no proponer ningún municipio para restringir la libertad de movimiento ni cierre de actividad no esencial. La localidad tarifeña visto crecer la tasa de incidencia hasta los 1.176,9 casos por cada 100.000 habitantes que registra este miércoles, aunque los responsables de la Junta de Andalucía indicaron este martes que la incidencia no es el único factor que tienen en cuenta los expertos a la hora de proponer medidas.

Conil ya se encontraba en una situación similar a Tarifa la semana pasada y entonces tampoco se decretaron ni su cierre perimetral ni restricciones a las actividades no esenciales. Los consejeros de Presidencia y Turismo, Elías Bendodo y Juan Marín, respectivamente, indicaron este martes que municipios como Tarifa o Conil "multiplican por tres" su población en verano, hecho que desvirtúa esta tasa de incidencia al no contabilizarse su población flotante estival.

Para próximas reuniones de los comités de alerta, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha propuesto evitar eventos multitudinarios en municipios con alta tasa de contagio del coronavirus, los que a 14 días superen los 1.000 casos por 100.000 habitantes. El municipio tarifeño tenía previsto celebrar este verano el Tarifa Live Experience, cuyos dos primeros conciertos tuvieron que ser suspendidos el pasado fin de semana por el fuerte viento.

Dentro de estas medias destacan "delimitar las zonas, espacios o calles del municipio en los que, razonablemente, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, salvo grupos de convivientes, por ser de alta afluencia de personas", además de intensificar la vigilancia en cumplimiento de la prohibición del consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados botellones.

El comité de alertas sí ha decretado que el área sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste, que engloba a Algeciras, Los Barrios y Tarifa, suba de nuevo a partir de las 00:00 de este jueves al nivel de 2 alerta por coronavirus por el incremento de la incidencia durante los últimos siete días. El distrito este, formado por La Línea, San Roque, Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo, continúa en el nivel 1. En el Oeste la tasa de incidencia (337,5) es 100 puntos mayor que en el Este (235,7). El Campo de Gibraltar Oeste estaba en el nivel 1 desde el pasado 23 de junio.

Medidas establecidas para el nivel de alerta 2

Los clientes de la hostelería y restauración podrán ocupar el 100% de las mesas de las terrazas, con ocho personas máximo en cada una de ellas, y el 75%, dentro del establecimiento, con seis personas por mesa.

En los establecimientos comerciales, el aforo se establece en el 75%, con distancia de seguridad, mientras que en el transporte público podrán ocuparse el 100% de los asientos y el 75% de las plazas de pie. En el resto del transporte, tantas personas como plazas.

A los velatorios y entierros podrán acudir 15 personas en el interior de los edificios, 25 en el exterior y 35 en comitiva.